Trung Quốc có bao nhiêu lính đóng tại Hong Kong và... lý do?

Theo thông tin được Bloomberg đăng tải, Hong Kong hiện đang có 6000 lính Trung Quốc đồn trú cùng với vài nghìn lính Trung Quốc khác đang có mặt ở Thâm Quyến ngay sát với Hong Kong. Nguồn ảnh: 81cn. Trụ sở chính của Quân đội Trung Quốc tại Hong Kong được đặt ở khu trung tâm của vùng lãnh thổ này, cách toà tháp của Bank of America chỉ một khoảng rất ngắn. Nguồn ảnh: 81cn. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn có một vài doanh trại đóng quân khác nằm rải rác khắp thành phố này. Nguồn ảnh: SCMP. Điều 14 Luật Cơ bản Hong Kong nêu rõ: "Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong khi cần có thể yêu cầu Chính quyền Trung ương (Bắc Kinh) để hỗ trợ việc ổn định an ninh xã hội và khắc phục thảm hoạ thiên tai. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thực tế, chính quyền thành phố Hong Kong chưa bao giờ kêu gọi sự giúp đỡ cảu Bắc Kinh. Năm 2018, khoảng hơn 400 lính Trung Quốc đã tham gia khắc phục hậu quả của bão Mangkhut tại Hong Kong tuy nhiên nhiều người khẳng định chính quyền Hong Kong không chính thức "nhờ vả" hành động này từ phía Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Flickr. Thời gian gần đây, trước tình hình chính trị ở Hong Kong ngày càng bất ổn cộng thêm với những vụ bạo loạn, biểu tình có quy mô ngày càng cao, nhiều hình ảnh về việc quân đội Trung Quốc kéo tới sát Thâm Quyến đã khiến nảy sinh nhiều lo ngại về việc quân đội Trung Quốc sẽ được tăng cường vào Hồng Kông. Nguồn ảnh: SCMP. Tuy nhiên hồi đầu tháng 8 vừa qua, người phát ngôn của chính quyền Hong Kong vẫn khẳng định, chính quyền và các lực lượng chấp pháp của đặc khu hành chính này vẫn "giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát" và không cần sự can thiệp của phía đại lục. Nguồn ảnh: SCMP. Giới quan sát quốc tế khẳng định, ngay cả việc Bắc Kinh chỉ can thiệp quân sự ở quy mô nhỏ vào Hong Kong, một thảm hoạ về tài chính sẽ ngay lập tức xảy ra khi nhiều công ty, tập đoàn đầu tư nước ngoài sẽ ngay lập tức rút tiền ra khỏi Đặc khu Hành chính này. Nguồn ảnh: SCMP. Đặc biệt là khi Mỹ chấm dứt việc coi Hong Kong như một "đặc quyền giao dịch quốc tế" - điều mà chắc chắn Washington sẽ thực hiện ngay khi Trung Quốc tỏ thái độ can thiệp cứng rắn vào Đặc khu Hành chính này. Nguồn ảnh: PLAnews. Điều này được cho là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền Bắc Kinh phải "chùn tay" không dám can thiệp quá mạnh vào Hong Kong vì ở thời điểm hiện tại, khi mà Trung Quốc đang bị Mỹ áp đảo trong cuộc chiến tranh kinh tế thì Hong Kong là một trong những cánh cừa duy nhất để kinh tế Trung Quốc tiếp cận được với nguồn tiền của nước ngoài. Nguồn ảnh: Garrison. Hiện tại, tình hình Hong Kong vẫn đang ngày càng trở nên bất ổn với việc bạo động và biểu tình quy mô ngày càng leo thang. Chính quyền Trung ương Trung Quốc hiện tại vẫn chưa có bất cứ động thái cứng rắn chính thức nào để can thiệp vào tình hình của Đặc khu này. Nguồn ảnh: 81cn. Lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm chống bạo động vẫn là một trong những lực lượng chính được chính quyền Hong Kong sử dụng nhằm ngăn chặn người biểu tình và gìn giữ trật tự cho thành phố này trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: HKFP. Mời độc giả xem Video: Biểu tình quy mô cực lớn ở Hong Kong.

Theo thông tin được Bloomberg đăng tải, Hong Kong hiện đang có 6000 lính Trung Quốc đồn trú cùng với vài nghìn lính Trung Quốc khác đang có mặt ở Thâm Quyến ngay sát với Hong Kong. Nguồn ảnh: 81cn. Trụ sở chính của Quân đội Trung Quốc tại Hong Kong được đặt ở khu trung tâm của vùng lãnh thổ này, cách toà tháp của Bank of America chỉ một khoảng rất ngắn. Nguồn ảnh: 81cn. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn có một vài doanh trại đóng quân khác nằm rải rác khắp thành phố này. Nguồn ảnh: SCMP. Điều 14 Luật Cơ bản Hong Kong nêu rõ: "Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong khi cần có thể yêu cầu Chính quyền Trung ương (Bắc Kinh) để hỗ trợ việc ổn định an ninh xã hội và khắc phục thảm hoạ thiên tai. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thực tế, chính quyền thành phố Hong Kong chưa bao giờ kêu gọi sự giúp đỡ cảu Bắc Kinh. Năm 2018, khoảng hơn 400 lính Trung Quốc đã tham gia khắc phục hậu quả của bão Mangkhut tại Hong Kong tuy nhiên nhiều người khẳng định chính quyền Hong Kong không chính thức "nhờ vả" hành động này từ phía Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Flickr. Thời gian gần đây, trước tình hình chính trị ở Hong Kong ngày càng bất ổn cộng thêm với những vụ bạo loạn, biểu tình có quy mô ngày càng cao, nhiều hình ảnh về việc quân đội Trung Quốc kéo tới sát Thâm Quyến đã khiến nảy sinh nhiều lo ngại về việc quân đội Trung Quốc sẽ được tăng cường vào Hồng Kông. Nguồn ảnh: SCMP. Tuy nhiên hồi đầu tháng 8 vừa qua, người phát ngôn của chính quyền Hong Kong vẫn khẳng định, chính quyền và các lực lượng chấp pháp của đặc khu hành chính này vẫn "giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát" và không cần sự can thiệp của phía đại lục. Nguồn ảnh: SCMP. Giới quan sát quốc tế khẳng định, ngay cả việc Bắc Kinh chỉ can thiệp quân sự ở quy mô nhỏ vào Hong Kong, một thảm hoạ về tài chính sẽ ngay lập tức xảy ra khi nhiều công ty, tập đoàn đầu tư nước ngoài sẽ ngay lập tức rút tiền ra khỏi Đặc khu Hành chính này. Nguồn ảnh: SCMP. Đặc biệt là khi Mỹ chấm dứt việc coi Hong Kong như một "đặc quyền giao dịch quốc tế" - điều mà chắc chắn Washington sẽ thực hiện ngay khi Trung Quốc tỏ thái độ can thiệp cứng rắn vào Đặc khu Hành chính này. Nguồn ảnh: PLAnews. Điều này được cho là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền Bắc Kinh phải "chùn tay" không dám can thiệp quá mạnh vào Hong Kong vì ở thời điểm hiện tại, khi mà Trung Quốc đang bị Mỹ áp đảo trong cuộc chiến tranh kinh tế thì Hong Kong là một trong những cánh cừa duy nhất để kinh tế Trung Quốc tiếp cận được với nguồn tiền của nước ngoài. Nguồn ảnh: Garrison. Hiện tại, tình hình Hong Kong vẫn đang ngày càng trở nên bất ổn với việc bạo động và biểu tình quy mô ngày càng leo thang. Chính quyền Trung ương Trung Quốc hiện tại vẫn chưa có bất cứ động thái cứng rắn chính thức nào để can thiệp vào tình hình của Đặc khu này. Nguồn ảnh: 81cn. Lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm chống bạo động vẫn là một trong những lực lượng chính được chính quyền Hong Kong sử dụng nhằm ngăn chặn người biểu tình và gìn giữ trật tự cho thành phố này trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: HKFP. Mời độc giả xem Video: Biểu tình quy mô cực lớn ở Hong Kong.