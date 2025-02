"Nội soi" các phiên bản MG G50 giá mềm sắp bán tại Việt Nam

Mức giá xe MG G50 tại Việt Nam dự kiến khoảng 520 triệu đồng. Ngoài ra, nhân viên bán hàng còn cho biết xe về đợt đầu tại Việt Nam có số lượng giới hạn chỉ 300 chiếc. Từ đầu tháng 11/2024, một số đại lý MG đã thông báo nhận đặt cọc mẫu MPV G50 này. MG G50 2025 mới thuộc phân khúc MPV bình dân cỡ trung với số đo dài x rộng x cao là 4.825 x 1.825 x 1.800 mm, cùng chiều dài cơ sở lên đến 2.800 mm. Kích thước này có phần dài hơn Innova Cross và lớn hơn nhiều so với Xpander, XL7 hay Veloz Cross. MG G50 sở hữu kiểu dáng MPV truyền thống với đặc trưng là đuôi xe cao và vuông vắn giúp tối ưu hóa không gian. Thiết kế phần đầu xe của MG G50 gợi liên tưởng đến Toyota Alphard với điểm nhấn là lưới tản nhiệt lớn, chiếm gần hết diện tích phía trước. Cụm đèn pha chính được kết nối liền mạch với lưới tản nhiệt, trong khi bên dưới là các chi tiết ốp hình chữ L cỡ lớn bao quanh hai bên. Thiết kế khu vực phía sau khá đơn giản với đèn hậu cùng chi tiết mạ chrome cỡ lớn tạo hình chữ U ở cản sau. Bản 1.5 AT Lux cao nhất sẽ có đèn chiếu sáng LED projector, còn 2 phiên bản còn lại chỉ là halogen. Phiên bản 1.5 MT Com sẽ được trang bị mâm sắt 16 inch kèm ốp nhựa màu bạc, phiên bản 1.5 AT Del có mâm hợp kim 16 inch và bản 1.5 AT Lux có mâm hợp kim 17 inch. Về màu sắc, phiên bản MG G50 1.5 MT Com rẻ nhất có màu trắng, bạc, đen; trong khi 2 phiên bản còn lại có màu đen, xanh và trắng ngọc trai. Về nội thất, mỗi bản của MG G50 sẽ có những trang bị tiện ích khác nhau. Cụ thể, bản tiêu chuẩn 1.5 MT Com không có màn hình giải trí cảm ứng mà chỉ có hệ thống radio, ghế nỉ và chỉnh cơ toàn bộ. Bản này chỉ được trang bị hộp số sàn 6 cấp, Trong khi đó, phiên bản 1.5 AT Del đã có màn hình giải trí cảm ứng kích thước 12,3 inch, ghế nỉ chỉnh cơ về hệ thống âm thanh 2 loa. Xe được trang bị hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt với cơ cấu sang số dạng cần gạt để sau vô lăng. Phiên bản 1.5 AT Lux cao cấp nhất sẽ có ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Xe có thêm dàn âm thanh 6 loa. Phiên bản này cũng có thêm tùy chọn 7 ghế thay vì chỉ có 8 ghế như hai phiên bản thấp hơn. Về trang bị an toàn, bản cao cấp có đầy đủ các tính năng như: chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, phân phối lực phanh điện tử EBD, khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo áp suất lốp TPMS, cảm biến khoảng cách phía sau và 4 túi khí. Phiên bản tiêu chuẩn không có ga tự động. Hai bản thấp chỉ có 2 túi khí. Cung cấp sức mạnh cho cả 3 bản của MG G50 là máy xăng 1.5L tăng áp cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm. Động cơ kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước. Với mức giá từ 520 triệu, đi cùng động cơ 1.5L tăng áp mạnh 169 mã lực, MG G50 có phần hấp dẫn hơn Mitsubishi Xpander - vua doanh số phân khúc MPV giá rẻ 7 năm liền tại Việt Nam. Tuy nhiên xét về nguồn gốc, trang bị và độ bền thì có lẽ thương hiệu Nhật Bản vẫn có ưu thế trong lòng người tiêu dùng Việt hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem diễn biến của cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc đang vô cùng hót ở Việt Nam hiện nay. Video: Chi tiết xe MPV MG G50 sắp bán tại Việt Nam.

