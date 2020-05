"Toát mồ hôi" trước dàn xe tăng Type 69-II đông khủng khiếp của Myanmar

Bên cạnh Thái Lan, Myanmar là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sở hữu xe tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên khác với Thái Lan, số lượng Type 69 của Myanmar lại nhiều hơn hàng chục lần. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, trong khi Thái Lan chỉ sở hữu 5 xe tăng Type 69-II được sản xuất trong nước dưới định danh Type 30 thì Myanmar có tới 80 xe tăng loại này. Nguồn ảnh: Pinterest. Các xe tăng của Myanmar là loại Type 69-II và có nguồn tin khẳng định rằng toàn bộ các xe tăng này của Myanmar đã được nâng cấp lên phiên bản mới từ năm 2007. Nguồn ảnh: Pinterest.Xe tăng chủ lực Type 69-II của Trung Quốc được thiết kế dựa trên cơ sở là xe tăng chủ lực Type 59 cũng do Trung Quốc sản xuất. Trong đó, xe tăng Type 59 của Trung Quốc lại được thiết kế dựa trên cơ sở là T-54A do Liên Xô sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Với Type 69-II, loại xe tăng này được nâng cấp mạnh, sử dụng nhiều công nghệ xuất hiện trên xe tăng T-62 của Liên Xô sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Bản thân Type 69-II vốn dĩ là loại xe tăng cực kỳ nổi tiếng, đây được coi là loại xe tăng đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển độc lập hoàn toàn, không có sự can tham gia hỗ trợ của Liên Xô. Nguồn ảnh: Pinterest. So với phiên bản gốc Type 59, Type 69-II tỏ ra cực kỳ hiện đại khi nó được trang bị hệ thống động cơ hoàn toàn mới, máy tính đạn đạo cùng với hệ thống đo xa bằng laser. Nguồn ảnh: Pinterest. Trọng lượng của xe cũng vẫn chỉ khoảng 36 tấn, chiều dài cơ sở khoảng 6,2 mét, độ rộng của xe vào khoảng 3,3 mét và có chiều cao 2,8 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Giống như Type 59 trước đây, Type 69-II cũng yêu cầu kíp chiến đấu 4 người - nghĩa là xe không có hệ thống nạp đạn tự động. Xe được trang bị một khẩu pháo nòng trơn 100mm cùng súng máy đồng trục 7,62mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Những phiên bản cải tiến của xe tăng Type 69-II sau này được Myanmar trang bị pháo nòng rãnh xoắn 105mm thay cho khẩu pháo chính 100mm giúp xe tăng Type 69-II có hệ thống hoả lực vượt trội hơn hẳn so với nguyên bản. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Xe tăng Type 59 của Trung Quốc được sử dụng trong biên chế của Quân đội Campuchia.

