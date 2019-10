Trung Quốc lại cho ra lò máy bay mới, cả thế giới giật mình

Trung Quốc vừa bất ngờ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiến đấu cơ FTC-2000G hôm 29/10 vừa rồi tại Sân bay Quý Châu nằm ở Thuận Quý. Nguồn ảnh: QQ. Tiêm kích FTC-2000G được coi là chiến đấu cơ đa năng rẻ nhất thị trường quốc tế hiện nay, nó được ra đời với mục tiêu thay thế cho các chiến đấu cơ MiG-21 hay J-7 hiện đang phục vụ trong không quân các nước trên thế giới. Nguồn ảnh: QQ. Được phát triển từ phiên bản Giáo Luyện 9 hay JL-9, FTC-2000G được coi là phiên bản chiến đấu cơ đa năng phát triển từ dòng máy bay vốn dĩ ra đời chỉ phục vụ cho mục đích huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ. Giống với máy bay huấn luyện Giáo Luyện 9, chiến đấu cơ FTC-2000G cũng có hai ghế ngồi, một động cơ phản lực nhưng được tăng cường thêm hệ thống điều khiển hoả lực hiện đại hơn. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, phiên bản FTC-2000G hiện tại vẫn chưa phải là bản hoàn chỉnh. Trong tương lai, Trung Quốc hứa hẹn sẽ còn cung cấp thêm đầu dò thông tin siêu âm cho chiếc chiến đấu cơ này. Nguồn ảnh: QQ. So với phiên bản huấn luyện, FTC-2000G có trọng lượng lớn hơn và chậm hơn do thiết kế cánh mới giúp nó mang được nhiều vũ khí hơn. Nguồn ảnh: QQ. Phiên bản này cũng được cho là có độ bền kém hơn so với phiên bản gốc vì dù máy bay nặng hơn, công suất động cơ của JL-9 vẫn được giữ nguyên khiến chiếc máy bay này luôn trong tình trạng hoạt động với công suất cao. Nguồn ảnh: QQ. Tốc độ tối đa của FTC-2000G vào khoảng Mach 1.3, tốc độ hành trình khoảng 800 km/h và có tầm chiến đấu 850 km. Chiến đấu cơ này có tốc độ tối thiểu chỉ 125 km/h - giúp nó tấn công các mục tiêu mặt đất với độ chính xác cực cao. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại, ngoài Không quân và Không quân Hải quân Trung Quốc, chỉ có duy nhất Quân đội Sudan đang sở hữu 6 chiến đấu cơ loại này trong biên chế, tuy nhiên tất cả những chiến đấu cơ này đều là phiên bản huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Phiên bản FTC-2000 được phát triển từ Giáo Luyện hay JL-9 của Trung Quốc.

