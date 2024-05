Tên lửa Kh-101 gắn thêm đầu đạn kép khiến Ukraine “choáng váng“

Trước đó, ngày 1/4, trang BulgarianMilitary.com đưa tin, Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành các bản cập nhật quan trọng cho tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101. Song, nhiều chuyên gia coi thông tin này như một trò đùa của ngày Cá tháng Tư. Tuy nhiên, Tình báo Quốc phòng Anh lại không coi “đầu đạn kép” được cập nhật là một trò đùa của ngày Cá tháng Tư. Trong một bài đăng ngày 8/5 trên nền tảng X, cơ quan này cho biết, Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa của Nga đã thiết lập đầu đạn thứ 2 trên tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101. Tên lửa cải tiến này đã được Quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công tổng hợp vào mục tiêu quân sự Ukraine hôm 8/5. Báo cáo tình báo của Tình báo Anh lưu ý, đầu đạn thứ hai được thiết kế để tăng khả năng phân mảnh mục tiêu, có khả năng giúp tên lửa Kh-101 hoạt động hiệu quả hơn". Điều thú vị là khối lượng đầu đạn tăng lên 800 kg so với 400 kg trước đó, đủ hỏa lực để phá hủy các công trình kiên cố trên khắp các vị trí của Ukraine như các cơ sở công nghiệp lớn và các nhà máy điện. Theo các chuyên gia Anh, mặc dù tên lửa có thể bị giảm tầm bay do khối lượng tăng lên nhưng nó vẫn duy trì khả năng xâm nhập bất kỳ vị trí nào ở Ukraine. Phiên bản gốc của tên lửa Kh-101 sở hữu đầu đạn nặng 400 kg và tầm bay lên tới 5,5 nghìn km. Điều này cho thấy, Kh-101, khi được triển khai từ biên giới phía tây của Nga, có tầm bắn thậm chí tới cả Trung Âu. Tên lửa Kh-101 là tên lửa hành trình phóng từ trên không do Nga sản xuất. Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ ném bom chiến lược và thường được phi đội máy bay ném bom tầm xa của Nga vận chuyển. Tên lửa này nổi tiếng với khả năng tàng hình vì nó được thiết kế để bay ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện. Với chiều dài khoảng 7,45 mét, đường kính 0,77 mét và sải cánh khoảng 3,1 mét, kích thước của tên lửa Kh-101 cho phép mang được trọng tải đáng kể và góp phần mở rộng phạm vi hoạt động. Về mặt kỹ thuật, tên lửa Kh-101 khá tinh vi. Được trang bị động cơ phản lực cánh quạt, Kh-101 duy trì tốc độ bay khoảng 800 km/h. Ngoài ra, tên lửa có tầm bắn tối đa khoảng 5.500 km, mang lại khả năng tấn công các mục tiêu vượt xa chiến trường trước mắt. Tên lửa Kh-101 được trang bị nhiều cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống đối chiếu đường viền địa hình và hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS. Hệ thống dẫn đường của tên lửa Kh-101 là sự kết hợp giữa dẫn đường quán tính, khớp đường viền địa hình và dẫn đường qua vệ tinh GPS. Sự kết hợp này cho phép tên lửa điều hướng chính xác trên khoảng cách xa và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Tầm hoạt động của tên lửa Kh-101 rất đáng khen ngợi, có tầm bắn tối đa khoảng 5.500 km. Tầm bắn rộng này cho phép tên lửa được phóng từ khoảng cách an toàn, do đó giảm rủi ro cho máy bay mang nó. Tên lửa Kh-101 được trang bị đầu đạn thông thường nhưng cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Đầu đạn thông thường nặng khoảng 400 kg, trong khi đầu đạn hạt nhân được cho là có sức công phá khoảng 250 kiloton. Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine, Tình báo Quốc phòng Anh hôm 8/5 cho biết, Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa của Nga luôn tìm cách sửa đổi hệ thống và chiến thuật trong suốt cuộc xung đột với Ukraine. Điều này là do có quá nhiều tên lửa đã bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn và Nga đang tìm cách mở rộng khả năng để đạt được hiệu quả lớn hơn. Ngoài ra, Nga cũng muốn sử dụng hết các tên lửa cũ vì Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã cạn kiệt các tên lửa hiện đại nhất. Tình báo Quốc phòng Anh ước tính, việc hiệu chỉnh tên lửa mới nhất này có thể làm giảm một nửa tầm bắn của tên lửa Kh-101, nhưng các nhà phân tích cho rằng, Nga không cần toàn bộ tầm bắn. Truyền thông Ukraine đã công bố các bức ảnh tên lửa hành trình Kh-101 của Nga bị bắn rơi trong cuộc tấn công quy mô lớn hôm 8/5. Đáng chú ý, số sê ri tên lửa cho thấy Kh-101 được sản xuất vào quý 2/2024, đồng nghĩa với việc vũ khí này mới được lấy ra khỏi dây chuyền sản xuất. Lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa hành trình cải tiến này trong các cuộc tấn công vào Ukraine là cuối tháng 3/2024. Các chuyên gia Ukraine thời điểm đó cho biết, để thay đổi thiết kế đầu đạn, Quân đội Nga đã giảm thể tích thùng nhiên liệu, điều này đồng nghĩa với việc tầm bay của tên lửa Kh-101 sẽ giảm đi đáng kể. Theo đó, tầm bắn sẽ giảm từ 5.500 km xuống mức giả định là 2.250 km. (Nguồn ảnh: Wikipedia, mạng X, mã nguồn mở).

Trước đó, ngày 1/4, trang BulgarianMilitary.com đưa tin, Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành các bản cập nhật quan trọng cho tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101. Song, nhiều chuyên gia coi thông tin này như một trò đùa của ngày Cá tháng Tư. Tuy nhiên, Tình báo Quốc phòng Anh lại không coi “đầu đạn kép” được cập nhật là một trò đùa của ngày Cá tháng Tư. Trong một bài đăng ngày 8/5 trên nền tảng X, cơ quan này cho biết, Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa của Nga đã thiết lập đầu đạn thứ 2 trên tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101. Tên lửa cải tiến này đã được Quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công tổng hợp vào mục tiêu quân sự Ukraine hôm 8/5. Báo cáo tình báo của Tình báo Anh lưu ý, đầu đạn thứ hai được thiết kế để tăng khả năng phân mảnh mục tiêu, có khả năng giúp tên lửa Kh-101 hoạt động hiệu quả hơn". Điều thú vị là khối lượng đầu đạn tăng lên 800 kg so với 400 kg trước đó, đủ hỏa lực để phá hủy các công trình kiên cố trên khắp các vị trí của Ukraine như các cơ sở công nghiệp lớn và các nhà máy điện. Theo các chuyên gia Anh, mặc dù tên lửa có thể bị giảm tầm bay do khối lượng tăng lên nhưng nó vẫn duy trì khả năng xâm nhập bất kỳ vị trí nào ở Ukraine. Phiên bản gốc của tên lửa Kh-101 sở hữu đầu đạn nặng 400 kg và tầm bay lên tới 5,5 nghìn km. Điều này cho thấy, Kh-101, khi được triển khai từ biên giới phía tây của Nga, có tầm bắn thậm chí tới cả Trung Âu. Tên lửa Kh-101 là tên lửa hành trình phóng từ trên không do Nga sản xuất. Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ ném bom chiến lược và thường được phi đội máy bay ném bom tầm xa của Nga vận chuyển. Tên lửa này nổi tiếng với khả năng tàng hình vì nó được thiết kế để bay ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện. Với chiều dài khoảng 7,45 mét, đường kính 0,77 mét và sải cánh khoảng 3,1 mét, kích thước của tên lửa Kh-101 cho phép mang được trọng tải đáng kể và góp phần mở rộng phạm vi hoạt động. Về mặt kỹ thuật, tên lửa Kh-101 khá tinh vi. Được trang bị động cơ phản lực cánh quạt, Kh-101 duy trì tốc độ bay khoảng 800 km/h. Ngoài ra, tên lửa có tầm bắn tối đa khoảng 5.500 km, mang lại khả năng tấn công các mục tiêu vượt xa chiến trường trước mắt. Tên lửa Kh-101 được trang bị nhiều cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống đối chiếu đường viền địa hình và hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS. Hệ thống dẫn đường của tên lửa Kh-101 là sự kết hợp giữa dẫn đường quán tính, khớp đường viền địa hình và dẫn đường qua vệ tinh GPS. Sự kết hợp này cho phép tên lửa điều hướng chính xác trên khoảng cách xa và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Tầm hoạt động của tên lửa Kh-101 rất đáng khen ngợi, có tầm bắn tối đa khoảng 5.500 km. Tầm bắn rộng này cho phép tên lửa được phóng từ khoảng cách an toàn, do đó giảm rủi ro cho máy bay mang nó. Tên lửa Kh-101 được trang bị đầu đạn thông thường nhưng cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Đầu đạn thông thường nặng khoảng 400 kg, trong khi đầu đạn hạt nhân được cho là có sức công phá khoảng 250 kiloton. Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine , Tình báo Quốc phòng Anh hôm 8/5 cho biết, Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa của Nga luôn tìm cách sửa đổi hệ thống và chiến thuật trong suốt cuộc xung đột với Ukraine. Điều này là do có quá nhiều tên lửa đã bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn và Nga đang tìm cách mở rộng khả năng để đạt được hiệu quả lớn hơn. Ngoài ra, Nga cũng muốn sử dụng hết các tên lửa cũ vì Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã cạn kiệt các tên lửa hiện đại nhất. Tình báo Quốc phòng Anh ước tính, việc hiệu chỉnh tên lửa mới nhất này có thể làm giảm một nửa tầm bắn của tên lửa Kh-101, nhưng các nhà phân tích cho rằng, Nga không cần toàn bộ tầm bắn. Truyền thông Ukraine đã công bố các bức ảnh tên lửa hành trình Kh-101 của Nga bị bắn rơi trong cuộc tấn công quy mô lớn hôm 8/5. Đáng chú ý, số sê ri tên lửa cho thấy Kh-101 được sản xuất vào quý 2/2024, đồng nghĩa với việc vũ khí này mới được lấy ra khỏi dây chuyền sản xuất. Lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa hành trình cải tiến này trong các cuộc tấn công vào Ukraine là cuối tháng 3/2024. Các chuyên gia Ukraine thời điểm đó cho biết, để thay đổi thiết kế đầu đạn, Quân đội Nga đã giảm thể tích thùng nhiên liệu, điều này đồng nghĩa với việc tầm bay của tên lửa Kh-101 sẽ giảm đi đáng kể. Theo đó, tầm bắn sẽ giảm từ 5.500 km xuống mức giả định là 2.250 km. (Nguồn ảnh: Wikipedia, mạng X, mã nguồn mở).