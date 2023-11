Trận Avdiivka ngày 23: Không quân Nga tấn công dữ dội

Ngày 3/11, phóng viên chiến trường Nga Boris Rozhin đưa tin, tại mặt trận Avdeevka, quân Nga đã vượt qua được tuyến đường sắt và chiếm được một số vị trí mang tính chất rất quan trọng, nằm trong hệ thống phòng thủ của quân Ukraine tại đây. Đánh giá qua những video lan truyền trên mạng xã hội, khu vực mà nhà báo Rozhin đề cập, chính là một bờ kè cao với rừng trồng thưa thớt hai bên. Theo nguồn tin từ phía Ukraine, quân Nga trước đây đã tiến công vào đó nhiều lần, nhưng không thể đánh bật quân Ukraine phòng thủ, đành phải quay lại. Trang Blogger “Leader Z” của lực lượng dân quân thân Nga, cũng nói về thành công quan trọng nhất này của quân Nga. Đặc biệt “Leader Z” chia sẻ thông tin: “Có những tiến bộ từ Vodyanoye ở phía nam tới khu vực Stepnoye ở phía bắc, nằm phía sau đường sắt và mục tiêu tiếp theo là khu vực Semenivka, nhằm cắt đứt mọi hoạt động tiếp tế của quân Ukraine cho Avdeevka. Một nguồn thông tin của Ukraine có tên là Vlasovite Yury Butusov, đã viết trên mạng Telegram cho biết, “đối phương đã chiếm được bờ kè đường sắt nhờ lực lượng bộ binh được pháo binh và không quân yểm trợ, có nơi chúng còn vượt qua và cố thủ ở phía bên kia đường ray. Quân Ukraine đã ngay lập tức xây dựng các tuyến phòng thủ ở phía sau và đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu”. Ông Butusov cũng thừa nhận rằng “cuộc khủng hoảng trong việc phòng thủ Avdeevka là do lợi thế to lớn của người Nga, khi họ đã sử dụng hàng loạt bom dẫn đường có điều khiển, tấn công vào các vị trí phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine tại Avdeevka”. Theo tài khoản “Chiến binh @odshbr 79” từ Lữ đoàn không quân chuyên trách số 79 của Nga giải thích việc tấn công các hệ thống phòng thủ Ukraine tại Avdeevka: “lực lượng trinh sát bộ binh được phái đi trước, khi phát hiện mục tiêu, lập tức đánh dấu tọa độ và lùi ra xa, việc còn lại là nhiệm vụ của lực lượng không quân”. Sau khi lực lượng không quân chiến thuật thực hiện các đòn tấn công chính xác bằng bom lượn có điều khiển, quá trình “dọn dẹp” bắt đầu. Nếu mục tiêu còn chống trả mạnh, không quân và đạn pháo "thông minh" tiếp tục dành cho quân Ukraine còn chống cự. Tờ “Biên niên sử quân sự” của Nga viết, “thế trận của quân Ukraine trong và xung quanh Nhà máy than cốc Avdeevka đang dần bắt đầu xấu đi. Mặc dù bộ binh Nga tạm dừng tiến công, nhưng các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh vào khu công nghiệp và khu vực xung quanh vẫn tiếp tục được thực hiện”. Hỏa lực pháo binh và không quân Nga cũng tăng cường đánh phá dọc theo tuyến tiếp tế Lastochkino-Orlovka-Semyonovka. Để đảm bảo hậu cần cho lực lượng chiến đấu trong thành phố, Quân đội Ukraine phải chia hàng tiếp tế thành những chuyến nhỏ và khả năng bảo đảm giảm đi nhiều. Theo kênh truyền hình FREEDOM của Ukraine, phóng viên Barabash cho biết, quân Nga đang chuẩn bị cho làn sóng thứ ba của một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Avdeevka, khi hàng ngày có hàng chục cuộc tiến công bằng hỏa lực pháo binh và không quân vào thành phố. Phóng viên Barabash cũng cho biết thêm, ông nghe thấy những cuộc đấu pháo suốt ngày đêm, không có sự im lặng nào ở các vị trí. Do điều kiện thời tiết nên mấy ngày gần đây, quân Nga bắn phá ít hơn, nhưng cường độ tấn công vẫn ác liệt. Ngoài ra, Barabash cũng cho biết thêm, khoảng 1.600 thường dân vẫn ở lại thành phố Avdiivka, từ chối rời đi đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Những người dân này cũng là gánh nặng cho công tác bảo đảm hậu cần trong thành phố; đồng thời có thể là nguồn tin nội gián cho Nga. Vào thời điểm hiện tại, phía Quân đội Ukraine thông báo rằng, các trận đánh sắp diễn ra gần ga Khimik - đây là vùng ngoại ô phía bắc của Avdeevka. Do đó, toàn bộ đoạn đường sắt từ “km 437” đến thành phố Avdeevka, đều có thể trở thành nơi giao tranh ác liệt. Cái gọi là “dây rốn” nối Avdiivka với khu vực phía tây do quân đội Ukraine kiểm soát rộng khoảng 7 km. Nhà quan sát quân sự Bild Julian Röpke đã nói về điều này. Theo ông, quân Nga hiện đang tiến từ phía bắc và tây nam Vodyanoye, thắt chặt “thòng lọng Avdeevka”. Thành công của các đơn vị Nga trên mặt trận Avdeevsky cũng được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine công nhận. Họ lưu ý rằng, quân Nga đã vượt qua tuyến đường sắt thành công và giành được chỗ đứng ở các vị trí mới. Những nỗ lực của Ukraine nhằm đánh bật quân Nga đã không thành công. Hiện nay Văn phòng Tổng thống Ukraine kiên quyết từ chối rút quân khỏi Avdiivka. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã báo cáo kế hoạch với Tổng thống Zelensky vài ngày trước về khả năng nên rút quân đồn trú khỏi Avdiivka. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không đồng ý với đề nghị này và nhất quyết bảo vệ thành phố. Trong ngày hôm qua, cả hai bên tham chiến đều xác nhận, quân Nga gần như đã tiến gần đến tuyến phòng thủ chính của Quân đội Ukraine ở Avdeevka, đó là Khu vực Nhà máy than cốc. Nếu chiếm được khu vực này, số phận của quân đồn trú Ukraina trong thành phố sẽ được quyết định. Đồng thời, quân Nga đang phát triển cuộc tấn công vào làng Stepovoye. Những nỗ lực của chỉ huy Ukraine nhằm xoay chuyển tình thế với sự trợ giúp của vũ khí phương Tây vẫn chưa thành công. Hiện đã phát hiện thấy xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley bị tiêu diệt gần Avdiivka. Trước đó những vũ khí này chỉ được Quân đội Ukraine sử dụng trên mặt trận Zaporozhye.

