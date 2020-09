Thán phục: Quân đội Việt Nam tự sản xuất lượng lớn súng cối, súng phóng lựu

Hiện nay, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có một bước phát triển vô cùng tiến bộ. Hầu hết các loại vũ khí trang bị cho bộ binh đều đã được chúng ta tự chủ sản xuất, đảm bảo chất lượng như súng trường cá nhân, súng máy hạng nhẹ, súng máy 12.7mm, súng chống tăng. Về nhiệm vụ sản xuất các loại súng không giật, súng cối và súng phóng lựu được giao cho nhà máy Z-125 đảm nhiệm. Ảnh: Huấn luyện chiến sĩ bộ binh sử dụng súng không giật SPG-9 - Nguồn: QĐND Dẫu vậy, phải nói rằng nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hoạt động vô cùng hiệu quả, sản xuất số lượng trang bị khí tài cực lớn, đáp ứng tốt nhu cầu trang bị của quân đội. Bên cạnh đó, chất lượng vũ khí cũng đảm bảo đạt chuẩn. Có thể thấy rằng, công suất hoạt động của nhà máy là rất cao. Ảnh: Số lượng lớn súng cối cỡ 100mm do nhà máy Z-125 vừa chế tạo xong, chuẩn bị được bàn giao về cho các đơn vị - Nguồn: Phóng sự của nhà máy Z-125 Súng cối 100mm là loại hoả lực mang vác có sức sát thương vô cùng đáng gờm, hỗ trợ đắc lực cho đội hình tiến công của bộ binh trong khoảng cách ngắn, hoặc ở khu vực địa hình phức tạp, điều kiện không cho phép có thể triển khai các trận địa pháo cỡ lớn. Cùng với đó là mật độ hoả lực cao, tốc độ bắn nhanh và dễ dàng thao tác, vận hành khiến cho loại vũ khí này không thể bị xem nhẹ. Việc tự chủ chế tạo số lượng lớn cối 100mm trang bị đại trà cho toàn quân là bước phát triển rất lớn, nâng cao sức mạnh hoả lực của đơn vị bộ binh Việt Nam khi tác chiến trên chiến trường Ảnh: Bộ đội Việt Nam huấn luyện triển khai khẩu đội cối 100mm. Bên cạnh đó, nhà máy cũng sản xuất số lượng rất lớn loại súng phóng lựu cầm tay M-79 với tính năng kỹ thuật đạt chuẩn theo thông số vũ khí mà ta thu được từ nước ngoài. Ảnh: Hàng dài các hộp chứa súng phóng lựu cầm tay M-79 vừa được nhà máy Z-125 hoàn thành, chuẩn bị sẵn sàng để bàn giao cho các đơn vị - Nguồn: Phóng sự của nhà máy Z-125 Mỗi một hộp súng sẽ gồm ba khẩu súng phóng lựu cầm tay M-79 chế tạo mới, được gắn tem mác của nhà máy, cùng với đó là các trang thiết bị, phụ tùng cho súng để đảm bảo trong quá trình tác chiến. Có thể nói rằng, Việt Nam đã tự chủ hoàn toàn được công nghệ sản xuất loại súng này cũng như hướng đến các loại súng phóng lựu cầm tay hiện đại hơn. Ảnh: Cận cảnh hộp súng M-79 mới được chế tạo tại nhà máy Z-125 - Nguồn: Phóng sự của nhà máy Z-125 Súng phóng lựu cầm tay M-79 sử dụng đạn lựu cỡ 40mm chuẩn NATO là loại hoả khí biên chế đại trà trong tiểu đội bộ binh Việt Nam hiện nay. Súng có nhiệm vụ khoả lấp không gian trống mà súng cối để lại ở tầm quá gần, có thể nói là một khẩu súng cối cầm tay cá nhân, có sức sát thương sinh lực địch mạnh, đặc biệt hiệu quả để chống lại chiến thuật biển người. Cùng với đó là súng có tốc độ bắn cao, dễ dàng trong thao tác sử dụng và bảo trì bảo dưỡng. Nhận thấy những ưu điểm nổi bật của M-79, quân đội ta đã cho sử dụng súng từ sau những năm 1970 cho đến tận ngày nay. Ảnh: Chiến sĩ huấn luyện sử dụng súng M-79 - Nguồn: QĐND Đặc biệt, bên cạnh các loại súng cối và súng phóng lựu chúng ta đã quen thuộc, nhà máy Z-125 cũng đang chế tạo loại súng phóng lựu ổ xoay liên thanh vô cùng hiện đại SPL-6, dựa trên thiết kế của nước ngoài. Súng đã được giới thiệu rộng rãi cả trong nước lẫn các triển lãm quốc phòng quốc tế, hiện nay đang được thử nghiệm trong một số đơn vị, hướng đến tương lai thay thế súng phóng lựu M-79 đã qua thời gian dài sử dụng. Ảnh: Súng phóng lựu ổ xoay SPL-6 do nhà máy Z-125 sản xuất (trên bàn), bên trái là số lượng lớn súng cối hạng nhẹ 60mm - Nguồn: Phóng sự của nhà máy Z-125 Súng phóng lựu cầm tay ổ xoay SPL-6 sử dụng cỡ đạn 40mm tiêu chuẩn NATO giống với súng M-79, tạo sự đồng bộ trong trang bị. Tuy nhiên súng có ưu điểm là hoạt động với cơ cấu ổ xoay, một lần có thể nạp 6 đạn lựu thay vì chỉ 1 như ở thế hệ trước, tạo một lợi thế về hoả lực cực cao trên chiến trường. Cùng với đó, súng còn được trang bị các ray Picatinny để có thể mở rộng trang bị kính ngắm quang học, thay vì chỉ có thể sử dụng thước ngắm cơ khí như trên M-79 cũ. Ảnh: Chiến sĩ Việt Nam trên tay khẩu súng phóng lựu ổ xoay SPL-6. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tự chủ sản xuất đạn lựu 40mm chuẩn NATO theo công nghệ mới để đảm bảo đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất khi trang bị cho các dòng súng phóng lựu M-79 và SPL-6 do ta tự chế tạo trong nước. Cùng với đó là chủ động nguồn đạn dược, không bị phụ thuộc vào đối tác nước ngoài, là một bước đột phá to lớn trong công cuộc nâng cao sức chiến đấu cho quân đội. Ảnh: Đạn lựu 40mm được Việt Nam sản xuất theo công nghệ hiện đại. Cuối cùng, không thể không kể đến dây chuyền sản xuất súng không giật SPG-9 nòng trơn cỡ 73mm. Súng được trang bị trong quân đội ta từ những năm 1980 và vẫn là loại hoả khí vô cùng đáng gờm trong tay bộ binh Việt Nam trên chiến trường hiện nay. Súng có thể bắn các loại đạn nổ phá mảnh chống bộ binh hoặc đạn nổ HEAT chống xe tăng đối phương, là một loại hoả khí mang vác cực kỳ uy lực. Ảnh: Công nhân nhà máy Z-125 kiểm tra kỹ thuật súng SPG-9 vừa được chế tạo xong - Nguồn: Phóng sự của nhà máy Z-125 Và nhà máy Z-125 cũng đã làm chủ luôn dây chuyền sản xuất đạn cỡ 73mm chuyên dụng cho súng không giật SPG-9, đảm bảo tốt nguồn cung cấp đạn dược cần thiết trong trường hợp có chiến tranh xảy ra, phát huy truyền thống của bộ đội quân khí Việt Nam anh hùng. Ảnh: Số lượng lớn đạn 73mm cho súng SPG-9 được sản xuất bởi nhà máy Z-125 - Nguồn: QĐND Online. Video Bên trong nhà máy Z-125 - Nguồn: Nhà máy Z-125

