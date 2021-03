Tiêm kích Nga "tạt đầu", chiến cơ Mỹ vội vã bẻ lái bỏ chạy

Vụ ngăn chặn của tiêm kích Su-27 diễn ra hôm 3/3 trên Biển Baltic. Tại thời điểm diễn ra vụ việc, hệ thống radar của Nga đã phát hiện 2 mục tiêu cỡ lớn trên không, đang đến gần không phận của Nga. Ngay lập tức một chiến đấu cơ Su-27 của đơn vị phòng không, thuộc Quân khu miền Tây đã xuất kích để ngăn chặn. Khi tiếp cận đủ gần, tiêm kích Nga phát hiện 2 mục tiêu là những chiếc oanh tạc cơ B-1B, của Không quân Mỹ. Tiêm kích Nga đã nhận diện được mục tiêu trên không, là các máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ và đã bay cùng 2 chiếc máy bay này trên Biển Baltic. Không có hành vi xâm phạm không phận của Nga. Sau khi máy bay Mỹ quay đầu rời xa khỏi biên giới Nga, tiêm kích Su-27 đã an toàn trở lại căn cứ. Chuyến bay của tiêm kích Nga được tiến hành phù hợp với các quy tắc không phận quốc tế, trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Bình luận về vụ việc, phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Moscow coi động thái này của Mỹ là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Bà nhấn mạnh rằng phương Tây đang gia tăng sự hiện diện ở biên giới Nga. Trong khi đó, Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết, Mỹ đã lần đầu tiên điều máy bay ném bom B-1B Lancer tới Na Uy. Nhóm máy bay này sẽ triển khai tại căn cứ không quân Orland trong 1 tháng. Trong chuyến bay được Nga nói đến, những chiếc B-1B đã không vi phạm không phận Nga và thực hiện chuyến bay an toàn. Được biết, những chiếc Su-27 vừa ngăn chặn máy bay Mỹ thuộc phiên bản tiêm kích Su-27SM3, đây là bản mạnh nhất hiện nay của dòng tiêm kích này trong Không quân Nga với sức mạnh tiệm cận chiến đấu cơ Su-35. Hiện Nga đang ưu tiên trang bị máy bay chiến đấu Su-27SM3 nhiều nhất cho Quân khu phía Tây, đặc biệt là ở Kaliningrad. Tỉnh hải ngoại này của Nga là một trong những nơi được quân sự hóa nhiều nhất, do tiềm ẩn nguy cơ bị tổn thương, nó nằm tách biệt khỏi Liên bang Nga và nằm trên bờ biển Baltic giữa Ba Lan và Lithuania. Kaliningrad là nơi đặt căn cứ của Hạm đội Baltic, tên lửa chống hạm ven biển, các đơn vị xe tăng và pháo binh, hệ thống tên lửa Iskander-M và tổ hợp S-400. Từ trên không, khu vực này được bao phủ bởi tiêm kích đa năng Su-27SM3 lợi hại. Chúng được trang bị tên lửa không đối không tầm trung R-77, tầm bắn lên đến 110 km. Trong những năm qua, chính những chiếc Su-27 cải tiến là nguyên nhân, gây ra nhiều rắc rối nhất cho các phi công NATO. Xét về khả năng, báo chí Nga cho rằng Su-27 vượt trội so với F-15 Eagle của Mỹ, được thiết kế để giành ưu thế trên bầu trời. Moskva hiện vẫn còn 150 chiếc trong số các phương tiện chiến đấu loại này. Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu chiếc chiến đấu cơ Su-27SM3 được triển khai ở Kaliningrad. Tiêm kích Su-27SM3 sau nâng cấp đã được trang bị ra đa N035 Irbis giống như Su-35, có thể theo dõi đồng thời 30 mục tiêu trên không và đánh trúng 8 mục tiêu trong số đó. Ngoài ra, Su-27SM3 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 400 km, và máy bay tàng hình ở cự ly hơn 80 km. Khung thân Su-27SM3 được gia cố cho phép tăng trọng tải thêm 3 tấn và số lượng giá treo tăng từ 8 lên 12, tức là gấp 2 lần máy bay F-16 và gấp 3 lần F-35. Su-27SM3 nhận được động cơ hiệu suất cao AL-31F-M1 để tăng phạm vi và đặc tính bay, cũng như lắp buồng lái kính hoàn toàn với 4 màn hình hiển thị đa chức năng. Tổ hợp liên lạc mới đã được tích hợp vào chúng và yêu cầu bảo trì đã được giảm bớt. Truyền thông Nga chưa cho biết Su-27SM3 sẽ tiếp tục được triển khai trong bao lâu và liệu các máy bay chiến đấu mới nhất của Nga có xuất hiện ở đó hay không. Tuy nhiên, theo báo Mỹ, chỉ cần Su-27SM3 cũng đủ khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh chiến đấu cơ Su-27 - ác điểu hiện đại nhất và nổi tiếng nhất của Không quân Nga.

