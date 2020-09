Trang bị, vũ khí nhái Liên Xô "rẻ mà chất" của lính biệt kích Iran

Truyền thông Iran từng đăng tải một số hình ảnh về trang bị của Lữ đoàn biệt kích 35 NEZAJA thuộc biên chế Bộ tư lệnh các hoạt động tác chiến phía Tây của Quân đội Iran. Trong ảnh là binh sĩ của Lữ đoàn biệt kích 35 đứng cạnh xe chiến thuật Safir trang bị bệ pháo phản lực phóng loạt 107mm 12 nòng. Đáng lưu ý, loại vũ khí này từng được Quân đội Iran chuyển giao cho Iraq để chống lại phiến quân IS. Các trang bị của Lữ đoàn biệt kích 35 chủ yếu là phương tiện cơ động cao, không bọc thép, trang bị hỏa lực cấp nhẹ - trung. Trong ảnh là xe chiến thuật Safir trang bị súng không giật M40. Ô tô chở quân Mercedes-Benz L-series được Iran sản xuất trong nước. Các trang bị của Lữ đoàn 35 hầu hết do Iran tự sản xuất, tuy nhiên chúng đều là sản phẩm sao chép công nghệ. Trong ảnh là khẩu trung liên kiểu PKM do Liên Xô thiết kế. Đại liên 12,7mm kiểu DShK của Liên Xô. Người lính này vác trên vai khẩu súng chống tăng RPG-7 nhưng do Iran sản xuất, đằng sau anh ta là khẩu cối 120mm. Đội "săn tìm - diệt gọn" trang bị mô tô cơ động cao và binh sĩ mang theo súng chống tăng RPG-7. Trang bị tiêu chuẩn của tiểu đội là súng trường tiến công kiểu AK, chỉ huy toán lính mặc quân phục camo BDU. Ngoài AK, binh sĩ Lữ đoàn biệt kích 35 NEZARA còn được trang bị súng trường kiểu G3 do Iran sản xuất. Trang bị một trung đội thuộc Lữ đoàn biệt kích. Quân số một đại đội.Tư lệnh Lữ đoàn biệt kích 35 mang hàm đại tá, mặc quân phục camo BDU. Video Iran viết tiếp bản tình ca buồn của những người lính Trung đông chiến đấu kém cỏi - Nguồn: QPVN

