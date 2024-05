Vespa 946 phiên bản rồng rao bán hơn 700 triệu đồng tại Việt Nam

Một số cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân nhập khẩu tại Việt Nam mới đây đã chào bán chiếc Vespa 946 Dragon giá hơn 700 triệu đồng. Được biết, đây là một trong số những chiếc 946 phiên bản rồng đầu tiên có mặt tại thị trường Việt. Giá xe Vespa 946 2024 chính hãng được Piaggio Việt Nam công bố là 455 triệu đồng. Như vậy, giá xe nhập tư cao hơn tới gần 250 triệu đồng so với xe chính hãng, đổi lại khách hàng sẽ được nhận xe sớm hơn. Theo chia sẻ từ cửa hàng, chiếc xe này mang số thứ tự 69/1.888 và đã có khách đặt mua. Trước đó, một vài chiếc xe ga Vespa 946 Dragon 2024 khác được mang về Việt Nam và đã nhanh chóng tìm được chủ nhân. Nhìn chung, mặc dù giá xe tại cửa hàng tư nhân cao hơn đáng kể so với công bố của hãng, nhưng sức hút của phiên bản đặc biệt này khiến khách hàng vẫn chịu chi tiền để trở thành một trong những người sở hữu Vespa 946 Dragon sớm nhất Việt Nam. Vespa 946 Dragon là phiên bản giới hạn chào năm Giáp Thìn 2024, ra mắt thế giới lần đầu vào cuối tháng một tại Hong Kong và có số lượng giới hạn 1888 chiếc trên toàn thế giới. Điểm ấn tượng đầu tiên phải kể đến trên Vespa 946 Dragon chính là bộ “áo” màu vàng hoàng kim sang trọng có điểm nhấn là họa tiết rồng màu xanh ngọc lục bảo được vẽ thủ công, xuất hiện dọc từ yếm cho đến đuôi xe. Bên phải thân xe Vespa 946 Dragon còn có 4 cặp số 12, 00, 88 và 76 được viết theo font chữ giống kiểu áo khoác đồng phục các đội thể thao ở trường Mỹ (varsity jacket). Bốn số này lần lượt đại diện cho các năm Thìn trong quá khứ: Nhâm Thìn 2012, Canh thìn 2000, Mậu Thìn 1988 và Bính Thìn 1976. Vespa 946 Dragon sở hữu một số trang bị hiện đại có thể kể đến như: hệ thống đèn LED, phanh đĩa trước sau có ABS và bảng đồng hồ LCD hiển thị các thông tin cần thiết... khác biệt so với các phiên bản trước đó. Vespa 946 Dragon được trang bị động cơ 4 kỳ thuộc họ máy 3V ie. cũ thay vì iGet đời mới, với dung tích 125 hoặc 150cc tuỳ thuộc vào từng thị trường. So với các dòng Vespa khung nhỏ khác dùng chung động cơ, Vespa 946 Dragon 2024 nổi bật hơn. Theo thông tin từ Piaggio Việt Nam, mẫu xe tay ga hạng sang Vespa 946 Dragon 2024 chính hãng dự kiến cũng được bán ra từ tháng 4 năm nay với số lượng xe cực kỳ giới hạn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có chiếc xe Vespa 946 Dragon nào xuất hiện tại đại lý chính hãng. Video: Đập thùng Vespa 946 phiên bản rồng về Việt Nam.

