Tổng thống Nga nêu điều kiện chấm dứt chiến sự ở Ukraine

Ngày 24/2 sau khi những yêu cầu của mình không được Mỹ và NATO đáp ứng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định mở một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, nhằm mục đích giải trừ những phần tử phát xít đang ngày càng lớn mạnh ở Kiev. Sau 11 ngày giao tranh, Nga gần như đã làm chủ hoàn toàn các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế của Ukraine và đang siết chặt vòng vây xung quanh thủ đô Kiev. Do thua về sức mạnh quân sự nên Ukraine chịu tổn thất khá nhiều khi bùng nổ giao tranh. Theo báo cáo của Bộ quốc phòng Ukraine đã có hơn 2.870 binh sĩ thiệt mạng, hơn 3.700 quân nhân bị thương, khoảng 572 quân nhân bị bắt giữ và hơn 2.203 mục tiêu quân sự của Ukraine bị phá hủy. Tuy đang giành được những ưu thế nhưng lực lượng vũ trang Nga cũng đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine, nhất là ở thành phố Irpin. Nga cũng đã gặp những tổn thất nhất định, theo báo cáo của tướng Igor Konashenkov, Nga đã có 498 quân nhân thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Còn theo ước tính của quân đội Ukraine số lượng thương vong của Nga lớn hơn nhiều so với báo cáo. Trước tình hình làm chủ gần như hầu hết Ukraine và cô lập được Kiev, Tổng thống Nga Putin đã chỉ ra những điều kiện để chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Theo thông báo của điện Kremlin, dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ có bước đột phá nếu các nhà quân sự Ukraine có cách tiếp cận xây dựng hơn và lưu tâm đến tình hình thực tế. Ông Putin khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn theo kế hoạch và lịch trình đã đặt ra. Trên tình hình thực tế, Nga đã bao vây sát với Kiev và có thể tấn công bất cứ lúc nào để kết thúc chiến dịch quân sự. Với nỗ lực trung gian hòa giải, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc đối thoại với Tổng thống Nga để tìm giải pháp giải quyết xung đột, nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Ukraine. Sau cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với Ukraine và các nước phương Tây để kết thúc hoạt động quân sự với điều kiện Ukraine phải ngừng các hoạt động chiến đấu và các yêu cầu bảo đảm an ninh của Nga được đáp ứng. Theo Tổng thống Putin, Ukraine đang cố tình kéo dài thời gian để tập hợp lực lượng phản công lại Nga, nhưng sẽ nhanh chóng thất bại. Các chuyên gia quân sự Ukraine nên xem xét vào tình hình thực tế và đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng hơn là cố gắng kéo dài thời gian. Tổng thống Putin cũng đã bác bỏ những cáo buộc của NATO chỉ trích Nga sử dụng lính nghĩa vụ tham chiến ở Ukraine và phương tây có thể triển khai 1.000 lính đánh thuê đến Ukriane. Tổng thống Putin cũng khẳng định lực lượng quân sự của Nga chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo an toàn cho dân thường. Ngày 6/3 khi áp sát Kiev Nga đã mở một hành lang nhân đạo để dân thường được phép di chuyển an toàn từ 2 thành phố bị bao vây là Mariupol và Volnovakha. Tuy nhiên, ngày hôm qua giao tranh nổ ra quyết liệt ở khu vực này làm cho tuyến hành lang nhân đạo này sụp đổ. Hy vọng rằng những thiện chí từ phía Nga và với những nỗ lực của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, mong rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sớm được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Nguồn ảnh: Pinterest.

