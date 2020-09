Trực thăng Z-8L có thay thế được "huyền thoại" Mi-17 trong biên chế Trung Quốc?

Trực thăng Z-8L có trọng lượng mang tải khoảng 15 tấn, dự kiến sẽ được đưa vào biên chế để cải thiện khả năng đổ bộ đường không, lĩnh vực mà PLA đang tụt hậu so với các đối thủ như Mỹ hay Nhật Bản. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Mang nhiều nét tương đồng với trực thăng Leonardo AW101 Merlin do Italia liên doanh với Anh chế tạo; nhưng thực chất, Z-8L là phiên bản của trực thăng dân dụng AC313, mà AC313 là bản sao của SA 321 Super Frelon của Pháp; Z-8L được cho là được trang bị ba động cơ trục cánh quạt WS-6. Ảnh: Trực thăng SA 321 Super Frelon của Pháp - Nguồn: Wkipedia. Trong lần đầu tiên xuất hiện chính thức trước công chúng, chiếc trực thăng Z-8L đã trải qua một loạt các bài kiểm tra về việc mang và nâng một xe địa hình 8×8 Bobcat, để kiểm tra tính ổn định và an toàn của quy trình vận chuyển. Ảnh: Trực thăng Z-8L thực hành nâng vật nặng – Nguồn: Snafu-solomon Z-8L có thân rộng hơn Z-8 và Z-8G, nó có thể chứa một chiếc xe tấn công mọi địa hình Bobcat, thân lớn tương đương với trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất. Ảnh: Máy bay trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Z-8L là loại trực thăng có tải trọng 15 tấn đầu tiên của PLA, Z-8L có khả năng sống sót cao hơn số trực thăng PLA hiện nay, do được trang bị một loại thiết bị quang điện mới và hệ thống tự vệ bao gồm bộ thu cảnh báo radar và mồi nhử hồng ngoại. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Nhiệm vụ của Z-8L trong tương lai được lãnh đạo PLA xác nhận là thực hiện nhiệm vụ vận chuyển các phương tiện xe cơ giới, giúp cho lính đổ bộ thẳng đứng sẽ có phương tiện để sử dụng ngay khi họ đặt chân trên mặt đất, điều này sẽ cho phép họ giành được các cơ hội chiến thuật quan trọng. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Như vậy Z-8L sẽ được biên chế vào lực lượng đổ bộ đường không của PLA, để tăng cường khả năng vận chuyển toàn diện và khả năng tác chiến tổng thể của PLA. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Ngoài khả năng hoạt động ở nhiều loại địa hình bao gồm sa mạc và rừng núi, ngoài ra Z-8L còn có thể tham gia các nhiệm vụ tấn công đổ bộ xuyên biển, khi từ các tàu đổ bộ trực thăng lớp Type 075 của PLAN. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Ngoài ra nhiều loại trực thăng thuộc Tập đoàn quân số 71 của PLA gần đây, đã thực hành cất cánh và hạ cánh và thực hành sửa chữa khẩn cấp trên một con tàu dân sự bán chìm ở biển Hoàng Hải. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Nếu các nhiệm vụ được thực hiện xung quanh các đảo lớn hoặc bãi đá ngầm, một tàu nửa chìm lớn cũng có thể được triển khai ở mỗi đầu của các đảo hoặc bãi đá ngầm, làm “sân bay” trung chuyển, để nâng cao hơn nữa khả năng tác chiến xuyên biển của trực thăng và tăng cường bán kính chiến đấu của trực thăng. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Trong một thời gian dài, việc thiếu trực thăng vận tải đã khiến khả năng cơ động của PLA bị tụt hậu; sự ra đời của trực thăng thân rộng Z-8L sẽ giúp cải thiện khả năng đổ bộ cho cả lục quân và hải quân của PLA. Ảnh: Trực thăng Z-8L – Nguồn: Snafu-solomon Việc hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế tàu đổ bộ trực thăng lớp Type 075, nếu thiếu các loại trực thăng hiện đại, thì không thể phát huy hết tính năng của lớp tàu này. Hiện nay PLA có các loại trực thăng sản xuất trong nước là Z-8/9/20 và Ka-27/28 nhập khẩu của Nga; việc sớm đưa trực thăng Z-8L vào biên chế, sẽ phần nào giúp cải thiện khả năng đổ bộ của PLA. Ảnh: Tàu đổ bộ trực thăng lớp Type 075 của Trung Quốc. Nguồn: Sina Video Trực thăng Mi-171 và Ansat đến Trung Quốc dự Triển lãm hàng không vũ trụ - Nguồn: Sputnik Việt Nam

