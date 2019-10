Trực thăng hai tầng cánh mệnh danh "sát thủ" của Hải quân Việt Nam

Loại trực thăng hai tầng cánh độc đáo hiện đang phục vụ trong lực lượng Không quân Hải quân Việt Nam là trực thăng Kamov Ka-28 - phiên bản xuất khẩu của trực thăng Ka-27 do Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: VTV. Đây là loại trực thăng có khả năng bay tần tra và chống ngầm cực kỳ hiệu quả, bắt đầu được Liên Xô nghiên cứu và phát triển từ năm 1969. Nguồn ảnh: VTV. Được ra đời từ năm 1973, trực thăng Kamov Ka-27 là loại trực thăng đồng trục thành công bậc nhất của Liên Xô từ trước tới nay. Loại trực thăng này đã được phát triển ra nhiều phiên bản, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nguồn ảnh: VTV. Trong đó bao gồm phiên bản Ka-29 vận tải, Ka-28 dành riêng cho xuất khẩu (Việt Nam đang sử dụng) và Ka-32 dành cho hoạt động trong lĩnh vực dân sự. Nguồn ảnh: VTV. So với các loại trực thăng có thiết kế truyền thống khác, trực thăng Kamov Ka-28 nói riêng và mọi loại trực thăng đồng trục nói chung có thiết kế cực kỳ "dị" với hai tầng cánh quạt chính và không có cánh đuôi. Nguồn ảnh: VTV. Hai cánh quạt chính của trực thăng đồng trục Ka-28 sẽ quay ngược chiều nhau ở cùng một tốc độ. Điều này khiến lực mô-men xoắn bị triệt tiêu hoàn toàn, trực thăng đồng trục không cần cánh quạt đuôi để giữ thăng bằng do nó không còn mô-men xoắn. Nguồn ảnh: VTV. Trực thăng Kamov Ka-28 trong biên chế của Không quân Hải quân Việt Nam được trang bị hai động cơ loại Isotov TV-3-117V. Mỗi động cơ có công suất tổng cộng 2230 mã lực và cung cấp tổng cộng 4460 mã lực cho trực thăng. Nguồn ảnh: VTV. Trực thăng bao gồm tổng cộng 6 lá cánh chia làm hai tầng, đường kính mỗi lá 15,8 mét cho phép Ka-28 cất cánh với trọng lượng tối đa lên tới 12 tấn trong khi trọng lượng rỗng của Ka-28 chỉ có 6,5 tấn. Nguồn ảnh: VTV. Tuy nhiên, tốc độ bay tối đa của loại trực thăng này chỉ là 270 km/h, tốc độ hành trình 205 km/h và tầm hoạt động tối đa 980 km. Trần bay của Ka-28 tối đa 5000 mét. Nguồn ảnh: VTV. Hiện tại, dòng trực thăng Ka-27 đã được phát triển lên phiên bản hiện đại hơn với định danh Ka-31. Tuy nhiên dòng Ka-31 không phổ biến như Ka-27, chỉ phục vụ trong hải quân ba nước trên thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Nguồn ảnh: VTV. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Ka-25 - tiền thân của trực thăng Ka-27 từng phục vụ trong Quân đội Liên Xô.

