Tình thế đảo chiều chóng mặt, Nga từ phòng thủ chuyển sang tấn công

Khi Mỹ và phương Tây dành nhiều sức lực hơn để hỗ trợ Israel, tình hình ở chiến trường Ukraine cũng đảo chiều mạnh mẽ. Vấn đề hiện nay là Ukraine đang bị Nga bao vây và Ukraine có rất ít hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tờ Sunday Times của Anh ngày 29/10 đưa tin, Nga đã có một "thời gian vui vẻ" trong 3 tuần qua, khi họ tăng cường tấn công chiến lược. Theo "Sunday Times", lúc này Quân đội Nga bắt đầu tăng cường tấn công, tập trung trên các hướng Avdeevka ở Donetsk và Kupyansk ở Kharkov. “Rõ ràng, tình hình hiện tại đã đảo chiều mạnh mẽ, Ukraine có thể đang phải đối mặt với việc Nga phát động cuộc tấn công tổng lực và một Bakhmut thứ hai có thể đã xuất hiện”; Michael Clark, giáo sư nghiên cứu quốc phòng tại Đại học Hoàng gia Anh viết. Nhưng không giống như Bakhmut, Avdiivka có giá trị chiến lược thực sự, vì nó nằm trên tuyến đường quan trọng đến Donetsk và hệ thống đường bộ của nó đóng vai trò là lối vào phía nam Donbass. Điều này có nghĩa Ukraine phải đầu tư thêm lực, nếu không, có thể họ sẽ mất Kharkov. Kể từ tháng 6 năm nay, Ukraine đã phát động chiến dịch “đại phản công”. Có thể nói, cả Mỹ, phương Tây và Ukraine đều hy vọng, việc sử dụng vũ khí tiên tiến hạng nặng do các nước NATO cung cấp cho Ukraine, có thể dễ dàng xuyên qua tuyến phòng thủ do Nga xây dựng. Tuy nhiên đã hơn 5 tháng trôi qua và cuộc “đại phản công” của Ukraine đã phải dừng lại. Theo kế hoạch, Quân đội Ukraine tập trung chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga trên hướng Zaporozhye; nhưng trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga, Quân đội Ukraine không còn khả năng tấn công. Tệ hơn nữa, Quân đội Ukraine còn phải chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công, không chỉ quân số bị tổn thất nghiêm trọng, mà ít nhất 30% thiết bị quân sự do Mỹ và phương Tây cung cấp cũng bị thiệt hại. Ví dụ xe tăng Leopard 2 của Đức và xe tăng Challenger 2 của Anh ngay lần đầu xuất trận đều bị bắn cháy và nhiều vũ khí tiên tiến của phương Tây cũng vậy, chúng vẫn không thể trụ được trước hỏa lực của Quân đội Nga. Nhưng vấn đề bây giờ là khi mùa thu và mùa đông đến, Ukraine sẽ bước vào một mùa đông dài. Thời tiết như vậy không thích hợp cho các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, nhưng họ lại gặp phải sự phản công của quân Nga theo các hướng Avdiivka và Kupyansk. Giáo sư Michael Clark cho biết, Avdiivka sẽ sớm trở thành "Bakhmut thứ hai" của Ukraine, điều này đặc biệt quan trọng đối với Nga và thậm chí còn quan trọng hơn đối với Ukraine. Hiện nay trận chiến gần Avdiivka đang rất khó khăn cho cả hai bên. Cả hai bên đều có thể sẽ chiến đầu giằng co như ở Bakhmut. Tuy nhiên trên thực tế, Ukraine không có nhiều lực lượng có thể thực sự chiến đấu. Trước đó, Ukraine đã mất 60.000 quân chiến đấu ở Bakhmut và mất thêm 70.000 quân chiến đấu trong cuộc phản công mùa hè vừa qua. Những đơn vị dự bị cuối cùng của Ukraine hiện đang được điều động ra mặt trận, nhưng Ukraine có thể không còn quân số để tham gia chiến đấu. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang ngày càng giảm sút. Đặc biệt là sau khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ, Mỹ đã tập trung nguồn lực để viện trợ cho đồng minh thân cận Israel và thậm chí còn chuyển giao số đạn pháo 155mm mà nước này định cung cấp cho Ukraine, sang cho Israel. Lợi thế phòng ngự của Ukraine tại Avdiivka là các công sự phòng ngự kiên cố được xây dựng suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, với việc Quân đội Nga tăng cường sử dụng lực lượng không quân, ném bom có điều khiển, khiến lợi thế về công sự trận địa vững chắc của Ukraine bị san bằng. Tổng hợp các vấn đề này, khiến tình hình Ukraine càng trở nên khó khăn hơn. Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ Economist, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đã có phát ngôn gây chấn động, khi thừa nhận chiến dịch phản công của Kiev lâm vào bế tắc. Tướng Zaluzhny cũng phàn nàn rằng, chiến thuật của NATO không giúp quân đội Ukraine tạo nên được bước đột phá. Ngoài ra, có tin đồn lan truyền trong Quân đội Ukraine rằng, tướng Zaluzhny và Tổng thống Zelensky có quan điểm khác nhau về tình hình chiến trường. Tướng Zaluzhny cho rằng, Quân đội Ukraine nên tập trung duy trì vị thế hiện tại và chuẩn bị cho các hoạt động quân sự vào năm 2024. Nhưng Tổng thống Zelensky lại cho rằng, nếu cuộc tấn công của Nga có thể bị đẩy lùi, hướng chiến lược gần nhất của Ukraine là mở một cuộc tấn công khác về phía nam và cô lập Crimea. Tuy nhiên, thực tế không như những gì Tổng thống Zelensky mong đợi, Ukraine thiếu sự hỗ trợ về đạn pháo, hỏa lực chiến đấu chủ yếu của Quân đội Ukraine. Hiện tại, Mỹ và các nước phương Tây không thể cung cấp cho Ukraine những nhu cầu cơ bản về đạn pháo. Có thể nói, Ukraine đã thất bại trong việc thiết lập nền sản xuất quốc phòng thời chiến, thực tế là ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã bị phá hủy và không có năng lực cung cấp nào cả. Nhưng ngược lại, Nga đã kích hoạt ngành công nghiệp quốc phòng của họ, cho phép Nga về cơ bản đáp ứng nhu cầu vũ khí trên chiến trường. Ông Sergey Krivonos, Thiếu tướng Quân đội Ukraine đã nghỉ hưu, cho biết, Nga đã thành công trong việc sản xuất vũ khí bất chấp lệnh trừng phạt, nhưng Ukraine không thể đạt được mục tiêu này với sự hỗ trợ toàn cầu. Hơn nữa, những yếu tố này đã khiến Nga chuyển từ phòng thủ sang tấn công, khiến Mỹ và phương Tây thất bại hoàn toàn.

