Tiêu diệt Lữ đoàn dù 81, Quân đội Nga kiểm soát thành phố Izyum

Từ phía đông nam của khu vực Kharkiv, các thông tin đang được đưa ra về một thành công lớn của quân đội Nga, trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo thông tin mới nhất, các đơn vị thuộc hướng tiến công đông bắc của Quân đội Nga, sau khi đập tan sự kháng cự của Lữ đoàn đổ bộ đường không 81 (lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập) của Quân đội Ukraine và giành quyền kiểm soát thành phố Izyum. Izyum là một thành phố nằm ở phía đông nam vùng Kharkov của Ukraine. Thành phố nằm trên sông Seversky Donets, cách thành phố Kharkov 130 km. Lữ đoàn 81 của Ukraine, đảm nhiệm phòng ngự thành phố này, đã mất khả năng kháng cự. Trên thực tế, thành phố Izyum gần đây đã trở thành trung tâm tập trung các đơn vị của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ở phía nam khu vực Kharkiv. Thành phố Izyum (khoanh màu đỏ) có tầm quan trọng chiến lược, do vị trí của nó. Kiểm soát được Izyum với sự hỗ trợ ở phía sau và hai bên sườn, giúp các đơn vị dân quân tiếp cận Slavyansk và Kramatorsk. Đường bộ từ Izyum đến Slavyansk chưa đầy 50 km, đây cũng là tuyến đường ngắn nhất, nên quân đội Nga đã tiến hành mũi bao vây phía sau, tránh các đơn vị Ukraine rút lui và lập phòng tuyến mới Slavyansk - Kramatorsk. Một ngày trước đó, người dân ở Izyum đã kêu gọi chính quyền địa phương thiết lập một cuộc sống bình thường và đảm bảo tương tác với quân đội Nga để vận chuyển hàng hóa nhân đạo. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hiện ở Izyum mạng điện thoại di động đã bị mất, các vấn đề về cung cấp điện và khí đốt cũng có nhiều nơi bị cắt. Tuy nhiên ở đây cũng còn nhiều dân quân theo tư tưởng cực hữu, gây khó khăn cho việc Nga lập lại ổn định khu vực. Việc Nga kiểm soát được thành phố Izyum, đã cắt đứt sự tiếp viện của các tiểu đoàn mang tư tưởng cực hữu gần Slavyansk và Kramatorsk, cho Quân đội Ukraine đang chiến đấu ở thành phố Kharkov và các lực lượng đóng ở đây không còn đường rút lui. Trong khi đó lực lượng dân quân Lugansk, với sự hỗ trợ của các đơn vị Quân đội Nga, đã xuyên thủng tuyến phòng thủ Lisichansk-Severodonetsk-Rubezhnoye của Quân đội Ukraine; được chính quyền Ukraine dày công xây dựng trong 8 năm qua. Vào năm 2014, sau khi Kiev mất quyền kiểm soát khu vực Lugansk, Severodonetsk được chỉ định là trung tâm hành chính của nước cộng hòa tự xưng Luhansk. Nhưng sau đó, các đơn vị Ukraine đã đánh bật lực lượng dân quân, và xây dựng tuyến phòng thủ quan trọng này. Hiện tại, các tiểu đoàn địa phương và các đơn vị của Quân đội Ukraine ở khu vực Rubizhne, đang lùi sát về sông Seversky Donets. Với khả năng như vậy, những đơn vị địa phương và chủ lực của Quân đội Ukraine, có thể bị Quân đội Nga và dân quân Lugansk hợp vây tiêu diệt. Để tránh rơi vào thế bị Quân đội Nga và lực lượng dân quân ly khai tiêu diệt, Quân đội Ukraine phải tiến hành phản công, hoặc cố gắng tập hợp lại và liên kết với các tiểu đoàn địa phương trong khu vực Lysychansk; nhưng cả hai điều này đều rất khó khăn, vì cần có thời gian và tiếp viện. Để cứu nguy cho các tiểu đoàn địa phương Ukraine tại khu vực Lysychansk, quân tiếp viện từ Slavyansk và Kramatorsk có thể là lối thoát; nhưng tình hình của Quân đội Ukraine ở khu vực này đã gần đến mức nguy kịch. Do vậy việc đột phá vòng vây để tự cứu là không thể, do quân đội Nga đang tiến từ phía bắc theo hướng Drobyshevo và từ phía tây bắc theo hướng Izyum. Ngoài ra còn có lực lượng tấn công của dân quân Donetsk từ các hướng khác. Do đó các tiểu đoàn địa phương và các đơn vị của Quân đội Ukraine đang bị bao vây ở Seversky Donets, bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi đó, ở Mariupol, hoạt động nhằm loại bỏ lực lượng của Tiểu đoàn Azov khỏi thành phố có thể sẽ được bắt đầu trong thời gian tới. Hành lang nhân đạo được thiết lập để sơ tán dân khỏi thành phố Mariupol. Liên quân Nga và dân quân Donetsk đã chiếm Mangush, chốt chặn cuối ở phía tây thành phố. Trong khi đó, tên lửa hành trình chính xác cao Kalibr được sử dụng rộng rãi ở khu vực phía nam, bắn vào các mục tiêu quan trọng ở Lugansk, Kramatorsk, Nikolaev, và gần Odessa. Có thể dự đoán đây là các tên lửa bắn từ tàu chiến của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

