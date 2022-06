Màn thực chiến không thể hoàn hảo hơn của chiến đấu cơ Su-57

Loại chiến đấu cơ mạnh nhất và có số lượng ít nhất của Không quân Nga đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Và 4 chiếc Su-57 đã sử dụng chế độ săn lùng theo đội hình, để đối phó với hệ thống phòng không Ukraine, tạo nên sự bất ngờ tuyệt đối với cả Ukraine và NATO. Là máy bay chiến đấu mạnh nhất của Nga, Su-57 có khả năng hoạt động tuyệt vời; máy bay có tính năng tàng hình trước màn hình radar đối phương, tốc độ bay hành trình siêu âm đến 1.450km / h, tải trọng chiến đấu lên tới 6 tấn. Cả ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã đầu tư rất nhiều tâm sức cũng như thời gian, để phát triển loại máy bay chiến đấu này và thế giới bên ngoài luôn tò mò về khả năng chiến đấu của nó. Quả là một màn trình diễn xuất sắc, của loại chiến đấu cơ thế hệ 5. Năm 2021, chiến đấu cơ Su-57 đã chính thức đi vào biên chế, với khả năng của của mình, Su-57 sẽ trở thành chiến đấu cơ chủ lực tác chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Tuy nhiên thông tin thực chiến đầu tiên về chiếc tiêm kích này là ở chiến trường Syria. Trước khi đưa vào biên chế chiến đấu trong lực lượng không quân, Nga đã triển khai Su-57 tới căn cứ không quân Hmeymim đặt tại tỉnh Latakia của Syria, và sau đó quân đội Nga sau đó đã công bố video máy bay chiến đấu này bắn trúng mục tiêu của phiến quân. Phi công thử nghiệm số 1 Nga Sergei Bogdan cho biết, Su-57 đã sử dụng thành công vũ khí mới ở Syria. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Su-57 chỉ được sử dụng cho các cuộc tấn công mặt đất và hoạt động đơn lẻ, trong môi trường bị đe dọa thấp và không có đối kháng điện tử. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Không quân Nga sử dụng đội hình 4 máy bay chiến đấu tàng hình Su-57. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Nga xác nhận Su-57 được sử dụng cho mục tiêu tối cao trên không. Hiện Quân đội Nga chỉ có tổng cộng 5 chiếc Su-57 và Không quân Nga cũng là lực lượng đầu tiên trên thế giới, sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình đi “săn” theo đội hình, để tìm diệt hệ thống phòng không của quân đội Ukraine. Theo đánh giá của giới truyền thông, Su-57 đã chứng tỏ được giá trị của mình trên chiến trường. Phương pháp được 4 chiếc Su-57 sử dụng là kết nối thành một mạng chiến đấu thống nhất. Nói cách khác, 4 chiếc Su-57 được kết nối với nhau thông qua hệ thống liên lạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, định vị và nhận dạng tự động theo thời gian thực. Trong quá trình chiến đấu, một hoặc hai chiếc Su-57 cùng bật radar điều khiển hỏa lực và số còn lại của đội hình chiến đấu ở chế độ tắt máy. Bằng cách này, tên lửa do chiến đấu cơ Su-57 phóng đi, có thể đóng một vai trò lớn hơn khi có sự hợp tác của các máy bay chiến đấu khác. Trước đó, tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ cũng đã từng thực chiến; vào năm 2014, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 của Mỹ mang bom dẫn đường chính xác đường kính nhỏ, tiến hành không kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, kinh nghiệm thực chiến của F-22 của Mỹ không có giá trị, vì tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria không có lực lượng phòng không, khác hẳn với việc Nga điều động 4 chiếc Su-57 truy quét hệ thống phòng không Ukraine. Kể từ khi chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 xuất hiện tại Nga, trên thế giới đã có sự so sánh giữa Su-57 và F-22, nếu hai tiêm kích này gặp nhau trên chiến trường thì tiêm kích nào xuất sắc hơn? F-22 có khả năng tàng hình xuất sắc, diện tích phản xạ radar chỉ 0,01 mét vuông, đồng thời Mỹ cũng trang bị cho nó hệ thống điện tử hàng không có khả năng tấn công nhất định, ngay cả trong hoàn cảnh bị gây nhiễu nặng. Còn khả năng tàng hình của Su-57 luôn bị truyền thông phương Tây “chê bai”, thậm chí chuyên gia quân sự phương Tây còn “thẳng thừng” cho rằng, do chênh lệch về hiệu suất tàng hình, nên F-22 của Mỹ có thể “ăn đứt” Su-57; nhưng giờ đây, chính Su- 57 mới chứng tỏ giá trị “tàng hình” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, động thái điều 4 máy bay chiến đấu Su-57 của quân đội Nga, mục đích nhằm tận dụng “cơ hội thực chiến hiếm có”, để kiểm tra khả năng chiến đấu của Su-57 để tiếp tục hoàn thiện thêm chiến đấu cơ này. Ngoài ra, động thái của quân đội Nga cũng là màn quảng cáo “không thể tốt hơn” cho Su-57.

