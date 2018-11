Trung Quốc tiết lộ phiên bản máy bay huấn luyện JL-9G cực dị

Công ty Xuất nhập khẩu Công nghiệp Hàng không Quý Châu (GAIEC) của Trung Quốc vừa giới thiệu mẫu máy bay huấn luyện nâng cấp JL-9G với nhiều cải tiến so với phiên bản cũ. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản mới được kéo dài hơn so với trước, cải tiến cánh đuôi ngang và cánh đuôi đứng. Phần rìa cánh chính được kéo dài đến tận mép cửa hút không khí. Giải pháp này nhằm cải thiện khả năng ổn định khí động học cho máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Cải tiến cửa hút không khí cho động cơ. Cánh chính được thiết kế lại và kéo dài hơn so với phiên bản gốc. Bộ bánh đáp 3 bánh tương tự phiên bản gốc, ngoại trừ kích thước lớn hơn để phù hợp với trọng lượng tăng thêm của máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản JL-9G dùng cho xuất khẩu được gọi là FTC-2000G. Nhà sản xuất kỳ vọng phiên bản mới sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng nước ngoài trong thị phần máy bay huấn luyện phản lực. Nguồn ảnh: Sina. Điểm mới khác trên JL-9G là buồng lái được trang bị các màn hình LCD khổ rộng. Phi công ngồi trước được bố trí 3 màn hình LCD khổ lớn, cùng một màn hình nhỏ hơn ở vị trí phía trên. Phi công ngồi sau có tới 4 màn hình LCD khổ lớn. Nguồn ảnh: Sina. JL-9 được gọi là "tiêm kích MiG-21" hiện đại của Trung Quốc, vì phần đuôi của nó rất giống MiG-21. Nó được chế tạo cho nhiệm vụ huấn luyện phi công phản lực kiêm chiến đấu hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Sina. Hai mẫu thử nghiệm JL-9G đang được đánh giá tại cơ sở đào tạo phi công của không quân Trung Quốc. Trong tháng 9, Tân Hoa Xã cho biết phiên bản FTC-2000G bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Sina. JL-9 có 4 giá treo vũ khí dưới cánh dùng để đào tạo cách sử dụng vũ khí cho phi công. Nó cũng có thể tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Sina. JL-9 được trang bị động cơ phản lực Quý Châu WP-13. Động cơ này được chế tạo dựa trên động cơ Tumansky R-13 của Liên Xô sử dụng trên tiêm kích MiG-21. Nguồn ảnh: Weibo. Bên sử dụng chính JL-9 là không quân Trung Quốc. Ngoài ra, phiên bản JL-9G sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công tiêm kích trên hạm cho hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem video: Trung Quốc giới thiệu máy bay huấn luyện phản lực đa năng FTC-2000. (nguồn CCTV)

Công ty Xuất nhập khẩu Công nghiệp Hàng không Quý Châu (GAIEC) của Trung Quốc vừa giới thiệu mẫu máy bay huấn luyện nâng cấp JL-9G với nhiều cải tiến so với phiên bản cũ. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản mới được kéo dài hơn so với trước, cải tiến cánh đuôi ngang và cánh đuôi đứng. Phần rìa cánh chính được kéo dài đến tận mép cửa hút không khí. Giải pháp này nhằm cải thiện khả năng ổn định khí động học cho máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Cải tiến cửa hút không khí cho động cơ. Cánh chính được thiết kế lại và kéo dài hơn so với phiên bản gốc. Bộ bánh đáp 3 bánh tương tự phiên bản gốc, ngoại trừ kích thước lớn hơn để phù hợp với trọng lượng tăng thêm của máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản JL-9G dùng cho xuất khẩu được gọi là FTC-2000G. Nhà sản xuất kỳ vọng phiên bản mới sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng nước ngoài trong thị phần máy bay huấn luyện phản lực. Nguồn ảnh: Sina. Điểm mới khác trên JL-9G là buồng lái được trang bị các màn hình LCD khổ rộng. Phi công ngồi trước được bố trí 3 màn hình LCD khổ lớn, cùng một màn hình nhỏ hơn ở vị trí phía trên. Phi công ngồi sau có tới 4 màn hình LCD khổ lớn. Nguồn ảnh: Sina. JL-9 được gọi là " tiêm kích MiG-21 " hiện đại của Trung Quốc, vì phần đuôi của nó rất giống MiG-21. Nó được chế tạo cho nhiệm vụ huấn luyện phi công phản lực kiêm chiến đấu hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Sina. Hai mẫu thử nghiệm JL-9G đang được đánh giá tại cơ sở đào tạo phi công của không quân Trung Quốc. Trong tháng 9, Tân Hoa Xã cho biết phiên bản FTC-2000G bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Sina. JL-9 có 4 giá treo vũ khí dưới cánh dùng để đào tạo cách sử dụng vũ khí cho phi công. Nó cũng có thể tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Sina. JL-9 được trang bị động cơ phản lực Quý Châu WP-13. Động cơ này được chế tạo dựa trên động cơ Tumansky R-13 của Liên Xô sử dụng trên tiêm kích MiG-21. Nguồn ảnh: Weibo. Bên sử dụng chính JL-9 là không quân Trung Quốc. Ngoài ra, phiên bản JL-9G sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công tiêm kích trên hạm cho hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem video: Trung Quốc giới thiệu máy bay huấn luyện phản lực đa năng FTC-2000. (nguồn CCTV)