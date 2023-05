Tổng thống Chechnya khen xe tăng T-72 Nga 'tiện nghi như siêu xe Maybach'

Ông Ramzan Kadyrov ngày 16/5 đăng video ông đứng tại vị trí chỉ huy trên tháp pháo xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, với dòng chữ "Akhmat Sila" được sơn trên giáp phản ứng nổ. "Akhmat Sila" là khẩu hiệu đề cập tới cha của tướng Kadyrov và thường được lính Chechnya hô khi tham chiến. "Đây là sức mạnh thật sự, chiếc T-72 sau khi nâng cấp với tiện nghi và độ thoải mái tương đương xe Maybach", ông Ramzan Kadyrov nói. Maybach là thương hiệu xe hơi sang trọng của Đức, chúng nổi tiếng về sự tiện nghi, thoải mái. Tổng thống Ramzan Kadyrov còn gọi những chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ là "đồ chơi". Ông tuyên bố T-72 Nga sẽ "dễ dàng nghiền nát" mẫu xe tăng Mỹ khi chúng đối đầu với quân đội Nga. "Năng lực chiến đấu, hệ thống điều khiển, khả năng phòng vệ và tính dễ sử dụng của T-72 vượt xa xe tăng nước ngoài. Mọi đợt tiến công với T-72 đều thoải mái như câu cá trên du thuyền", ông Kadyrov nhận định. T-72 là dòng xe tăng nổi tiếng của Liên Xô phát triển và được Nga tiếp tục hiện đại hóa sau này. Dòng xe tăng T-72 nổi tiếng không phải vì hiệu suất chiến đấu tốt, hay mang trong mình nhiều công nghệ như T-80, mà đơn giản chúng nổi tiếng vì độ phổ biến. Xe tăng T-72 nói riêng và các dòng xe tăng do Liên Xô phát triển nói chung đều có nhược điểm là không gian bên trong xe chật trội. Các phiên bản xe tăng Nga phát triển sau này như T-90 và T-90M cũng vẫn theo triết lý thiết kế nhỏ gọn, điều này có lợi thế là dễ cơ động và ẩn lấp nhưng lại gây khó chịu cho kíp điều khiển xe. Nga chỉ chịu thay đổi điều này khi xe tăng T-14 ra đời. Nhìn vào hình có thể thấy, xe tăng T-14 (phía trên) lớn hơn rất nhiều so với xe tăng T-90. Triết lý trong thiết kế xe tăng phương Tây là phải đảm bảo sự thoải mái cho kíp lái xe, như thế họ mới có thể đạt hiệu suất chiến đấu tốt. Chính điều này làm cho xe tăng phương Tây lớn hơn nhiều so với xe tăng Liên Xô/Nga. Để bù đắp cho việc xe tăng to lớn, phương Tây đã trang bị động cơ mạnh (thường là 1.500 mã lực so với động cơ 800-1200 mã lực trên xe tăng T-72/80/90 của Nga) để xe có khả năng cơ động tốt. Không gian bên trong xe tăng T-72 khá nhỏ. Ở vị trí của trưởng xe có một kính nhìn hai mắt với tầm bao quát khoảng 80 độ, kính này còn có khả năng phát hiện mục tiêu trong tầm nhìn. Vị trí ngồi của trưởng xe, ngoài kính ngắm hai mắt ra còn có các khe quan sát giúp tăng khả năng bao quát của trưởng xe. Góc nhìn của trưởng xe qua khe quan sát. Ở giữa trưởng xe và xạ thủ là hệ thống nạp đạn tự động, việc sử dụng hệ thống nạp đạn tự động giúp xe tăng Liên Xô bớt được một vị trí nhân lực trên xe, tuy nhiên chúng cũng chiếm khá nhiều diện tích. Vị trí ngồi của xạ thủ, các vị trí ngồi bên trong xe tăng T-72 khá chật chội nhất là với thể hình cao lớn của người Nga, đặc biệt là ghế ngồi không được bọc đệm khiến người lính khá vất vả sau mỗi cuộc hành quân đường dài. Khu vực của xạ thủ có hai kính ngắm một mắt với hai tiêu cự và góc nhìn rộng-hẹp khác nhau để quan sát các mục tiêu ở độ xa-gần khác nhau. Các bàn đạp côn, ga, phanh được bố trí giống với bàn đạp trên xe hơi. Cần số của xe tăng với hộp số bao gồm 7 số tiến, 1 số lùi. chữ H trên hộp số chính là số 0. Vị trí của lái xe bao gồm hai cần trái-phải điều chỉnh tốc độ của hai bánh xích hai bên, đây cũng chính là cách lái xe điều khiển T-72 "ôm cua". Vị trí của xạ thủ còn có một chiếc quạt "con cóc", có lẽ đây là vị trí tiện nghi nhất trong xe với hẳn một chiếc quạt được trang bị riêng. Đồng hồ hiển thị chính xác góc tháp pháo và hướng nòng pháo so với hướng xe tăng tránh tình trạng xạ thủ bị mất phương hướng sau khi ngắm theo dõi mục tiêu di chuyển một thời gian ngắn. Cần điều chỉnh tháp pháo kèm theo hệ thống bóp cò bắn. Rõ ràng không gian bên trong xe tăng T-72 khá chật trội, chưa kể đa số các dòng xe tăng của Liên Xô/Nga còn không lắp đặt điều hòa. Ngay cả xe tăng T-90A cũng không được lắp đặt điều hòa. Điều này đã khiến kíp lái Syria phải mở cửa xe để đỡ nóng, như thế đã khiến hệ thống phòng vệ Shtora-1 bị vô hiệu hóa, dẫn tới chiếc xe bị bắn cháy. Ấn Độ sau khi mua hàng ngàn xe tăng T-90S của Nga đã phải chi thêm tiền để lắp đặt hệ thống điều hòa, giúp kíp lái xe tăng thoải mái. Nga sau này đã lắp đặt hệ thống điều hòa trên dòng xe tăng T-90 bán ra nước ngoài để tăng tính cạnh tranh. Từ dòng T-90M trở đi, hệ thống điều hòa đã được Nga lắp đặt giúp kíp lái xe tăng thoải mái. Ngoài ra Moscow cũng trang trang bị hệ thống điều hòa cho các dòng xe tăng cũ.

Ông Ramzan Kadyrov ngày 16/5 đăng video ông đứng tại vị trí chỉ huy trên tháp pháo xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, với dòng chữ "Akhmat Sila" được sơn trên giáp phản ứng nổ. "Akhmat Sila" là khẩu hiệu đề cập tới cha của tướng Kadyrov và thường được lính Chechnya hô khi tham chiến. "Đây là sức mạnh thật sự, chiếc T-72 sau khi nâng cấp với tiện nghi và độ thoải mái tương đương xe Maybach", ông Ramzan Kadyrov nói. Maybach là thương hiệu xe hơi sang trọng của Đức, chúng nổi tiếng về sự tiện nghi, thoải mái. Tổng thống Ramzan Kadyrov còn gọi những chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ là "đồ chơi". Ông tuyên bố T-72 Nga sẽ "dễ dàng nghiền nát" mẫu xe tăng Mỹ khi chúng đối đầu với quân đội Nga. "Năng lực chiến đấu, hệ thống điều khiển, khả năng phòng vệ và tính dễ sử dụng của T-72 vượt xa xe tăng nước ngoài. Mọi đợt tiến công với T-72 đều thoải mái như câu cá trên du thuyền", ông Kadyrov nhận định. T-72 là dòng xe tăng nổi tiếng của Liên Xô phát triển và được Nga tiếp tục hiện đại hóa sau này. Dòng xe tăng T-72 nổi tiếng không phải vì hiệu suất chiến đấu tốt, hay mang trong mình nhiều công nghệ như T-80, mà đơn giản chúng nổi tiếng vì độ phổ biến. Xe tăng T-72 nói riêng và các dòng xe tăng do Liên Xô phát triển nói chung đều có nhược điểm là không gian bên trong xe chật trội. Các phiên bản xe tăng Nga phát triển sau này như T-90 và T-90M cũng vẫn theo triết lý thiết kế nhỏ gọn, điều này có lợi thế là dễ cơ động và ẩn lấp nhưng lại gây khó chịu cho kíp điều khiển xe. Nga chỉ chịu thay đổi điều này khi xe tăng T-14 ra đời. Nhìn vào hình có thể thấy, xe tăng T-14 (phía trên) lớn hơn rất nhiều so với xe tăng T-90. Triết lý trong thiết kế xe tăng phương Tây là phải đảm bảo sự thoải mái cho kíp lái xe, như thế họ mới có thể đạt hiệu suất chiến đấu tốt. Chính điều này làm cho xe tăng phương Tây lớn hơn nhiều so với xe tăng Liên Xô/Nga. Để bù đắp cho việc xe tăng to lớn, phương Tây đã trang bị động cơ mạnh (thường là 1.500 mã lực so với động cơ 800-1200 mã lực trên xe tăng T-72/80/90 của Nga) để xe có khả năng cơ động tốt. Không gian bên trong xe tăng T-72 khá nhỏ. Ở vị trí của trưởng xe có một kính nhìn hai mắt với tầm bao quát khoảng 80 độ, kính này còn có khả năng phát hiện mục tiêu trong tầm nhìn. Vị trí ngồi của trưởng xe, ngoài kính ngắm hai mắt ra còn có các khe quan sát giúp tăng khả năng bao quát của trưởng xe. Góc nhìn của trưởng xe qua khe quan sát. Ở giữa trưởng xe và xạ thủ là hệ thống nạp đạn tự động, việc sử dụng hệ thống nạp đạn tự động giúp xe tăng Liên Xô bớt được một vị trí nhân lực trên xe, tuy nhiên chúng cũng chiếm khá nhiều diện tích. Vị trí ngồi của xạ thủ, các vị trí ngồi bên trong xe tăng T-72 khá chật chội nhất là với thể hình cao lớn của người Nga, đặc biệt là ghế ngồi không được bọc đệm khiến người lính khá vất vả sau mỗi cuộc hành quân đường dài. Khu vực của xạ thủ có hai kính ngắm một mắt với hai tiêu cự và góc nhìn rộng-hẹp khác nhau để quan sát các mục tiêu ở độ xa-gần khác nhau. Các bàn đạp côn, ga, phanh được bố trí giống với bàn đạp trên xe hơi. Cần số của xe tăng với hộp số bao gồm 7 số tiến, 1 số lùi. chữ H trên hộp số chính là số 0. Vị trí của lái xe bao gồm hai cần trái-phải điều chỉnh tốc độ của hai bánh xích hai bên, đây cũng chính là cách lái xe điều khiển T-72 "ôm cua". Vị trí của xạ thủ còn có một chiếc quạt "con cóc", có lẽ đây là vị trí tiện nghi nhất trong xe với hẳn một chiếc quạt được trang bị riêng. Đồng hồ hiển thị chính xác góc tháp pháo và hướng nòng pháo so với hướng xe tăng tránh tình trạng xạ thủ bị mất phương hướng sau khi ngắm theo dõi mục tiêu di chuyển một thời gian ngắn. Cần điều chỉnh tháp pháo kèm theo hệ thống bóp cò bắn. Rõ ràng không gian bên trong xe tăng T-72 khá chật trội, chưa kể đa số các dòng xe tăng của Liên Xô/Nga còn không lắp đặt điều hòa. Ngay cả xe tăng T-90A cũng không được lắp đặt điều hòa. Điều này đã khiến kíp lái Syria phải mở cửa xe để đỡ nóng, như thế đã khiến hệ thống phòng vệ Shtora-1 bị vô hiệu hóa, dẫn tới chiếc xe bị bắn cháy. Ấn Độ sau khi mua hàng ngàn xe tăng T-90S của Nga đã phải chi thêm tiền để lắp đặt hệ thống điều hòa, giúp kíp lái xe tăng thoải mái. Nga sau này đã lắp đặt hệ thống điều hòa trên dòng xe tăng T-90 bán ra nước ngoài để tăng tính cạnh tranh. Từ dòng T-90M trở đi, hệ thống điều hòa đã được Nga lắp đặt giúp kíp lái xe tăng thoải mái. Ngoài ra Moscow cũng trang trang bị hệ thống điều hòa cho các dòng xe tăng cũ.