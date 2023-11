Nga giành lợi thế ở Avdeevka nhờ hỏa lực pháo binh và không quân

Trong 20 tháng qua, chiến trường Ukraine có nhiều biến động bất ngờ, cả Nga và Ukraine đều không thể nhanh chóng đánh bại được đối phương, cuối cùng không tránh khỏi rơi vào vũng lầy của một cuộc chiến tiêu hao. Thời gian trôi qua, một "máy xay thịt" thứ ba sắp xuất hiện, đây chính là Avdeevka. So với Mariupol và Bakhmut, Avadivka không những có diện tích không lớn, mà còn không phải là một vị trí chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, đây là thành trì chủ chốt gần thành phố Donetsk do Nga kiểm soát nhất trong tay chính quyền Kiev; do vậy Avdeevka đã được xây dựng giống như pháo đài từ năm 2014. Trong và ngoài thành phố Avdeevka đều có các công sự chiến đấu, hầm hào phòng ngự liên hoàn vững chắc. Để nâng cao khả năng phòng thủ, quân Ukraine tại Avdeevka đều có kinh nghiệm chiến đấu, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 53, 110 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 116; với tổng số từ 20.000 đến 30.000 quân. Lợi thế về công sự vững chắc của quân đội Ukraine và sự thông thạo địa hình đã khiến lực lượng dân quân Donetsk (thân Nga) và Quân đội Nga tấn công hơn một năm qua, chỉ đạt được tiến bộ hạn chế ở vùng ngoại vi. Từ Avdeevka, pháo của quân Ukraine vẫn nã vào “thủ đô” Donetsk của DPR, khiến Nga coi Avdeevka là “cái gai trong mắt”. Tuy nhiên qua hơn một năm chiến đấu, lực lượng dân quân thân Nga cũng nắm quyền kiểm soát hai làng Krasnohorivka và Novoselivka Druha ở sườn phía bắc; giúp Quân đội Nga thiết lập một vị trí xuất phát tiến công tương đối ổn định, để mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Avadivka và các vùng lân cận. Từ ngày 11 đến ngày 12/10, lực lượng dân quân Donetsk được tổ chức lại (sát nhập vào quân đội Nga) đã vượt qua tuyến đường sắt và tiến đến làng Berdychi, sau đó tiến về Stepove; tấn công Núi xỉ thải nằm ở phía đông bắc Nhà máy luyện cốc. Cùng lúc đó ở sườn nam, quân Nga tấn công vào Vodyane. Trong giai đoạn tấn công này, quân Nga mặc dù rất mạnh nhưng lại chịu tổn thất đáng kể, do thành phố Avadiivka nằm trên địa hình cao và bị bao bọc bởi các khu đất trống. Khi đó, quyền kiểm soát núi xỉ thải cũng chưa nằm trong tay quân Nga, nên mọi hành động đều bị quân đội Ukraina theo dõi. Để vượt qua các khu vực trống trải một cách nhanh nhất, quân Nga đã sử dụng số lượng lớn xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tấn công về phía các vị trí của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, chiến thuật này của quân Nga khó thực hiện, do sự giám sát và tấn công bằng UAV của quân đội Ukraine. Theo đoạn video do quân đội Ukraine công bố, gần 100 xe tăng và xe bọc thép của Nga đã bị tiêu diệt trong hơn 10 ngày; tuy nhiên theo ước tính thực tế, con số tổn thất cao nhất cũng chỉ bằng nửa số này. Nhưng tổn thất này là quá nặng đối với quân Nga. Để hạn chế thiệt hại, quân Nga đã tiến hành chiến dịch tấn công bằng hỏa lực quy mô lớn vào khu vực Núi xỉ thải và Nhà máy luyện cốc. Tuy nhiên, các mũi tấn công của quân Nga từ ngày 12 đến ngày 15/10 vẫn bị quân Ukraine phản công, nhất là ở làng Berdychi và Stepove. Nhưng trận đánh quyết liệt nhất của quân Ukraine và quân Nga là ở khu vực Núi xỉ thải. Núi xỉ này được tạo ra từ quá trình luyện cốc của Nhà máy luyện cốc Avdeevka trong nhiều thập kỷ. Khu vực này đã nhiều lần đổi chủ, nên được xếp vào “vùng xám”, là nơi giao tranh và không do bên nào kiểm soát. Từ ngày 16 đến ngày 19/10, giao tranh ở phía bắc Avadiivka có thay đổi, quân Nga đã chiếm được Núi xỉ thải và bố trí các trận địa pháo bắn thẳng tại đây. Đồng thời quân Nga cũng đạt được một số tiến bộ ở sườn phía nam, tiến đến tuyến phòng thủ Tonen'ke – Sjeverne. Trước ngày 19, quân Nga đã phải trả giá đắt để giành được lợi thế chiến trường nhất định, tuy nhiên, lúc này quân Ukraine đã huy động lực lượng dự bị để tổ chức phản công trở lại. Quân Nga có lẽ cũng không ngờ rằng, quân Ukraine vẫn còn lực lượng dự bị có khả năng phản công mạnh như vậy, nên phải giằng co mới tái lập được lợi thế chiến trường. Nhìn chung, quân đội Nga đang dần thiết lập vòng vây, bởi vì không chỉ sườn phía bắc, mà cả ở sườn phía nam, quân đội Nga xuất phát từ khu vực Vodyane đã dồn ép quân Ukraine về tuyến phòng thủ Tonen'ke – Sjeverne. Như vậy, khoảng trống vòng vây ở Avdeevka chỉ còn 7 km. Từ ngày 20 đến ngày 21/10, lực lượng đặc nhiệm Nga từ Núi xỉ thải, bắt đầu xâm nhập khu vực Nhà máy luyện cốc. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn không từ bỏ sự kháng cự, có thông tin cho biết trong vài ngày qua, quân đội Ukraine cũng đã mở các cuộc tập kích vào quân Nga ở Keramik, phía bắc Krasnohorivka, nhưng diễn biến cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Trên thực tế, đến thời điểm hiện tại, chiến dịch Avdeevka còn lâu mới được cho là đã giải quyết xong, bởi quân đội Ukraine cũng đã rút ra bài học từ cuộc tấn công Bakhmut và rất coi trọng an ninh của các tuyến tiếp tế. Mặt dù quân Nga chiếm được Berdychi và Stepove, nhưng cũng khó có thể cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế cho quân Ukraine ở Avadiivka, bởi quân đội Ukraine có thể điều động quân từ Luhansk, Kharkov và thậm chí cả Zaporozhye bất cứ lúc nào để hỗ trợ. Dù tương lai Avdeevka chưa thể đoán định trước, nhưng một thực tế rất quan trọng là quân đội Ukraine ngày càng trở nên bị động, quân Nga tấn công đến đâu thì quân đội Ukraine chỉ có thể huy động quân bịt lỗ hổng đến đó. Trong khi đó, lợi thế và các công sự hầm ngầm vững chắc, đã bị bom lượn có điều khiển của không quân Nga san bằng. Trong bối cảnh Avadiivka đang tiếp tục trở thành một “cái bẫy” hút viện binh Ukraine và thành phố nhỏ “mang tính biểu tượng” này, sẽ tiếp tục là một “máy xay thịt” mới đối với Quân đội Ukraine, khi hàng ngày tại thành phố nhỏ này, hàng trăm nòng pháo của quân Nga thay nhau nhả đạn và hàng trăm quả bom dẫn đường chính xác được ném xuống.

