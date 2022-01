Tiêm kích MiG-31 vờ bổ nhào, tàu sân bay Anh "thót tim"

Theo truyền thông Nga, một cặp tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của Không quân Nga đã lướt nhanh qua boong tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth của Hải quân Anh, đang làm nhiệm vụ tại Địa Trung Hải cách đây vài tháng. Các hệ thống phòng không của nhóm tấn công tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth, đã phát hiện được sự tiếp cận nhanh chóng, của hai mục tiêu không xác định. Nhưng do tốc độ của hai chiếc máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga quá cao, nên họ đã nhầm tưởng rằng đó là hai tên lửa chống hạm đang bay về phía tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth. Khi hai chiếc máy bay chiến đấu của Nga được xác định bằng mắt thường, thì chiếc MiG-31 thứ hai đã khiến thủy thủ đoàn của tàu sân bay Anh bị sốc không kém, khi máy bay lao thẳng với tốc độ cao qua các tàu chiến, của nhóm tấn công hàng không mẫu hạm Nữ hoàng Elizabeth. Truyền thông Nga cho biết: “Nhóm tàu chiến tấn công của hải quân Anh, do tàu sân bay Queen Elizabeth dẫn đầu, đã bất ngờ va chạm với máy bay chiến đấu của Không quân Nga, trên biển Địa Trung Hải. Tình hình rất tồi tệ đối với Hải quân Anh, khi những máy bay chiến đấu MiG-31 này, có thể được trang bị tên lửa Dagger siêu thanh, nên có khả năng tiêu diệt tàu sân bay trong một cuộc tấn công”; hết lời dẫn. Điều rất đáng chú ý là trước đó đã xuất hiện những thông tin chưa được xác nhận rằng, một số tiêm kích MiG-31 của Nga đã xuất hiện ở Syria, để thực hành các cuộc không kích; tuy nhiên đây là lần đầu tiên, một vụ việc như vậy xảy ra được tiết lộ trên báo chí. Cũng liên quan đến Hải quân Anh, khi một thủy thủ trên tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth của hải quân nước này đã bị bắt giữ, vì đăng video về vụ rơi máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35B, tại biển Địa Trung Hải vào tháng 11/2021, trên trang mạng xã hội của mình. Một cuộc điều tra tội tiết lộ thông tin mật về video máy bay chiến đấu F-35B bị rơi; và có khả năng thủy thủ trên, phải đối mặt với một án tù đáng kể, vì tiết lộ thông tin đã được xếp vào loại mật. Cơ quan điều tra hình sự của Quân đội Anh đã cáo buộc thủy thủ tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth, khi anh ta tự ý công bố đoạn video ngắn, ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu F-35B khi cất cánh khỏi tàu sân bay, đã bị gặp nạn và rơi xuống biển. Theo thông tin do tờ SKY News UK của Anh công bố, đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu F-35B của tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth rơi xuống nước, không chỉ làm mất uy tín của Hải quân Anh, mà còn có thể cung cấp thông tin bí mật cho đối thủ của Anh. Sky News UK đưa tin: “Được biết rằng một thủy thủ tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth đã bị bắt, vì làm rò rỉ một đoạn video dài 16 giây về vụ rơi máy bay F-35B, trước đó đã lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn ghi hình xuất hiện trên Twitter ngay sau khi vụ việc xảy ra, sau khi ai đó giơ điện thoại của họ lên màn hình máy tính, để sao chép đoạn phim giám sát, từ tháp điều khiển của tàu sân bay Queen Elizabeth. Thủy thủ bị bắt, được cho là đã bay từ tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth trở về Anh. Mặc dù đoạn video có chất lượng thấp và không có dấu hiệu chỉnh sửa, nhưng việc nó bị rò rỉ, đã khiến lãnh đạo hải quân Anh tức giận”. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, trên thực tế, những lời buộc tội gay gắt như vậy đối với thủy thủ trên là do sau khi đoạn video được công bố, Hải quân Anh bắt đầu chế giễu và chỉ trích Bộ Quốc phòng Anh về việc mua chiến đấu đấu cơ thế hệ “sắt vụn” của Mỹ. Nguồn ảnh: Foxt. Video do thủy thủ trên tàu sân bay Queen Elizabeth quay chiếc máy bay F-35 bị tai nạn rơi xuống biển.

