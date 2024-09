Màn trình diễn tệ hại của tăng M1A1 Abrams ở chiến trường Ukraine

Trang web “National Interest" của Mỹ ngày 5/9 đưa tin về những khó khăn mà xe tăng M1A1 Abrams mà Mỹ hỗ trợ Ukraine gặp phải trên chiến trường Ukraine, bởi vì chúng dễ dàng bị biến thành mục tiêu tấn công bởi UAV tự sát và tên lửa chống tăng của Nga. Thông tin cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thất bại của xe tăng Abrams trên chiến trường bao gồm việc Quân đội Ukraine thiếu kinh nghiệm sử dụng loại xe tăng tiên tiến này. Đồng thời, chiến thuật của Nga không ngừng phát triển, làm suy yếu tầm ảnh hưởng của xe tăng M1A1 Abrams. National Interest cho rằng, chiếc xe tăng này không mang lại đột phá chiến lược như nhiều người mong đợi, mà thay vào đó làm nổi bật sự cần thiết phải suy nghĩ lại chiến thuật xe tăng hiện đại. Bài báo phân tích rằng, mặc dù xe tăng Abrams là một vũ khí ưu việt, nhưng nó phải được sử dụng bởi quân đội có tổ chức cao. Đối với Quân đội Ukraine, họ thiếu sự huấn luyện và hiểu biết phù hợp về cách triển khai lực lượng thiết giáp trong chiến đấu. Quan trọng hơn, hiệu quả chiến đấu của máy bay không người lái và tên lửa chống tăng do Nga triển khai hiệu quả hơn những gì Ukraine tin tưởng. Ví dụ, Quân đội Nga đã trang bị đầu đạn xuyên giáp cho UAV cảm tử FPV, giúp phá hủy nhiều xe tăng Abrams, điều này làm nổi bật điểm yếu trong khả năng phòng thủ của loại xe tăng này. Ngoài ra, Quân đội Nga còn triển khai tên lửa chống tăng Kornet, đầu đạn của chúng thậm chí có thể xuyên thủng trực tiếp lớp giáp của xe tăng Abrams, phá hủy xe tăng. Đối mặt với những mối đe dọa này, Ukraine ban đầu đã rút xe tăng Abrams khỏi tiền tuyến và chuyển sang các phương pháp triển khai thận trọng hơn, như là vũ khí trợ chiến như pháo binh, hoặc hoạt động vào ban đêm để giảm sự phát hiện của UAV FPV Nga với xe tăng M1A1 Abrams. Báo cáo cuối cùng đã tóm tắt hiệu quả hoạt động của xe tăng Abrams trên chiến trường Ukraine là "lãng phí xe tăng và lãng phí thời gian". Theo báo cáo, trước tình hình xung đột Nga-Ukraine đang tiến triển, hiện cần phải đánh giá lại chiến thuật xe tăng hiện đại. Trên thực tế, hầu hết hoạt động huấn luyện xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Mỹ hiện nay tập trung vào việc tăng cường khả năng bảo vệ trước máy bay không người lái và cải thiện khả năng cơ động của xe tăng, thay vì trực tiếp chống lại các cuộc tấn công. National Interest cho rằng, việc triển khai xe tăng Abrams ở Ukraine lẽ ra phải là “một sự kiện lớn”, làm “thay đổi cục diện của cuộc chiến”, nhưng thực tế không phải vậy, vai trò của nó chỉ là “vũ khí tiêu hao” và "làm cho người Nga phấn khích hơn". Trong khi đó, hãng tin Mỹ CNN ngày 30/8 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov cho biết, Chính phủ Mỹ vẫn chưa chấp thuận yêu cầu của ông trong chuyến thăm Mỹ, về việc cho phép Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp, để tấn công mục tiêu nằm sâu lãnh thổ Nga. Ông Umerov cũng xác nhận rằng, khi gặp các quan chức cấp cao của Mỹ ở Washington ngày hôm đó, ông đã đệ trình danh sách mục tiêu cho mục đích này. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Umerov cho biết: "Chúng tôi đã giải thích những khả năng mà chúng tôi cần... vì vậy tôi hy vọng tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe, đó là Mỹ nới lỏng các hạn chế trong việc sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) với Quân đội Ukraine”. Trước đó vào ngày 27/8, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat nói với các phóng viên: "Các bạn đã nghe, chúng tôi đã nói rằng người Ukraine có thể sử dụng sự hỗ trợ an ninh của Mỹ, để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công xuyên biên giới, hay nói cách khác là tiến hành một cuộc phản công. Nhưng liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, chính sách của chúng tôi không thay đổi”. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, Ukraine chỉ nhận được một số lượng hạn chế tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp và Mỹ đã nói rõ rằng, do kho tên lửa của Mỹ có hạn và phải mất thời gian dài cần thiết để sản xuất vũ khí. Do vậy, Ukraine đừng mong đợi Mỹ sẽ cung cấp tên lửa ATACMS với số lượng lớn nữa. Trước cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Ukraine, quan chức Mỹ tiết lộ rằng, nhiều mục tiêu có giá trị cao trên lãnh thổ Nga được các quan chức Ukraine xác định nằm ngoài tầm bắn của tên lửa ATACMS. Bởi vì Quân đội Nga đã sơ tán các tài sản quan trọng của mình ra khỏi tầm bắn của tên lửa ATACMS, nhất là số máy bay có khả năng thả bom lượn. Tuy nhiên, ông Umerov bác bỏ tuyên bố trên, cho biết ông đã đệ trình danh sách các mục tiêu tiềm năng cho quan chức Mỹ, liệt kê các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga mà Quân đội Ukraine sẽ sử dụng hệ thống ATACMS để tấn công. Umerov nói trong cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi đang cho thấy rằng, những sân bay Nga sử dụng để tấn công thành phố của chúng tôi, nằm trong tầm tấn công của tên lửa ATACMS”. CNN đưa tin, Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS mà nước này nhận được, để tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea, bao gồm hệ thống phòng không, kho vũ khí và sân bay. Các quan chức Mỹ cho biết, toàn bộ bán đảo Crimea đều nằm trong tầm bắn của ATACMS, khiến đây trở thành khu vực chính mà quân đội Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất, để tiến hành các cuộc tấn công. Ông Umerov cho biết, các quan chức Ukraine đang thúc đẩy Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với tên lửa ATACMS. Đồng thời, Mỹ vẫn tập trung hỗ trợ Ukraine về hệ thống phòng không. Chính quyền Biden đã đưa hệ thống phòng không vào hầu hết các kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Umerov được CNN dẫn lời cũng cho biết, Mỹ cũng xếp Ukraine ở vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên cung cấp hệ thống phòng không. Đồng thời ưu tiên cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không trị giá 2 tỷ USD, mà ban đầu dự kiến sẽ được chuyển giao cho các nước khác. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform).

