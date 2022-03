Tiểu đoàn pháo lựu của Ukraine bị tiêu diệt ở khu vực Nikolaev

Truyền thông Nga vừa đăng tải đoạn video về một trận địa lựu pháo 122mm D-30 của Quân đội Ukraine, đã bị hỏa lực của Quân đội Nga phá hủy hoàn toàn. Đoạn video được cho là quay ở khu vực gần Nikolaev. Quan sát khu vực bố trí trận địa, gần một chục khẩu pháo được triển khai, đã bị phá hủy hoàn toàn; khu vực bị cày nát bởi đạn pháo, chứng tỏ nơi đây bị hỏa lực của Nga đánh phá quá mạnh. Đoạn video cho thấy, các xe kéo pháo của quân đội Ukraine bị phá hủy bởi cuộc pháo kích, cũng như các khẩu pháo D-30 bị hư hại và phá hủy một phần; qua video thấy có ít nhất 14 khẩu pháo D-30, được bố trí trên khu vực trận địa này. Với số lượng pháo như vậy, tương đương với gần một tiểu đoàn (biên chế tiểu đoàn pháo binh của Quân đội Ukraine gồm 18 khẩu); theo thông tin sơ bộ, video được thực hiện cách đây khoảng một ngày. Hiện việc Quân đội Nga sử dụng loại hỏa lực nào để tiêu diệt trận địa pháo binh trên vẫn chưa được biết rõ. Đánh giá về sự phá hủy, có thể Quân đội Nga sử dụng pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Còn cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video cho thấy, một chiếc trực thăng tấn công đa năng Mi-24 (chưa rõ của phe nào), đã bị tên lửa phòng không bắn rơi. Chiếc trực thăng chiến đấu gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ có phần đuôi là không bị ảnh hưởng. Đồng thời, số phận của phi hành đoàn của chiếc trực thăng bị bắn rơi vẫn chưa được biết. Trên đoạn video, người xem có thể thấy chỗ rơi của chiếc trực thăng tấn công Mi-24. Toàn bộ thân trực thăng gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Theo nhận định, chiếc trực thăng trên bị tên lửa phòng không vác vai bắn rơi. Điều thu hút sự chú ý, đây là chiếc trực thăng mang tên lửa chống tăng dẫn đường; mặc dù thân trực thăng bị cháy rụi, nhưng 2 quả tên lửa không bị hư hại gì. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc một số trực thăng của Không quân Ukraine bị phá hủy; nhưng do không có bất kỳ dấu hiệu quốc tịch và số hiệu chiến đấu nào trên thân máy bay, nên không thể biết danh tính của chiếc trực thăng bị phá hủy thực sự thuộc phe nào. Còn cư dân vùng Kherson đã thấy một đoàn xe quân sự rất lớn, đã bị phá hủy trên đường cao tốc, gần thành phố Kherson. Trong số các thiết bị bị phá hủy có xe tải quân sự, xe chiến đấu bộ binh (BMP), xe chở quân bọc thép, v.v. Trên đoạn video được người dân Kherson quay và đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy một số phương tiện đã bị phá hủy do trúng đạn; tuy nhiên một số phương tiện như xe chiến đấu bộ binh và xe chở quân bọc thép, chỉ đơn giản là bị bỏ rơi. Hiện tại không biết đoàn xe này có ý định di chuyển đi đâu; nhưng vẫn chưa thể xác định đoàn xe đó thuộc về phe nào, do các phương tiện không có số hiệu, ký hiệu. Những chiếc xe quân sự bị bắn cháy tại khu vực Kherson hiện đều có trong biên chế của cả Quân đội Nga và Ukraine. Và đây không phải lần đầu các đoàn xe quân sự bị bắn cháy trên đường cao tốc ở Ukraine, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu. Hôm 4/3, Quân đội Nga tuyên bố chiếm được thành phố chiến lược Kherson, nằm ở miền nam Ukraine; với việc chiếm được Kherson, có ý nghĩa chiến lược, vì cho phép Nga kiểm soát nhiều hơn đường bờ biển phía nam của Ukraina và tiến về thành phố Odessa ở phía tây. Video về trận địa pháo của Ukraine bị phá hủy và chiếc trực thăng Mi-24 bị bắn rơi.

