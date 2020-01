Ở Đông Nam Á có xe tăng nào mạnh "ngang cơ" T-90S/SK của Việt Nam?

Hiện tại, trong biên chế quân đội Việt Nam đang có 64 xe tăng chủ lực T-90S/SK. Mặc dù đây là lực lượng có quân số không quá nhiều, tuy nhiên cũng đủ để khiến nhiều quốc gia trong khu vực phải "dè chừng" chúng ta vì ít loại xe tăng nào ở khu vực Đông Nam Á đủ sức đối chọi lại với T-90S/SK của Việt Nam. Đầu tiên, nhắc tới những loại xe tăng chủ lực hiện đại ở Đông Nam Á đủ sức đối đầu với T-90S/SK của Việt Nam chính là xe tăng T-84 Oplot-M của Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo truyền thông quốc tế, Thái Lan sở hữu tổng cộng 49 xe tăng chủ lực loại này, tất cả đều do Ukraine sản xuất dựa trên phiên bản gốc do Liên Xô cho ra đời trong quá khứ. Nguồn ảnh: Pinterest. Oplot-M được trang bị pháo nòng trơn KBA-3 125mm tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng, một súng máy đồng trục KT-7,62mm và súng máy phóng phòng KT-12,7mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Đúng bằng với số lượng T-84 Oplot-M, quân đội Thái Lan cũng sở hữu 49 chiếc xe tăng chủ lực VT-4 - loại xe tăng do Trung Quốc sản xuất với thiết kế dựa trên Type 90-II. Nguồn ảnh: Pinterest. Được Thái Lan xem là loại xe tăng hiện đại hơn cả T-84 Oplot-M do Ukraine phát triển, xe tăng VT-4 sẽ sớm trở thành chủ lực của lực lượng tăng thiết giáp nước này trong tương lai với số lượng vượt trội cả loại xe tăng chủ lực có xuất xứ Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Thái Lan hiện tại cũng là lực lượng vũ trang duy nhất trên thế giới sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là quân đội Lào với các xe tăng chủ lực T-72. Phiên bản mà Lào hiện đang sử dụng là T-72B1MS - một trong những phiên bản hiện đại nhất của dòng T-72 ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. So với phiên bản T-90 mà Việt Nam đang sử dụng, xe tăng chủ lực T-72B1MS của Lào có hệ thống giáp và phòng thủ chủ động thua kém hơn, tuy nhiên về hệ thống hỏa lực là tương đương. Nguồn ảnh: Pinterest. Về hệ thống điều khiển hỏa lực, có thể khẳng định xe tăng T-72B1MS hiện đại hơn T-90 một bậc. Dòng T-72B1MS có sự nâng cấp cải tiến rất sâu về hệ thống điện tử và điều khiển hỏa lực với hàng loạt camera, cảm biến được lắp đặt xung quanh xe. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là Singapore, đảo quốc nhỏ bé này hiện cũng đang sở hữu loại xe tăng mạnh bậc nhất Đông Nam Á, ngang ngửa với sức mạnh của xe tăng T-90 Việt Nam đó là Leopard 2SG. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính đến năm 2013, Quân đội Singapore có 182 chiếc xe tăng Leopard 2SG trong biên chế của mình (chưa rõ số lượng đã được nâng cấp). Với diện tích chỉ khoảng 700 km vuông, lực lượng xe tăng hiện đại với quân số lên tới 182 chiếc có lẽ đã là quá đủ cho nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cơ bản các xe tăng Leopard 2SG của Singapore được chế tạo hoàn toàn trên nền tảng tăng Leopard 2A4 với việc sử dụng chung vũ khí, hệ thống động cơ, hệ thống điều khiển hỏa lực...tuy nhiên tháp pháo và thân xe được tăng cường thêm các block giáp phức hợp AMAP tăng khả năng chống đạn xuyên giáp. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Xe tăng chủ lực T-90 thực chiến ở Trung Đông.

Hiện tại, trong biên chế quân đội Việt Nam đang có 64 xe tăng chủ lực T-90S/SK. Mặc dù đây là lực lượng có quân số không quá nhiều, tuy nhiên cũng đủ để khiến nhiều quốc gia trong khu vực phải "dè chừng" chúng ta vì ít loại xe tăng nào ở khu vực Đông Nam Á đủ sức đối chọi lại với T-90S/SK của Việt Nam. Đầu tiên, nhắc tới những loại xe tăng chủ lực hiện đại ở Đông Nam Á đủ sức đối đầu với T-90S/SK của Việt Nam chính là xe tăng T-84 Oplot-M của Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo truyền thông quốc tế, Thái Lan sở hữu tổng cộng 49 xe tăng chủ lực loại này, tất cả đều do Ukraine sản xuất dựa trên phiên bản gốc do Liên Xô cho ra đời trong quá khứ. Nguồn ảnh: Pinterest. Oplot-M được trang bị pháo nòng trơn KBA-3 125mm tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng, một súng máy đồng trục KT-7,62mm và súng máy phóng phòng KT-12,7mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Đúng bằng với số lượng T-84 Oplot-M, quân đội Thái Lan cũng sở hữu 49 chiếc xe tăng chủ lực VT-4 - loại xe tăng do Trung Quốc sản xuất với thiết kế dựa trên Type 90-II. Nguồn ảnh: Pinterest. Được Thái Lan xem là loại xe tăng hiện đại hơn cả T-84 Oplot-M do Ukraine phát triển, xe tăng VT-4 sẽ sớm trở thành chủ lực của lực lượng tăng thiết giáp nước này trong tương lai với số lượng vượt trội cả loại xe tăng chủ lực có xuất xứ Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Thái Lan hiện tại cũng là lực lượng vũ trang duy nhất trên thế giới sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là quân đội Lào với các xe tăng chủ lực T-72. Phiên bản mà Lào hiện đang sử dụng là T-72B1MS - một trong những phiên bản hiện đại nhất của dòng T-72 ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. So với phiên bản T-90 mà Việt Nam đang sử dụng, xe tăng chủ lực T-72B1MS của Lào có hệ thống giáp và phòng thủ chủ động thua kém hơn, tuy nhiên về hệ thống hỏa lực là tương đương. Nguồn ảnh: Pinterest. Về hệ thống điều khiển hỏa lực, có thể khẳng định xe tăng T-72B1MS hiện đại hơn T-90 một bậc. Dòng T-72B1MS có sự nâng cấp cải tiến rất sâu về hệ thống điện tử và điều khiển hỏa lực với hàng loạt camera, cảm biến được lắp đặt xung quanh xe. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là Singapore, đảo quốc nhỏ bé này hiện cũng đang sở hữu loại xe tăng mạnh bậc nhất Đông Nam Á, ngang ngửa với sức mạnh của xe tăng T-90 Việt Nam đó là Leopard 2SG. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính đến năm 2013, Quân đội Singapore có 182 chiếc xe tăng Leopard 2SG trong biên chế của mình (chưa rõ số lượng đã được nâng cấp). Với diện tích chỉ khoảng 700 km vuông, lực lượng xe tăng hiện đại với quân số lên tới 182 chiếc có lẽ đã là quá đủ cho nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cơ bản các xe tăng Leopard 2SG của Singapore được chế tạo hoàn toàn trên nền tảng tăng Leopard 2A4 với việc sử dụng chung vũ khí, hệ thống động cơ, hệ thống điều khiển hỏa lực...tuy nhiên tháp pháo và thân xe được tăng cường thêm các block giáp phức hợp AMAP tăng khả năng chống đạn xuyên giáp. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Xe tăng chủ lực T-90 thực chiến ở Trung Đông.