Lý do Nga thay tư lệnh chiến trường lúc chiến sự căng thẳng

Theo Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Nga đã ra tuyên bố trước báo giới cho biết. Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, đã được Điện Kremlin bổ nhiệm làm chỉ huy chung trong các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Về quyết định này, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, lý do điều Tướng Gerasimov làm Tư lệnh chiến trường Ukraine, là nhằm tăng là cấp bậc của Tổng tư lệnh trong việc thực hiện các hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có nhiều nhiệm vụ cần phải được thực hiện. Do đó, việc điều các tướng lĩnh cấp cao từ Bộ Quốc phòng xuống để điều phối các binh chủng của Quân đội Nga là vô cùng cần thiết và hiệu quả chiến đấu sẽ cao hơn. Ngoài ra, việc nâng cấp bậc quân hàm của tư lệnh chiến trường của Quân đội Nga tại Ukraine, còn có thể nâng cao chất lượng của các loại hình hỗ trợ và hiệu quả chỉ huy của lực lượng liên quân từ cấp tiểu đoàn đến quân đoàn. Điều đáng nói là chỉ ba tháng trước, Điện Kremlin đã bổ nhiệm Tướng Sergei Surovikin làm tổng tư lệnh các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Sau khi nắm quyền tư lệnh chiến trường, tướng Surovikin đã thực hiện một loạt biện pháp, chặn đứng đà phản công của Quân đội Ukraine; nhưng bây giờ tướng Surovkin đã trở thành cấp phó của tướng Gerasimov. Với việc bổ nhiệm tướng Gerasimov, cấp chỉ huy các chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã được nâng cấp hoàn toàn. Sau khi Tổng thống Nga Putin hoàn thành việc tổ chức lại bộ chỉ huy, điều đó có nghĩa là xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ leo thang và phạm vi có thể được mở rộng hơn nữa. Hiện tại đã có những dấu hiệu cho thấy, Quân đội Nga có thể mở ra một mặt trận mới. Vào ngày 12/1, theo thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết, từ ảnh chụp vệ tinh, có thể thấy Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga "ra quân". Lực lượng “ra quân” của Hạm đội Biển Đen bao gồm tàu đổ bộ Peter Morgunov, tàu ngầm lớp Kilo cải tiến kiểu 636.3 và nơi đóng quân hiện nay của Hạm đội Biển Đen ở Novosibirsk chỉ còn lại một số tàu hỗ trợ. Động thái bất thường của Hạm đội Biển Đen đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Mỹ. Truyền thông Mỹ cho rằng, việc Tổng tham mưu trưởng Gerasimov trực tiếp xuống làm tư lệnh chiến trường, có thể Quân đội Nga chuẩn bị các chiến dịch lớn và không loại trừ cả chiến dịch đổ bộ. Được biết, tướng Gerasimov sinh năm 1955, hiện ông không chỉ là Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga mà còn trực tiếp làm Tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Theo tờ Russia Today, tướng Gerasimov được biết đến là một trong những chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga; đồng thời ông cũng là một chiến lược gia nổi tiếng. Không những vậy, ngay cả đối thủ hiện tại của Quân đội Nga là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, cũng đánh giá rất cao. Tướng Zaluzhny trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time của Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, đã công khai tuyên bố rằng, ông đã học được rất nhiều điều từ tướng Gerasimov và cũng đọc nhiều bài do tướng Gerasimov viết. Cuối cùng, ông cũng đánh giá Gerasimov là người thông minh nhất. Có thông tin cho rằng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, tướng Gerasimov đã nhiều lần đến Ukraine để thị sát bộ đội chiến đấu ở tiền tuyến. Nhưng phải đến ngày 11/1 vừa qua, ông mới chính thức tiếp quản và trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Có thông tin cho rằng, để bảo vệ tướng Gerasimov, Nga luôn giữ bí mật tung tích của ông. Do đó, chưa bao giờ có xác nhận chính thức rằng, ông đã đến thăm Quân đội Nga ở Ukraine. Và vào tháng 12/2022, Ukraine cũng công nhận một nỗ lực đã được thực hiện, để ám sát tướng Gerasimov vào tháng 4/2022; nhưng chiến dịch cuối cùng đã thất bại. Theo thông tin của The New York Times vào thời điểm đó, tướng Gerasimov đang đến thăm thành phố Izyum của Ukraine. Sau khi biết tin, Quân đội Ukraine đã tiến hành tập kích hỏa lực vào vị trí của tướng Gerasimov; nhưng tiếc rằng kế hoạch của họ đã không thành công. Còn cựu chỉ huy, tướng Sergei Surovikin sẽ là chỉ huy thứ hai ở chiến trường Ukraine. Ngoài ra còn có hai cấp phó khác được chỉ định, họ là chỉ huy lực lượng mặt đất của Nga, tướng Oleg Salyukov và Phó Tổng Tham mưu trưởng, Tướng Alexei Kim. Trong số các cấp phó, tướng Oleg Salyukov, từng là người đứng đầu Quân khu Viễn Đông (quân khu này hiện đã giải tán) và tướng Alexei Kim không chỉ là một nhà nghiên cứu quân sự, ông còn là người đứng đầu Học viện Quốc phòng của Quân đội Nga và cả hai người còn được biết đến những chuyên gia quân sự giàu kinh nghiệm của Quân đội Nga.

