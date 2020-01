Tin vui: Việt Nam phát triển thành công súng cối tự hành

Trong khuôn khổ triển lãm – hội chợ Việt Bắc diễn ra hồi cuối năm 2019, hệ thống súng cối tự hành M113-100 lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng. Theo các thông tin được công bố, hệ thống do các đơn vị quân khí Quân khu 9 phát triển, hiện đã nhân rộng một tiểu đoàn trang bị cho các đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng thủ Quân khu trong tình hình mới. Ảnh: Hoàng Lê Hệ thống súng cối tự hành M113-100 được phát triển trên cơ sở sử dụng khung gầm xe thiết giáp chở quân M113 do Mỹ sản xuất từ những năm 1960. Sau ngày 30/4/1975, quân đội ta thu giữ được số lượng rất lớn các xe thiết giáp M113 và tái sử dụng cho tới hôm nay. Ảnh: QĐND Tổ hợp M113-100 có trọng lượng chiến đấu 11 tấn, kíp xe 6 người, dài 4,92m, rộng 2,86m, cao 2,5m, khoảng sáng gầm xe 0,4m. Toàn thân xe được bọc hợp kim nhôm 5083 có độ bền cao, có khả năng kháng chịu đạn 7,62mm ở mọi vị trí. Ảnh: QPVN Xe trang bị động cơ công suất 215 mã lực cho tốc độ lớn nhất 60km/h, vượt dốc đứng 30 độ, dốc nghiêng 20 độ, vách đứng cao 0,6m, dự trữ hành trình 150km. Ảnh: QPVN Hệ thống cối tự hành trang bị khẩu cối 100mm với góc tầm từ +45 đến + 80 độ, góc hướng 360 độ khi xoay mâm pháo, tốc độ bắn trung bình 7-10 phát/phút, đạn mang theo 40 viên. Ngoài ra còn có một khẩu đại liên 12,7mm DShK để phòng không hoặc diệt mục tiêu bộ binh bảo vệ xe pháo. Ảnh: QĐND Đáng lưu tâm, khẩu súng cối 100mm nhiều khả năng là sản phẩm “made in Vietnam”. Cũng trong khuôn khổ hội chợ Việt Bắc, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã giới thiệu khẩu cối 100mm mang tên SC100TX. Ảnh: Hoàng Lê Súng cối SC100TX có chiều dài 1,7m. Ảnh: Hoàng Lê Khối lượng cối tư thế chiến đấu 100kg (thân cối 40,5kg, bệ cối 33kg và giá cối 25kg). Ảnh: Hoàng Lê Tầm bắn xa nhất của súng cối SC100TX là 8.046m, gần nhất 199m, góc tầm 45 đến 85 độ. Ảnh: Hoàng Lê Tổ hợp xe pháo M113-100 được đánh giá có ưu thế về tính cơ động cao, phát huy được hỏa lực, thời gian triển khai nhanh, tiêu diệt mục tiêu hiệu quả. Ảnh: QPVN

