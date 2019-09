Thiết kế ngụy trang mũ giáp của lính Israel phù hợp với Việt Nam?

Kiểu bọc một lớp vải nguỵ trang bên ngoài mũ của quân đội Israel có tên là Mitznefet, kiểu nguỵ trang này được quân đội Israel nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ trước và được cho là có hiệu quả cao hơn kiểu nguỵ trang thông thường. Nguồn ảnh: Pinterest. Bắt đầu từ năm 1994, kiểu nguỵ trang này được quân đội Israel trang bị cho toàn quân để tăng tối đa hiệu quả nguỵ trang trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Khi được trang bị lớp vỏ bọc mang tên Mitznefet này, người lính sẽ có hiệu quả nguỵ trang tốt hơn do phần vải bùng nhùng này có thiết kế bất đối xứng, nhìn xa sẽ rất khó phân biệt với môi trường bên ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó với chiếc mũ thông thường có hình cầu tròn nhẵn, từ khoảng cách xa nếu đối phương tinh mắt người lính vẫn rất dễ bị phát hiện do ở môi trường tự nhiên, những vật có hình tròn nhẵn nhụi là rất ít. Nguồn ảnh: Pinterest. Lớp vải bùng nhùng này cực kỳ thích hợp khi tác chiến trong môi trường nhiều cây cỏ và bụi rậm như ở Việt Nam, giúp người lính gần như hoà mình hoàn toàn vào thiên nhiên. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, kiểu trang bị này cũng hết sức rẻ tiền, không cần thay đổi kết cấu của chiếc mũ bảo hộ dành cho binh lính vì đơn giản Mitznefet chỉ là một mảnh vải hình ống với một chiếc chun để buộc. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong điều kiện tác chiến, phần đầu của người lính luôn là khu vực dễ bị tấn công nhất vì mỗi khi nhô người ra ngoài vật cản hoặc giao thông hào đê quan sát, người lính sẽ để lộ ngay phần đầu cùng với mũ bảo hộ của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Mitznefet cũng không ảnh hưởng gì tới hoạt động của người lính do nó rất nhẹ, bản thân lớp vải nguỵ trang này còn có thể được "tạo hình", biến mũ bảo hộ của người lính thành mũ lưỡi chai khi cần che nắng, mưa. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, quân đội nhiều quốc gia trên thế giới đang học theo kiểu phụ kiện nguỵ trang này của Israel để tăng cường hiệu quả nguỵ trang cho người lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, do có thiết kế rất đơn giản và dễ bắt chước, bất cứ người lính nào cũng có thể tự chế cho mình một lớp vỏ bọc Mitznefet một cách đơn giản dựa trên những lớp vải màn, vải dù hay thậm chí là quân phục bỏ đi. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Binh lính Israel bị lốp xe của Palestine "hạ gục".

