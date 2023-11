Vòng vây Avdeevka chỉ 7 km, 20.000 quân Ukraine không thể đột phá

Theo tờ RusVesna, đội chiến đấu bằng UAV "Hải ly" của Nga, đã nhiều lần kiểm soát tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine trên hướng Orikhiv; các phương tiện chở vật tư, lương thực, đạn dược đã bị UAV cho nổ tung trên đường từ Orikhiv đến Rabotino, khiến lực lượng Ukraine tại đây gặp rất nhiều khó khăn. Các hoạt động của quân đội Ukraine nhằm cố gắng cải thiện thế trận phòng thủ theo hướng Rabotino và Verbove đã suy yếu đáng kể. Tuy nhiên, quân đội Nga không tiếp tục mở cuộc phản công quy mô lớn hơn theo hướng này, mà thay vào đó tập trung vào chiến dịch bao vây thành phố Avdeevka ở Donetsk. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Moskva đã đạt được mục tiêu mở rộng quân sự quy mô lớn, thông qua nhiều hoạt động tăng quân; hiện tổng số quân Nga ở chiến trường Ukraine đã tăng lên hơn 500.000 quân. Tuy nhiên, Quân đội Nga vẫn áp dụng các biện pháp phòng thủ tích cực, để đảm bảo hàng nghìn kilômét tuyến phòng thủ ổn định, Quân Nga không tiêu tốn quá nhiều quân trên các tuyến phòng thủ then chốt. Điều này cho thấy mọi cuộc phản công hiện nay của quân đội Nga đều có quy mô nhỏ và vừa phải, xu hướng “tấn công Ukraine và bảo vệ Nga” là rất rõ ràng. Theo cách triển khai chiến lược nêu trên, quân đội Nga hy vọng sẽ tiêu hao nguồn lực hạn chế của quân đội Ukraine với chi phí thấp thông qua hoạt động phòng thủ độc lập. Cùng với đó là chiến lược “đánh lâu dài” với NATO, đồng thời giảm thiểu thương vong và tổn thất của chính mình. Tuy nhiên, chiến lược trên sẽ làm giảm lực lượng cơ động sẵn có của Quân đội Nga. Hầu hết lực lượng sẵn sàng chiến đấu của Nga hiện đều được triển khai trên các mặt trận tương ứng và không thể “liên kết” trong hệ thống phòng thủ quân sự hiện có của Nga. Trên thực tế, những đơn vị của Nga đã bị “mắc kẹt” trong tuyến phòng thủ, xét từ học thuyết phòng thủ hiện tại và hoạt động thực tế của quân đội Nga, hệ thống “Phòng tuyến Surovikin” cần phải dựa vào nhiều quân số để tạo phòng ngự có chiều sâu; nhất là những khu vực địa hình bằng phằng. Như vậy, Quân đội Nga ngày càng có ít không gian cho việc chuyển quân quy mô lớn; quân đội Nga chỉ có thể bám sát tuyến phòng thủ hoặc luân chuyển, hồi phục sức chiến đấu ở cấp tiểu đoàn. Điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng tổ chức các hoạt động phản công quy mô lớn của quân đội Nga. Đồng thời các nhà phân tích phát hiện, ngay từ đầu xung đột Nga-Ukraine, Nga đã không huy động đủ sức mạnh toàn diện, để tổ chức các hoạt động tấn công quy mô lớn và kéo dài. Tháng 2 năm ngoái, sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng vào Ukraine, nguồn cung không thể đáp ứng kịp, còn có những thiếu sót lớn trong khâu hậu cần. Ngoài ra, dưới sự giám sát trong mọi điều kiện thời tiết của nhiều phương tiện trinh sát điện tử và hàng không vũ trụ của Mỹ và NATO, bất kỳ hoạt động huy động quân sự quy mô lớn nào của quân đội Nga đều không thể thoát khỏi “tai mắt” của tình báo phương Tây. Do vậy các hoạt động quân sự quy mô lớn của Nga mất đi tính bí mật, bất ngờ. Cho dù quân Nga có tung đòn tấn công quy mô lớn một cách “cẩn thận và bài bản” thì cũng có khả năng không thoát khỏi thiệt hại; đồng thời không loại trừ khả năng quân Ukraine sẽ nhân cơ hội này, để tấn công bất ngờ vào tuyến tiếp tế của quân Nga. Do vậy Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga phải xem xét kỹ khi mở các cuộc phản công lớn, họ kiên trì cuộc chiến tiêu hao, cho đến khi lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine cạn kiệt sức lực; khi đó quân đội Nga sẽ có “nước cờ lớn” trên mặt trận. Hiện nay ở mặt trận Lugansk và Kharkiv, quân đội Ukraine đã triển khai 80.000 quân chủ lực và ít nhất 40.000 quân dự bị trên các mặt trận Kupyansk, Svatove/Kreminna và Krasnolimansky. Tuy nhiên các cuộc phản công toàn diện của Ukraine, sẽ có tác động quy mô lớn đến hệ thống phòng thủ ở phía bắc của Ukraine. Hiện nay, lực lượng chiến đấu chủ lực của Nga dần vượt xa Ukraine về mặt tổ chức biên chế, về sức mạnh hỏa lực pháo binh. Nhưng với tư cách là bên phản công, quân đội Ukraine có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng ở tiền tuyến bằng mọi giá, trong khi quân Nga chỉ có thể “bị động” đối mặt với kẻ thù. Do vậy khi Quân đội Nga tổ chức phản công quyết liệt vào Avdeevka, đã gây cho Ukraine sự bất ngờ cả về quy mô và cường độ. Tuy nhiên, lực lượng tấn công vào Avdeevka mới chỉ là các đơn vị chủ lực của lực lượng dân quân Donetsk, đã chiến đấu với quân đội Ukraine trong khu vực suốt 9 năm. Sở dĩ Bộ Tổng tham mưu Nga chọn tiến hành phản công quy mô lớn ở Avdeevka vì ở đây, quân Nga sẽ chịu tổn thất chung ít hơn; đồng thời có thể sử dụng Avadika và các công trình quân sự cùng 20.000 quân Ukraine đồn trú ở đây “làm mồi nhử”, để tiếp tục tiêu hao lực lượng dự bị của Ukraine ở mặt trận phía đông. Hiện tại, trong chiến dịch Avdeevka của Nga, với mục đích chính là “bao vây và chế áp”, quân đội Nga đã tổ chức một cụm tác chiến khổng lồ gồm gần 8 lữ đoàn nhằm bao vây ở sườn phía bắc, phía đông và phía nam thành phố. Quân Nga đã tích cực nén khu vực phòng thủ của Ukraine bằng cách liên tục xâm nhập sâu. Tính đến chiều ngày 23/10, quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn điểm cao 260 (núi xỉ thải) ở phía đông bắc thành phố; đồng thời mở cuộc tấn công ác liệt vào mặt trận phía nam, tăng bán kính phong tỏa của toàn bộ vòng vây. Hiện tại, hướng phía Tây có thể dùng tiếp tế cho quân Ukraine chiến đấu ở Avdeevka, có bề rộng chỉ còn khoảng 7 km. Tại Nhà máy luyện cốc ở phía bắc thành phố, quân đội Nga đã cho nổ tung toàn bộ kho đạn và kho vật tư của quân đội Ukraina tại đây. Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 22 đến ngày 23/10, quân Nga cao điểm bắn tới 100 quả đạn pháo/phút vào thành phố, khiến mặt đất rung chuyển. Cùng với đó là một lượng lớn đạn nhiệt áp và bom lượn có điều khiển đã được bắn về phía các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine. Xét theo đà tấn công hiện tại của quân Nga, quân Nga quyết tâm tiêu diệt lực lượng chủ lực của Ukraine tại Avdeevka và chiến dịch này là “không khoan nhượng” với quyết tâm chiến đấu rất cao.

Theo tờ RusVesna, đội chiến đấu bằng UAV "Hải ly" của Nga, đã nhiều lần kiểm soát tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine trên hướng Orikhiv; các phương tiện chở vật tư, lương thực, đạn dược đã bị UAV cho nổ tung trên đường từ Orikhiv đến Rabotino, khiến lực lượng Ukraine tại đây gặp rất nhiều khó khăn. Các hoạt động của quân đội Ukraine nhằm cố gắng cải thiện thế trận phòng thủ theo hướng Rabotino và Verbove đã suy yếu đáng kể. Tuy nhiên, quân đội Nga không tiếp tục mở cuộc phản công quy mô lớn hơn theo hướng này, mà thay vào đó tập trung vào chiến dịch bao vây thành phố Avdeevka ở Donetsk. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Moskva đã đạt được mục tiêu mở rộng quân sự quy mô lớn, thông qua nhiều hoạt động tăng quân; hiện tổng số quân Nga ở chiến trường Ukraine đã tăng lên hơn 500.000 quân. Tuy nhiên, Quân đội Nga vẫn áp dụng các biện pháp phòng thủ tích cực, để đảm bảo hàng nghìn kilômét tuyến phòng thủ ổn định, Quân Nga không tiêu tốn quá nhiều quân trên các tuyến phòng thủ then chốt. Điều này cho thấy mọi cuộc phản công hiện nay của quân đội Nga đều có quy mô nhỏ và vừa phải, xu hướng “tấn công Ukraine và bảo vệ Nga” là rất rõ ràng. Theo cách triển khai chiến lược nêu trên, quân đội Nga hy vọng sẽ tiêu hao nguồn lực hạn chế của quân đội Ukraine với chi phí thấp thông qua hoạt động phòng thủ độc lập. Cùng với đó là chiến lược “đánh lâu dài” với NATO, đồng thời giảm thiểu thương vong và tổn thất của chính mình. Tuy nhiên, chiến lược trên sẽ làm giảm lực lượng cơ động sẵn có của Quân đội Nga. Hầu hết lực lượng sẵn sàng chiến đấu của Nga hiện đều được triển khai trên các mặt trận tương ứng và không thể “liên kết” trong hệ thống phòng thủ quân sự hiện có của Nga. Trên thực tế, những đơn vị của Nga đã bị “mắc kẹt” trong tuyến phòng thủ, xét từ học thuyết phòng thủ hiện tại và hoạt động thực tế của quân đội Nga, hệ thống “Phòng tuyến Surovikin” cần phải dựa vào nhiều quân số để tạo phòng ngự có chiều sâu; nhất là những khu vực địa hình bằng phằng. Như vậy, Quân đội Nga ngày càng có ít không gian cho việc chuyển quân quy mô lớn; quân đội Nga chỉ có thể bám sát tuyến phòng thủ hoặc luân chuyển, hồi phục sức chiến đấu ở cấp tiểu đoàn. Điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng tổ chức các hoạt động phản công quy mô lớn của quân đội Nga. Đồng thời các nhà phân tích phát hiện, ngay từ đầu xung đột Nga-Ukraine, Nga đã không huy động đủ sức mạnh toàn diện, để tổ chức các hoạt động tấn công quy mô lớn và kéo dài. Tháng 2 năm ngoái, sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng vào Ukraine, nguồn cung không thể đáp ứng kịp, còn có những thiếu sót lớn trong khâu hậu cần. Ngoài ra, dưới sự giám sát trong mọi điều kiện thời tiết của nhiều phương tiện trinh sát điện tử và hàng không vũ trụ của Mỹ và NATO, bất kỳ hoạt động huy động quân sự quy mô lớn nào của quân đội Nga đều không thể thoát khỏi “tai mắt” của tình báo phương Tây. Do vậy các hoạt động quân sự quy mô lớn của Nga mất đi tính bí mật, bất ngờ. Cho dù quân Nga có tung đòn tấn công quy mô lớn một cách “cẩn thận và bài bản” thì cũng có khả năng không thoát khỏi thiệt hại; đồng thời không loại trừ khả năng quân Ukraine sẽ nhân cơ hội này, để tấn công bất ngờ vào tuyến tiếp tế của quân Nga. Do vậy Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga phải xem xét kỹ khi mở các cuộc phản công lớn, họ kiên trì cuộc chiến tiêu hao, cho đến khi lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine cạn kiệt sức lực; khi đó quân đội Nga sẽ có “nước cờ lớn” trên mặt trận. Hiện nay ở mặt trận Lugansk và Kharkiv, quân đội Ukraine đã triển khai 80.000 quân chủ lực và ít nhất 40.000 quân dự bị trên các mặt trận Kupyansk, Svatove/Kreminna và Krasnolimansky. Tuy nhiên các cuộc phản công toàn diện của Ukraine, sẽ có tác động quy mô lớn đến hệ thống phòng thủ ở phía bắc của Ukraine. Hiện nay, lực lượng chiến đấu chủ lực của Nga dần vượt xa Ukraine về mặt tổ chức biên chế, về sức mạnh hỏa lực pháo binh. Nhưng với tư cách là bên phản công, quân đội Ukraine có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng ở tiền tuyến bằng mọi giá, trong khi quân Nga chỉ có thể “bị động” đối mặt với kẻ thù. Do vậy khi Quân đội Nga tổ chức phản công quyết liệt vào Avdeevka, đã gây cho Ukraine sự bất ngờ cả về quy mô và cường độ. Tuy nhiên, lực lượng tấn công vào Avdeevka mới chỉ là các đơn vị chủ lực của lực lượng dân quân Donetsk, đã chiến đấu với quân đội Ukraine trong khu vực suốt 9 năm. Sở dĩ Bộ Tổng tham mưu Nga chọn tiến hành phản công quy mô lớn ở Avdeevka vì ở đây, quân Nga sẽ chịu tổn thất chung ít hơn; đồng thời có thể sử dụng Avadika và các công trình quân sự cùng 20.000 quân Ukraine đồn trú ở đây “làm mồi nhử”, để tiếp tục tiêu hao lực lượng dự bị của Ukraine ở mặt trận phía đông. Hiện tại, trong chiến dịch Avdeevka của Nga, với mục đích chính là “bao vây và chế áp”, quân đội Nga đã tổ chức một cụm tác chiến khổng lồ gồm gần 8 lữ đoàn nhằm bao vây ở sườn phía bắc, phía đông và phía nam thành phố. Quân Nga đã tích cực nén khu vực phòng thủ của Ukraine bằng cách liên tục xâm nhập sâu. Tính đến chiều ngày 23/10, quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn điểm cao 260 (núi xỉ thải) ở phía đông bắc thành phố; đồng thời mở cuộc tấn công ác liệt vào mặt trận phía nam, tăng bán kính phong tỏa của toàn bộ vòng vây. Hiện tại, hướng phía Tây có thể dùng tiếp tế cho quân Ukraine chiến đấu ở Avdeevka, có bề rộng chỉ còn khoảng 7 km. Tại Nhà máy luyện cốc ở phía bắc thành phố, quân đội Nga đã cho nổ tung toàn bộ kho đạn và kho vật tư của quân đội Ukraina tại đây. Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 22 đến ngày 23/10, quân Nga cao điểm bắn tới 100 quả đạn pháo/phút vào thành phố, khiến mặt đất rung chuyển. Cùng với đó là một lượng lớn đạn nhiệt áp và bom lượn có điều khiển đã được bắn về phía các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine. Xét theo đà tấn công hiện tại của quân Nga, quân Nga quyết tâm tiêu diệt lực lượng chủ lực của Ukraine tại Avdeevka và chiến dịch này là “không khoan nhượng” với quyết tâm chiến đấu rất cao.