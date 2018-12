Trang bị bom dẫn đường có giúp UAV Iran mạnh hơn?

Theo đó lọai bom dẫn đường mới của Iran có tên Jamarat được nước này quảng cáo là có khả năng triển khai tốt từ các loại máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu hạng nhẹ hoặc thậm chí là từ máy bay không người lái. Nguồn ảnh: VJC. Theo như mô tả của phía Iran, Jamarat là một loại bom lượn cỡ nhỏ (glide bomb), loại bom này không sử dụng động cơ mà sử dụng cánh với khí động học để di chuyển tới đúng mục tiêu. Về cơ bản bom có độ chính xác cao hơn so với bom thông thường nhưng không thể bằng được tên lửa và đòi hỏi phi công phải thả bom đúng quy trình. Nguồn ảnh: VJC. Jamarat có đường kính 125mm, trọng lượng 15kg và có chiều dài chỉ một mét. Để có thể thả chính xác, máy bay mang theo loại bom này cần triển khai Jamarat ở độ cao 500 mét và cách mục tiêu tối đa 6 km. Nguồn ảnh: VJC. Jamarat sử dụng đầu dò GPS kết hợp với hệ thống thu thập và xử lý hình ảnh. Hệ thống này được cho là sẽ giúp Jamarat có độ lệch mục tiêu chỉ tối đa 10 mét so với mục tiêu đã định trước. Nguồn ảnh: VJC. Bản thân bom lượn là loại bom được ra đời từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trước đây khi công nghệ còn chưa phát triển, người ta phải dùng ống nhòm để soi đường bay của bom và điều khiển nó bằng sóng radio. Nguồn ảnh: Fars. Thậm chí trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, Không quân Hải quân Nhật còn sử dụng cả phi công cảm tử ngồi bên trong quả bom để điều khiển nó rơi trúng mục tiêu. Ngày nay các hệ thống bom này đều được điều khiển bán tự động hoặc tự động hoàn toàn thông qua hệ thống máy tính độc lập. Nguồn ảnh: Glide. Các loại bom ngu lỗi thời có thể hoàn toàn biến thành bom đời mới khi được khoác lên mình lớp vỏ với các cánh khí động lực học và hệ thống dẫn đường giúp nó di chuyển trúng mục tiêu. Đây được xem là cách thức nâng cấp rất đơn giản và hiệu quả cho các loại bom có sức công phá mạnh nhưng lại có xuất thân là "bom ngu". Nguồn ảnh: Pinterest. Bom lướt cũng là loại bom rẻ tiền, có hiệu quả cao hơn thông thường nhưng dễ chế tạo, không đòi hỏi nhiều công nghệ quá phức tạp và có thể triển khai một cách dễ dàng trên quy mô lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Nga thả bom lướt để tấn công vào vị trí của phiến quân IS.

