Thích thú: Người dân Nga sắp được sở hữu súng trường AK-12

Theo RIA Novosti, Tập đoàn Kalashnikov sẽ tạo ra phiên bản dân sự của khẩu súng trường tiến công AK-12 đặc biệt tối tân để cung cấp cho những công dân có giấy phép sử dụng súng. Nguồn ảnh: Wikipedia "AK-12 là một sản phẩm rất thành công, chúng tôi có một hợp đồng 3 năm với Bộ Quốc phòng, nhưng chúng tôi nghĩ nhiều người dân muốn cua phiên bản dân sự", lãnh đạo Kalashnikov V. Dmitriev cho hay. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo giải thích của chuyên gia Vladimir Onoka, phiên bản dân sự AK-12 sẽ không có chế độ bắn tự động mà chỉ có thể bắn phát một. Đây thực ra là quy định của các phiên bản dân sự được phát triển từ những mấu súng trường tiến công nói chung hiện nay, không chỉ ở Nga mà ở nhiều nước cho phép người dân sở hữu súng. Nguồn ảnh: Wikipedia AK-12 là súng trường tiến công hiện đại nhất do các kỹ sư tài ba Tập đoàn Kalashnikov phát triển dựa trên kinh nghiệm trong suốt chiều dài lịch sử lẫy lừng của dòng súng trường AK mà khởi đầu là AK-47. Nguồn ảnh: Wikipedia Sau gần 10 năm phát triển, kể từ 2011, hiện nay cơ bản nguyên mẫu AK-12 để đưa vào sản xuất hàng loạt cho Quân đội Nga đã được chấp thuận từ Bộ Quốc phòng Nga. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Phiên bản sản xuất cuối cùng của súng trường tấn công AK-12 được cho là đáng tin cậy hơn, chính xác hơn và phù hợp hơn với các yêu cầu mới nhất của quân đội Nga. Nó dựa trên AK-400 (Nguyên mẫu cơ bản) và nó vẫn sử dụng lại đạn 5,45x39mm. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Nó có tốc độ bắn theo chu kỳ 700 viên / phút (RPM), chiều dài nòng dài 415 mm (16,3 in), tầm bắn tối đa 800 m (870 yd) và hộp tiếp đạn tiêu chuẩn là 30 viên. Nguồn ảnh: Wikipedia AK-12 cũng tương thích với việc sử dụng các hộp tiếp đạn từ AK-74, RPK-74 và hộp tiếp đạn hình trống 96 viên từ RPK-16. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin AK-12 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén trích khí dài với khóa nòng xoay giống như hầu hết các khẩu thuộc dòng AK khác. Với 3 chế độ bắn: Bắn phát một, điểm xạ 3 phát một và bắn tự động. Gọng súng đã được thiết kế lại để có thể gắn được những ống phóng lựu đạn theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc các loại ống phóng lựu của Nga như GP-25 và GP30. Nguồn ảnh: Wikipedia Video bắn thử súng trường tấn công AK-12. Nguồn: Russian Beyond

Theo RIA Novosti, Tập đoàn Kalashnikov sẽ tạo ra phiên bản dân sự của khẩu súng trường tiến công AK-12 đặc biệt tối tân để cung cấp cho những công dân có giấy phép sử dụng súng. Nguồn ảnh: Wikipedia "AK-12 là một sản phẩm rất thành công, chúng tôi có một hợp đồng 3 năm với Bộ Quốc phòng, nhưng chúng tôi nghĩ nhiều người dân muốn cua phiên bản dân sự", lãnh đạo Kalashnikov V. Dmitriev cho hay. Nguồn ảnh: Wikipedia Theo giải thích của chuyên gia Vladimir Onoka, phiên bản dân sự AK-12 sẽ không có chế độ bắn tự động mà chỉ có thể bắn phát một. Đây thực ra là quy định của các phiên bản dân sự được phát triển từ những mấu súng trường tiến công nói chung hiện nay, không chỉ ở Nga mà ở nhiều nước cho phép người dân sở hữu súng. Nguồn ảnh: Wikipedia AK-12 là súng trường tiến công hiện đại nhất do các kỹ sư tài ba Tập đoàn Kalashnikov phát triển dựa trên kinh nghiệm trong suốt chiều dài lịch sử lẫy lừng của dòng súng trường AK mà khởi đầu là AK-47. Nguồn ảnh: Wikipedia Sau gần 10 năm phát triển, kể từ 2011, hiện nay cơ bản nguyên mẫu AK-12 để đưa vào sản xuất hàng loạt cho Quân đội Nga đã được chấp thuận từ Bộ Quốc phòng Nga. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Phiên bản sản xuất cuối cùng của súng trường tấn công AK-12 được cho là đáng tin cậy hơn, chính xác hơn và phù hợp hơn với các yêu cầu mới nhất của quân đội Nga. Nó dựa trên AK-400 (Nguyên mẫu cơ bản) và nó vẫn sử dụng lại đạn 5,45x39mm. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Nó có tốc độ bắn theo chu kỳ 700 viên / phút (RPM), chiều dài nòng dài 415 mm (16,3 in), tầm bắn tối đa 800 m (870 yd) và hộp tiếp đạn tiêu chuẩn là 30 viên. Nguồn ảnh: Wikipedia AK-12 cũng tương thích với việc sử dụng các hộp tiếp đạn từ AK-74, RPK-74 và hộp tiếp đạn hình trống 96 viên từ RPK-16. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin AK-12 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén trích khí dài với khóa nòng xoay giống như hầu hết các khẩu thuộc dòng AK khác. Với 3 chế độ bắn: Bắn phát một, điểm xạ 3 phát một và bắn tự động. Gọng súng đã được thiết kế lại để có thể gắn được những ống phóng lựu đạn theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc các loại ống phóng lựu của Nga như GP-25 và GP30. Nguồn ảnh: Wikipedia Video bắn thử súng trường tấn công AK-12. Nguồn: Russian Beyond