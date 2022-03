“Thú mỏ vịt” Su-34 Nga đáng sợ ra sao khi xuất hiện ở Ukraine?

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng lực lượng không quân rất hiệu quả, ngay những giờ đầu của cuộc chiến không quân Nga đã vô hiệu hóa các cơ sở phòng không và không quân Ukraine. Rất nhiều video và hình ảnh về không quân Nga xuất hiện trên mạng xã hội, các chuyên gia quân sự và báo chí ấn tượng với những đội hình máy bay chiến đấu phô diễn lực lượng ngay trên bầu trời Ukraine một cách tự do. Nhiều loại máy bay chiến đấu như Su-35, Su-30SM,… máy bay vận tải như Il-76, máy bay ném bom Tu-160, Su-25, máy bay trinh sát Orlan-10,…đã tham chiến tại Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến. Và những báo cáo mới nhất cho thấy những chiếc máy bay Su-34 “Thú mỏ vịt” đã xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Sukhoi Su-34 (tên ký hiệu của NATO là Fullback - Hậu vệ) là loại máy bay tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến của Nga. Máy bay có 2 chỗ ngồi, nó được thiết kế để thay thế loại máy bay Sukhoi Su-24. Su-34 được thiết kế theo yêu cầu của một máy bay ném bom tiền tuyến. Nó có tải trọng vũ khí lớn, buồng lái được bọc giáp vững chắc, có thể tiến hành tiếp dầu trên không và có tầm bay rất xa. Su-34 có 12 giá treo vũ khí mang được tới 8.000 - 12.000 kg vũ khí, các kỹ sư thiết kế còn có dự định trang bị cho Su-34 cả những loại vũ khí chính xác cao mới nhất của Nga. Máy bay cũng được trang bị pháo 30 mm GSh-30-1 từ Su-27/Su-30. Bán kính chiến đấu của máy bay là 1.000 km, tải trọng vũ khí tối đa có thể lên tới 14 tấn vũ khí. Tải trọng chiến đấu là lượng vũ khí tối đa mà máy bay có thể mang theo mà vẫn có thể tác chiến hiệu quả, còn tải trọng tối đa là lượng vũ khí lớn nhất mà máy bay có thể mang theo khi cất cánh (nhưng không thể tác chiến hiệu quả do tầm bay bị rút xuống quá ngắn), vì vậy cùng 1 máy bay thì tải trọng tối đa luôn lớn hơn khá nhiều so với tải trọng tác chiến. Trước đó có nhiều nguồn tin cho rằng, Nga đã tiến hành một quá trình tích hợp tên lửa Kh-35U cho Su-34, bao gồm một loạt các cuộc thử nghiệm kể từ năm 2018, đã được hoàn thành vào mùa hè 2021 với "các vụ phóng chiến đấu" ở vùng viễn đông. Chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov giải thích ý nghĩa của việc trang bị tên lửa trên máy bay: "Với những tên lửa như vậy, máy bay ném bom có được những khả năng hoàn toàn khác để chống lại các mục tiêu hải quân." Su-34 được trang bị tên lửa có thể tấn công một hạm đội tàu của đối phương. Tên lửa Kh-35 nặng 550 kg có tầm bắn 250 km và mang đầu đạn nặng 145 kg có khả năng đánh chìm một con tàu cỡ trung và làm hư hại "nghiêm trọng" một con tàu lớn. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp, trong giai đoạn hành trình của chuyến bay, tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và máy đo độ cao vô tuyến, khi đi vào một khu vực nhất định, tên lửa sẽ chuyển sang sử dụng đầu dò radar chủ động. Việc đánh chặn tên lửa là “cực kỳ khó”, bởi vì quả đạn tiếp cận mục tiêu ở độ cao không quá 10-15 m và ở giai đoạn cuối nó giảm xuống còn 4 m. Do đó, các hệ thống radar của đối phương không thể phát hiện kịp thời, và các hệ thống phòng không cũng không có đủ thời gian để phản ứng. Su-34 do Sukhoi sản xuất được trang bị động cơ phản lực AL-31F, trang bị radar Sh-141 để phát hiện các mục tiêu trên mặt đất và trên không. Máy bay có hai động cơ, hai chỗ ngồi dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Sukhoi Su-27. Su-34 có khả năng chiến đấu trên không ngoài vai trò chính là ném bom các mục tiêu trên bộ và hải quân. Khoang máy bay được che chắn bằng lớp giáp bổ sung, cho phép máy bay tấn công mục tiêu ở độ cao thấp như Su-25. Thực sự Su-34 là sự bổ sung cần thiết của quân đội Nga để hỗ trợ cho các cuộc tấn công của lực lượng mặt đất. Su-34 có thể thay thế Su-25 cho vai trò tấn công chính xác tầm thấp mà vẫn có đủ khả năng không chiến để đối đầu với MiG-29 hoặc Su-27 của Ukraine. Nguồn ảnh: Airlines.

