Cận cảnh Rolls-Royce Phantom VIII chào bán 63,5 tỷ đồng tại Hà Nội

Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 là 1 trong những chiếc xe xa xỉ nhất đang được chào bán tại thị trường Việt Nam, có thể bạn sẽ khá bất ngờ khi biết, nếu muốn sở hữu 1 chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII mới tinh, số tiền chi ra phải trên 60 tỷ đồng. Nhưng ít ai nắm được chính xác giá xe Rolls-Royce Phantom VIII tại Việt Nam và thật sự trùng hợp, trên thị trường đang có 1 xe được chào bán công khai, giá của nó lên đến 2,7 triệu đô la, tương đương 63,5 tỷ đồng, 1 số tiền không nhỏ trong tình hình hiện nay. Với số tiền này chắc chắn chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII này sẽ ra biển số trắng, đóng đủ thuế, nhưng rao bán nhiều tháng qua, xe vẫn chưa tìm thấy chủ nhân, điều đó cho thấy kinh tế hiện tại, rất khó để ai chi gần 3 triệu đô la để mua xe. Ngoại thất của chiếc xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đang được chào bán 63,5 tỷ đồng có màu đen, với tầm tiền này, bộ áo trên tỏ ra không có gì quá đặc sắc, xe đi kèm nhiều chi tiết mạ crôm, và logo huyền thoại Spirit of Ecstasy vẫn là màu bạc, không phải được mạ vàng hay phát sáng. Tiến vào bên trong khoang lái, nội thất chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này được phủ tông màu cam Hermes rất thời thượng, xe thuộc bản trục cơ sở dài, vì thế, hàng ghế sau rất rộng rãi, trên đầu có trần sao. Nội thất xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 được làm mới với điểm nhấn chính là chi tiết mang tên gọi The Gallery xuất hiện ở bảng táp-lô có thể được cá nhân hóa từ sơn dầu, gốm sứ, dùng lụa, lông vũ tạo hình hay thậm chí in 3D dát vàng,... Ngoài ra, chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII này còn được trang bị màn hình màu TFT 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, rạp hát là dàn âm thanh Rolls-Royce Bespoke với 18 loa công suất 1.300W. Được biết dòng xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 vẫn chia thành 2 bản chủ yếu là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài gọi là EWB. Rolls-Royce Phantom thế hệ hoàn toàn mới có đèn pha Laser kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày mang đến tầm chiếu xa lên đến 600 m vào ban đêm, logo Spirit of Ecstasy của xe nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô và lưới tản nhiệt cũng được chỉnh sửa nhẹ thiết kế. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đang được chào bán 63,5 tỷ đồng vẫn sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây. Video: Rolls Royce Phantom VIII với vách ngăn hơn 10 tỷ đồng.

Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 là 1 trong những chiếc xe xa xỉ nhất đang được chào bán tại thị trường Việt Nam, có thể bạn sẽ khá bất ngờ khi biết, nếu muốn sở hữu 1 chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII mới tinh, số tiền chi ra phải trên 60 tỷ đồng. Nhưng ít ai nắm được chính xác giá xe Rolls-Royce Phantom VIII tại Việt Nam và thật sự trùng hợp, trên thị trường đang có 1 xe được chào bán công khai, giá của nó lên đến 2,7 triệu đô la, tương đương 63,5 tỷ đồng, 1 số tiền không nhỏ trong tình hình hiện nay. Với số tiền này chắc chắn chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII này sẽ ra biển số trắng, đóng đủ thuế, nhưng rao bán nhiều tháng qua, xe vẫn chưa tìm thấy chủ nhân, điều đó cho thấy kinh tế hiện tại, rất khó để ai chi gần 3 triệu đô la để mua xe. Ngoại thất của chiếc xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đang được chào bán 63,5 tỷ đồng có màu đen, với tầm tiền này, bộ áo trên tỏ ra không có gì quá đặc sắc, xe đi kèm nhiều chi tiết mạ crôm, và logo huyền thoại Spirit of Ecstasy vẫn là màu bạc, không phải được mạ vàng hay phát sáng. Tiến vào bên trong khoang lái, nội thất chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này được phủ tông màu cam Hermes rất thời thượng, xe thuộc bản trục cơ sở dài, vì thế, hàng ghế sau rất rộng rãi, trên đầu có trần sao. Nội thất xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 được làm mới với điểm nhấn chính là chi tiết mang tên gọi The Gallery xuất hiện ở bảng táp-lô có thể được cá nhân hóa từ sơn dầu, gốm sứ, dùng lụa, lông vũ tạo hình hay thậm chí in 3D dát vàng,... Ngoài ra, chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII này còn được trang bị màn hình màu TFT 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, rạp hát là dàn âm thanh Rolls-Royce Bespoke với 18 loa công suất 1.300W. Được biết dòng xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 vẫn chia thành 2 bản chủ yếu là tiêu chuẩn và trục cơ sở dài gọi là EWB. Rolls-Royce Phantom thế hệ hoàn toàn mới có đèn pha Laser kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày mang đến tầm chiếu xa lên đến 600 m vào ban đêm, logo Spirit of Ecstasy của xe nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô và lưới tản nhiệt cũng được chỉnh sửa nhẹ thiết kế. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đang được chào bán 63,5 tỷ đồng vẫn sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây. Video: Rolls Royce Phantom VIII với vách ngăn hơn 10 tỷ đồng.