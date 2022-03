Vệ binh Chechnya bao vây Mariupol, quyết “xóa xổ” Tiểu đoàn Azov

Hiện tại Vệ binh Chechnya và một số lực lượng Nga đang bao vây Mariupol (thành phố cảng ở miền nam Ukraine) trong thế áp đảo. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, ngoại trừ hướng ra biển, Mariupol đã bị quân Nga bao vây ở 3 hướng còn lại. Nếu không thể có được sự tiếp viện từ bên ngoài hoặc đột phá thành công vòng vây, thì hàng vạn quân Ukraine bị bao vây trong khu đô thị này chỉ có hai lựa chọn một là tử thủ và hai là đầu hàng. Tiểu đoàn Azov của Ukraine sau những "thành tích giết dân" đẫm máu trong quá khứ và sự khiêu khích nhằm vào người Chechnya trước chiến dịch hiện đang tập trung tất cả tại đây. Được biết hôm 27/2, trang web chính thức của Tiểu đoàn Azov đã gọi Chechnya là "chư hầu” của Nga và lăng mạ tôn giáo người Chechnya (dân tộc này chủ yếu theo đạo Hồi giáo). Những chiến binh của "Tiểu đoàn Azov", trước đó thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố, sẽ "xóa sổ" Vệ binh Chechnya ở ngoại ô thành phố Mariupol. Do vậy đích thân lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã ra lệnh cho Vệ binh Chechnya đang tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine phải kiên quyết "quét sạch Tiểu đoàn Azov". Tin tức mới nhất cho thấy, trong lực lượng đặc biệt của Nga tấn công Mariupol, ngoài Vệ binh Chechnya còn có lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố SSO của Nga và lực lượng "ISIS Hunter" (Thợ săn IS) trở về từ chiến trường Syria. Thợ săn IS, ám chỉ những đơn vị đặc biệt của quân đội Nga, lực lượng này là "nỗi ám ảnh" với các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại chiến trường Syria trong thời gian qua. Theo thông tin, thành phần này chủ yếu gồm các cựu quân nhân Nga đã xuất ngũ. Các binh sĩ Ukraine cũng đã được nghe về năng lực của "Thợ săn IS" tại chiến trường Syria. Cho dù là những kẻ khủng bố IS nổi tiếng về sự hiếu chiến, nhưng đều khiếp sợ khi nghe tên lực lượng này. Hôm 3/3 Vệ binh Chechnya được cho là đã giành chiến thắng trong trận chiến cam go đầu tiên. Sau khoảng 12 giờ giao tranh ác liệt, các tay súng Chechnya đã đánh tan một phần lực lượng chính của Tiểu đoàn Azov bị bao vây ở ngoại ô Mariupol. Đồng thời chiếm được cờ hiệu của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 của quân đội Ukraine. Ngay trong lần đụng trận đầu tiên hôm 3/3, Tiểu đoàn Azov đã không thể hiện đúng màu sắc bên ngoài là "mạnh mẽ và lạnh lùng" như những tuyên bố trước đó. Trước hỏa lực áp đảo của quân đội Nga và việc phải "chạm mặt" với những chiến binh người Chechnya, Tiểu đoàn Azov nhanh chóng vỡ trận và tìm cách bỏ chạy. Nhưng có vẻ họ đã không thể thoát thân. Báo chí Nga đưa tin, vào rạng sáng ngày 3/3, quân đội Nga đã phát hiện một trực thăng vận tải quân sự Ukraine bay cực thấp ở ngoại ô Mariupol và đã bắn hạ. Tất cả 10 người trên máy bay đều thiệt mạng, trong số đó có 7 người đeo biểu tượng "Tiểu đoàn Azov". Vẫn chưa rõ lực lượng nào của Nga đã "bắn rơi" chiếc máy bay nói trên nhưng có vẻ như Vệ binh Chechnya đã thực sự làm những gì họ nói - "không bỏ sót một tên nào". Việc bao vây Mariupol và đóng hoàn toàn lối ra của quân đội Ukraine ở Biển Azov, có nghĩa là cuộc bao vây chiến lược của quân đội Nga đối với miền đông và miền trung Ukraine đã hoàn tất. Việc kiểm soát hoàn toàn Mariupol và phá hủy căn cứ của lực lượng Tiểu đoàn Azov kiêu ngạo nhất Ukraine, là vô cùng có lợi cho các cuộc đàm phán đang diễn ra và là đòn giáng mạnh vào "niềm tin chiến đấu" của quân đội Ukraine. Còn Tiểu đoàn Azov là một nhóm vũ trang cực hữu mà ngay cả Mỹ cũng không ủng hộ (Mỹ cấm Kiev chuyển giao vũ khí do Mỹ viện trợ cho Tiểu đoàn này). Nguồn ảnh: Pinterest.

