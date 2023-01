Nga ra tối hậu thư cho quân Ukraine ở chiến trường Bakhmut

Chiến dịch Bakhmut đã kéo dài rất lâu, cả Nga và Ukraine cũng đã phải hứng chịu những tổn thất to lớn trong "cối xay thịt" mới này, sau khi dể mất Soledar vào tay quân Nga, có thể nói quân đội Ukraine ở Bakhmut đã không thể vãn hồi tình hình. Mới đây quân đội Nga đã đưa ra tối hậu thư cho lực lượng vũ trang Ukraine phòng thủ tại Bakhmut, nếu trong thời gian quy định mà lựa chọn đầu hàng thì vẫn còn cơ hội sống sót, nếu không sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tại Soledar, trước khi phía Nga đưa ra yêu cầu, một số binh sĩ Ukraine đã lựa chọn đầu hàng, nhưng vẫn có khoảng 400 quân Ukraine kiên quyết tử thủ; nhưng cho dù bất kể quân đội Ukraine đưa ra lựa chọn nào, cuối cùng quân Nga đã tràn ngập thị trấn chiến lược này. Hiện tại, quân đội Nga đã kiểm soát mỏ muối lớn nhất châu Âu và phần lớn thị trấn chiến lược Soledar đã bị quân đội Nga nắm giữ; con đường chính từ Soledar dẫn đến Bakhmut cũng nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Trong trong hoàn cảnh như vậy, 20.000 binh sĩ Ukraine vẫn bị mắc kẹt ở Bakhmut. Do địa hình tại Bakhmut bốn phía cao và ở giữa thấp, nên quân đội Ukraine không có sức đánh trả khi pháo binh Nga kiểm soát nơi địa hình cao. Các trận chiến ở Bakhmut diễn ra hết sức bi tráng, thậm chí các chuyên gia quân sự Ukraine còn cho rằng, đây là trận chiến khốc liệt và tàn khốc nhất kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Còn các sử gia thế giới còn ví trận Bakhmut với trận Verdun trong Thế chiến thứ nhất. Thành phố Bakhmut diện tích không lớn, bình thường có thể chứa được 20.000 người chiến đấu; nhưng quân Nga đã tập trung ở đây 70.000 quân, còn phía Ukraine 27 lữ đoàn cũng hội tụ ở đây. Chiến trường quá nhiều quân, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây thương vong lớn cho cả hai bên. Nhưng cả Nga và Ukraine đều “không ai nao núng”; chỉ huy của lực lượng bán quân sự Wagner (phương Tây gọi là lính đánh thuê) của Nga cũng thẳng thắn thừa nhận, binh lính Ukraine đã thể hiện sự dũng cảm trong chiến đấu; dù hai bên có lập trường đối lập, nhưng vẫn rất đáng được khen ngợi. Trong khi đó, hành động của lính đánh thuê các nước phương Tây (Ukraine gọi là quân tình nguyện quốc tế) thì thật đáng xấu hổ. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Tổng thống Zelensky ngay lập tức huy động quân tình nguyện quốc tế đến chiến đấu ở Ukraine; các nước phương Tây ủng hộ Ukraine, cũng nhân cơ hội này đưa lính đánh thuê vào chiến trường Ukraine. Trong chiến dịch phòng ngự Bakhmut vô cùng khó khăn, mặc dù cuộc chiến này vẫn đang diễn ra, nhưng số lính đánh thuê người Litva, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Do không chịu được căng thẳng, họ đã trốn khỏi chiến trường. Theo các thông tin, 24 binh sĩ Ukraine đã thực hiện cùng một nhiệm vụ với lính đánh thuê Litva, nhưng lính đánh thuê Litva đã tấn công tất cả lính Ukraine cùng đơn vị, bằng vũ khí của chính họ trong bữa trưa. Phía Ukraine cũng đã tiến hành điều tra về việc này và yêu cầu dẫn độ binh sĩ Litva đến Ukraine xét xử. Theo phân tích từ truyền thông Anh, môi trường chiến trường khắc nghiệt có tác động tâm lý rất lớn đối với con người; do lính đánh thuê nhận tiền để chiến đấu, nên họ không muốn chết vô ích. Được biết, số lượng lính đánh thuê trên chiến trường Ukraine đã lên tới con số 10.000; khi đến Ukraine, nhiều người nghĩ sẽ không phải đến những khu vực có giao tranh khốc liệt, mà làm những công việc trợ giúp dân thường Ukraine bị ảnh hưởng của cuộc chiến. Nhưng điều không ngờ, là nhiều người bị đưa ra mặt trận, phải chiến đấu trực tiếp với quân Nga. Lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine tiết lộ trên mạng xã hội rằng, quân đội Ukraine thường cử lính đánh thuê đến mặt trận Bakhmut mà không thông báo rõ ràng; Họ sẽ bị lực lượng giám sát chiến trường Ukraine tấn công hoặc bắt giữ, nếu cố trốn thoát. Có thể thấy chiến trường Ukraine vẫn đang rất căng thẳng, sau thời gian dài trực chiến, vấn đề tâm lý của các binh sĩ rất căng thẳng, có thể dẫn đến hành động hạ sát đồng đội và tự sát. Theo tình hình hiện tại, cuộc chiến kéo dài sẽ tiếp tục, và vấn đề tâm lý của những người tham chiến cũng cần được giải tỏa, nếu không tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn.

