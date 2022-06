Thành phố Lisichansk của Ukraine sẽ trụ được thêm bao lâu?

Ngày 25 tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các binh đoàn của Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố của quân đội Ukraine tại thành phố Sieverodonetsk và giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Và tận dụng chiến thắng đó, quân Nga đã ngay lập tức phong tỏa thành phố Lisichansk từ phía nam. Cùng lúc đó, nhóm quân phía nam của quân đội Nga đã áp đoả quân Ukraine trong "Vòng vây Gorskoye". Trong vòng 5 ngày, Ukraine mất quyền kiểm soát 11 khu dân cư. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, trước đó đã thông báo rằng 4 tiểu đoàn bộ binh, một lữ đoàn pháo binh của quân đội Ukraine, tiểu đoàn dân quân Right Sector và “lính tình nguyện” nước ngoài, đã bị mắc kẹt trong "Vòng vây Gorskoye". Hiện có khoảng 2.000 quân, bao gồm khoảng 1.800 binh sĩ Ukraine, 120 dân quân tiểu đoàn Right Sector, 80 lính tình nguyện nước ngoài, cùng 40 xe chiến đấu bọc thép và khoảng 80 khẩu pháo đang mắc kẹt trong "Vòng vây Gorskoye" và có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời khai của tù binh quân đội Ukraine cho biết, cụm quân Ukraine bị bao vây trong "Vòng vây Gorskoye" đã hết đạn và lương thực; chỉ còn ít hơn 40% quân số còn lại, là có khả năng chiến đấu. Điều tệ hại hơn là mệnh lệnh chỉ huy từ trên xuống dưới của Quân đội Ukraine tại đây đã bị tê liệt; nhiều quân nhân và đơn vị Ukraine chống lệnh chỉ huy. Việc cung cấp vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và các nguồn cung cấp khác bị cắt đứt hoàn toàn. Theo thông tin, tình hình của quân đội Ukraine ở Lisichansk cũng không tốt. Chuyên gia quân sự Vladislav Shreykin của Nga cho rằng, nếu Bộ chỉ huy Ukraine không đánh mất khả năng phân tích tình hình và giữ lại một phần quyền tự quyết, thì họ nên rút quân khỏi Lisichansk ngay lập tức. Tuy nhiên những lực lượng phòng thủ tại Lisichansk hiện không thể rút lui một cách có trật tự. Quân đội Ukraine sẽ phải đưa một lượng lớn thiết bị và vũ khí hạng nặng tăng cường cho lực lượng ở đây, nhưng hành động như vậy sẽ giống như Mariupol; những người lính phải chiến đấu đến hết đạn và lương thực và sau đó sẽ đầu hàng. Còn theo đại diện dân quân Lugansk tại Nga Rodion Miroshnik cho biết hôm 27/6, lực lượng dân quân Lugansk thân Nga cùng Quân đội Nga đã chiếm được 1/3 chiều dài thành phố Lysychansk; đồng thời chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo. Hiện các cuộc giao tranh đang diễn ra ở khu vực sân vận động Shaktar; Ông Miroshnik thêm rằng, nhiều trận đánh đang diễn ra ở làng Maloryazantsevo và Verkhnekamenka, ngoại ô thành phố Lysychansk. "Cánh quân từ hướng bắc Lysychansk đã vượt sông Severskyi Donets và củng cố vị trí ở bờ bên này. Họ đang lập đầu cầu để chuẩn bị cho mũi tiến công tiếp theo vào thành phố". Người phát ngôn quân đội Nga Igor Konashenkov trước đó nói rằng, Ukraine đang tìm cách ngăn chặn "sự rút chạy hỗn loạn của các đơn vị tại Lysychansk". Một phân đội của nhóm dân quân cực hữu Right Sector, khi chuẩn bị ngăn một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Quân đội Ukraine rút khỏi làng Volcheyarovka, đã bị pháo binh Nga tập kích. Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai kêu gọi dân thường sớm sơ tán khỏi Lysychansk, nhấn mạnh tình hình tại thành phố "rất khó khăn" và thành phố này đã chịu nhiều thiệt hại do các đợt pháo kích của Nga, nhưng không cho biết, hiện còn khoảng bao nhiêu dân thường đang bám trụ trong thành phố. Thành phố Lysychansk là đô thị lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại tỉnh miền đông Lugansk, sau khi các đơn vị Quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Severodonetsk bên kia sông Severskyi Donets hồi tuần trước. Đã có những dấu hiệu cho thấy Nga vẫn sẽ sử dụng chiến thuật tại Lysychansk tương tự như ở Severodonetsk là dùng hỏa lực pháo binh, máy bay, các hệ thống tên lửa phóng loạt và thậm chí cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn để làm mềm chiến trường, nhằm tiêu hao lực lượng Ukraine; đồng thời hạn chế tổn thất. Giới quan sát đánh giá, Nga có khả năng kiểm soát hoàn toàn Lysychansk trong vài ngày tới, hoàn thành mục tiêu chiếm toàn bộ tỉnh Lugansk, một trong hai địa phương tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

