Tên lửa Kinzhal như "hổ mọc thêm cánh" với tiêm kích Su-34

Hãng tin TASS của Nga cho biết, 3 chuyên gia về tên lửa siêu thanh của Nga tại Viện nghiên cứu tên lửa quốc gia đã bị bắt vì tội phản quốc. Họ đều là những chuyên gia hàng đầu của nước này trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh và đều tham gia phát triển tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger); trong đó có nhà khí động học Valery Z. Vygintsev. Tên lửa siêu thanh Kinzhal là loại tên lửa phóng từ trên không duy nhất trên thế giới đã tham gia chiến đấu thực tế. Quân đội Nga đặt nhiều hy vọng vào tên lửa Kinzhal, vì họ tin rằng, đây là vũ khí công nghệ cao, có thể “phá vỡ logic chiến tranh”. Ngay từ ngày 18/3/2022, tức là ngày thứ 25 sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine ở phía tây nước này. Trong một năm rưỡi tiếp theo, tuy số lượng tên lửa Kinzhal được Nga sử dụng không quá nhiều, nhưng chúng đều có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trọng yếu của quân đội Ukraine; trong đó có việc tiêu diệt các trận địa của hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ viện trợ cho Ukraine ở Kiev. Mặc dù Ukraine cũng nhiều lần khẳng định lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công tên lửa Kinzhal; thậm chí có lần họ bắn hạ cả 6/6 tên lửa Kinzhal, nhưng thiếu những bằng chứng thuyết phục được đưa ra. Tên lửa siêu thanh Kinzhal trước đó được phóng đi từ máy bay chiến đấu đánh chặn hạng nặng MiG-31K; nhưng giờ đây, tên lửa Kinzhal đã có một bệ phóng trên không khác, đó là máy bay tiêm kích bom Su-34. Tên lửa siêu thanh Kinzhal trước đó được phóng đi từ máy bay chiến đấu đánh chặn hạng nặng MiG-31K; nhưng giờ đây, tên lửa Kinzhal đã có một bệ phóng trên không khác, đó là máy bay tiêm kích bom Su-34. Đây là lần đầu tiên giới chức Nga xác nhận tiêm kích bom Su-34 có khả năng phóng tên lửa Kinzhal. Trước đó, Nga đã chuyển đổi tiêm kích MiG-31 thành bệ phóng tên lửa Kinzhal và đặt tên là MiG-31K. Ngoài ra, máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 Backfire cũng có thể phóng tên lửa Kinzhal. Su-34 là máy bay tiêm kích bom, được phát triển dựa trên dòng máy bay chiến đấu Su-27. Một đặc điểm chính là Su-34 có thể vừa là máy bay cường kích, vừa là máy bay tiêm kích, khi vũ khí có cả không đối đất và không đối không; có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ, mà không cần máy bay chiến đấu bay kèm bảo vệ. Với khả năng mang tải chiến đấu tới 4,5 tấn vũ khí các loại, được treo ở dưới cánh và bụng máy bay. Nhờ có khoảng trống rộng giữa hai vỏ động cơ ở dưới thân, nên tiêm kích bom Su-34 hoàn toàn có thể lắp được tên lửa siêu thanh Kinzhal. Tên lửa siêu thanh Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, được phát triển trên cơ sở tên lửa chiến thuật tầm ngắn Iskander, tầm bắn khoảng 700 km, cộng với bán kính tấn công của máy bay tác chiến có thể đạt tới 1.500-2.000 km. Nga tuyên bố, tên lửa Kinzhal có tốc độ Mach 10 (tương đương 12.350 km/h). Tên lửa Kinzhal vẫn sử dụng cấu trúc khí động học thân hình trụ, đầu hình nón, có thể điều khiển và dẫn đường; phần đầu và thân tên lửa liền khối không tách rời. Theo tính toán đường đạn, với tốc độ ban đầu của máy bay tác chiến MiG-31K, tốc độ tối đa của tên lửa siêu thanh Kinzhal chỉ khoảng Mach 7. Tốc độ cuối sau khi tên lửa Kinzhal đi vào bầu khí quyển có thể nhỏ hơn Mach 5 và tốc độ tên lửa trong quá trình tiếp cận mục tiêu, để có thể nhận tín hiệu điều khiển có thể giảm xuống Mach 3. Nhiều người đặt câu hỏi về tên lửa Kinzhal có thực sự là vũ khí siêu thanh? Và tốc độ Mach 10 liệu có đúng? Lực lượng phòng không Ukraine từng tiết lộ lý do tên lửa Patriot của Ukraine đánh chặn thành công tên lửa Kinzhal trong cuộc đọ sức giữa hệ thống phòng không Patriot và tên lửa Kinzhal ở Kiev, chủ yếu là do tốc độ cuối của Kinzhal không cao. Do ma sát và lực cản của không khí, nhất là bầu khí quyển sát trái đất dày đặc, nên tên lửa đạt tốc độ càng thấp. Ngoài ra, tên lửa muốn càng chính xác thì càng phải giảm tốc độ, vì vậy tên lửa Kinzhal cũng sẽ giảm tốc ở phần cuối. Khi tiếp cận mục tiêu, tốc độ cuối cùng của tên lửa Kinzhal sẽ giảm xuống còn 3.500-3.800 km/h, tương đương với 1.050 mét/giây (khoảng Mach 3,1). Việc Không quân Nga sử dụng tiêm kích bom Su-34 trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal, bắt đầu tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, các chuyên gia đã đưa ra kết luận rằng, điều này khiến Kiev hoàn toàn bất ngờ khi sử dụng bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có của họ, để đánh chặn loại tên lửa này. Hiện nay các hệ thống phòng không của Ukraine hưởng lợi từ các hệ thống cảnh báo phòng không tầm xa của Mỹ và NATO, đang hoạt động 24/24 tại các quốc gia NATO có chung đường biên giới với Ukraine và trên khu vực Biển Đen, nên có thể truyền thông tin theo thời gian thực; nhất là loại chiến đấu cơ MiG-31. Với việc máy bay chiến đấu Su-34 có thể phóng được tên lửa siêu thanh Kinzhal, thì các lực lượng phòng không NATO và Ukraine không thể theo dõi mọi chuyến bay của máy bay Su-34. Điều đó có nghĩa là các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine, sẽ được thực hiện vào thời điểm hoàn toàn không thể đoán trước. Nhưng nhiều chuyên gia cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal của Su-34 Nga mà không cần hiện đại hóa. Thậm chí, chuyên gia quân sự và chủ kênh Telegram Fighterbomber lại chỉ trích việc sử dụng tên lửa Kinzhal của tiêm kích Su-34 và cho rằng, nên đổi tên Kinzhal sang một “cái tên khác”.

