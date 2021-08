Tranh thủ loạn lạc, Ukraine lấy trộm linh kiện máy bay từ Afghanistan

Truyền thông Nga vừa cho đăng tải thông tin cực sốc, theo đó, một máy bay vận tải Il-76 của Ukraine, đã âm thầm có mặt tại sân bay quốc tế Kabul, và ra về với một loạt các linh kiện máy bay trực thăng của quân đội Afghanistan. Theo thông tin được tờ Avia đăng tải, lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Afghanistan trong những ngày vừa qua, chiếc vận tải cơ của Ukraine, đã có mặt tại quốc gia này, và "lấy trộm" về rất nhiều linh kiện của trực thăng Mi-17 và Mi-35. Trước đó, lực lượng Taliban đã chiếm được rất nhiều trực thăng loại này từ tay quân đội Afghanistan, tuy nhiên do không có kinh nghiệm khai thác, và thiếu phụ tùng thay thế, phần lớn các trực thăng này đều không thể hoạt động được. Bản thân quân đội Ukraine cũng đang trong tình trạng tương tự, khi một loạt các loại máy bay trực thăng của nước này, đang trong tình trạng nằm đất, vì không có đủ phụ tùng thay thế. Truyền thông Nga lập luận, việc đưa máy bay tới Kabul để di tản công dân của từng quốc gia, đều được truyền thông đăng tải, một phần cũng để người dân của chính quốc gia đó, nhận được thông tin và kịp thời có mặt rời Afghanistan kịp lúc. Tuy nhiên chuyến bay Il-76 của Ukraine lại không được báo cáo, thậm chí nhiều nguồn thạo tin còn khẳng định không có bất cứ công dân nào được Ukraine đón về nước trên chiếc vận tải cơ này. Ngoài ra, các nguồn thạo tin còn cho biết, trên chuyến bay Il-76 của Ukraine vừa rồi, còn có một nhóm lính đánh thuê. Lực lượng này đã từng hoạt động ở Afghanistan trước đó, thông thạo địa hình và có khả năng vận hành các loại vũ khí, khí tài hiện đại của phương Tây. Hiện tại, còn ít nhất 12 lính đánh thuê Ukraine được cho là vẫn còn đang ở lại thủ đô Kabul. Tuy nhiên phía Ukraine phủ nhận thông tin này, khẳng định rằng họ đã rút các chuyên gia quân sự cùng nhà thầu an ninh tư nhân ra khỏi quốc gia này. Tuy nhiên, nếu tìm được bằng chứng về việc Ukraine đưa phương tiện sang Kabul để mang vũ khí, khí tài và linh kiện thay thế về nước, đây sẽ trở thành màn "hôi của" quy mô bậc nhất mà lịch sử từng ghi nhận. Những loại trực thăng phổ biến mà Afghanistan từng sở hữu, bao gồm Mi-8/17 và Mi-35, đều là những loại khí tài mà Ukraine cũng đang có trang bị trong biên chế quân đội. Trong đó, Mi-35 được cho là loại khí tài tối tân bậc nhất của quân đội Afghanistan trước đây. Đây cũng là loại trực thăng vũ trang hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, và là loại trực thăng chiến đấu độc nhất có khả năng chở quân. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine đã gần như rơi vào khủng hoảng, khi bị thiếu rất nhiều kinh phí hoạt động, khiến nhiều loại phương tiện đắt đỏ như máy bay, trực thăng,... phải nằm bãi vì không có phụ tùng thay thế. Nguồn ảnh: Pinterest. Mỹ từng sử dụng siêu bom để tấn công khủng bố IS tại Afghanistan. Nguồn: VTC14.



