Tình báo Ukraine: Nga cạn tên lửa Kh-101, nhưng còn nhiều Kalibr

Khi Hạ viện Mỹ vẫn chậm thông qua dự luật viện trợ mới cho Ukraine và Chính phủ Đức kiên quyết từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine; vậy Nga đang làm gì? Nga đang tích cực tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng, sản xuất thêm tên lửa và bom dẫn đường, đồng thời đánh thẳng vào đầu não Ukraine. Nhà phân tích quân sự Julian Roepke của tờ Bild (Đức) cho biết, Quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng bom nhiệt áp hạng nặng ODAB-1500 nặng 1.500 kg trên chiến trường Ukraine, địa điểm chính xác là làng Velika Pisarivka thuộc tỉnh Sumy. Trước đó Nga đã sử dụng đạn pháo và bom nhiệt áp, tuy nhiên đây chỉ là những loại có sức công phá nhỏ hơn, nặng nhất chỉ là bom 500 kg. Nhưng nay, bom nhiệt áp 1.500 kg đã được Nga sử dụng trực tiếp vào các mục tiêu kiên cố của Ukraine. Các phương tiện truyền thông quân sự Nga và các blogger quân sự cũng đã xác nhận thông tin này, nhưng chúng ta vẫn chưa biết liệu quả bom nhiệt áp ODAB-1500 nặng 1.500 kg này có được trang bị mô-đun dẫn đường UMPK hay không? Hiện các nhà quốc phòng của Nga đang sản xuất một số lượng lớn mô-đun dẫn đường bay (UMPK), biến nhiều loại bom thường, có sức tàn phá cao thành bom dẫn đường chính xác (còn gọi là bom thông minh). Sau khi những quả bom này được đưa vào chiến trường, chúng đã gây ra sự tàn phá ghê gớm cho Quân đội Ukraine. Những quả bom lượn có điều khiển này do Nga sản xuất, được các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá “không tốt bằng” bom JDAM-ER của Mỹ về tính năng, nhưng nó có lợi thế về sức mạnh. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Independent của Mỹ, John Foreman, cựu tùy viên quân sự Anh tại Nga cho rằng, máy bay Nga có thể thả những quả bom hạng nặng được trang bị mô-đun dẫn đường UMPK này, ở khoảng cách với mục tiêu ít nhất là 40 km, hoặc thậm chí hơn. Việc sử dụng bom lượn có điều khiển không chỉ giúp cho Nga có thêm loại vũ khí chính xác và sức công phá lớn, mà còn tiêu hao nhiều tên lửa phòng không quý giá của Quân đội Ukraine; đặc biệt là những tên lửa có tầm bắn xa như Patriot. Điều này càng thêm bất lợi cho Ukraine. Khi Quân đội Ukraine tiêu thụ quá nhiều tên lửa phòng không ở mặt trận, đồng nghĩa với việc họ giảm số tên lửa phòng không quý giá để bảo vệ các thành phố phía sau như Kiev hay Odessa hơn. Cùng với đó là khả năng tiến công tầm xa ở khu vực chiến tuyến của Nga được nâng cao, khiến Ukraine cũng không dám mạo hiểm triển khai những hệ thống phòng không quý hiếm như Patriot hay SAMP-T ở sát chiến trường, khiến tỷ lệ đánh chặn phòng không của Quân đội Ukraine bằng 0. Do số lượng hệ thống phòng không và đạn tên lửa phòng không của Ukraine “rất ít ỏi”, nên để đối phó với số lượng lớn các loại vũ khí dẫn đường khác nhau được Quân đội Nga sử dụng trên tiền tuyến, biện pháp ứng phó của Quân đội Ukraine là triển khai một số lượng lớn các mục tiêu giả ở tiền tuyến. Tờ Daily Telegraph của Anh đưa tin, Quân đội Ukraine hy vọng bằng những hành động nghi binh này, Quân đội Nga sẽ lãng phí nhiều vũ khí dẫn đường hơn, đặc biệt là các loại tên lửa cao cấp như Iskander-M. Đánh giá từ việc Quân đội Ukraine triển khai nhiều mục tiêu giả hơn ở tiền tuyến, chiến lược này có vẻ cực kỳ thành công; có thể hiểu rằng, Quân đội Ukraine sẽ không tiết lộ thêm thông tin về việc này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video Quân đội Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để tiêu diệt bệ phóng tên lửa HIMARS và hệ thống phòng không Patriot. Nhiều phương tiện truyền thông (có cả phương Tây) đã đưa tin, nhưng không thấy Ukraine “phản ứng”. Nói cách khác, Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn khẳng định, liệu Quân đội Nga có phá hủy bệ phóng tên lửa HIMARS và hệ thống phòng không Patriot là mục tiêu thật hay chỉ là mục tiêu giả? Điều duy nhất có thể thấy được là bệ phóng tên lửa HIMARS trong video và hệ thống phòng không Patriot lộ diện từ lâu, nhưng không được ngụy trang hay vào rừng ẩn náu? Dường như chúng đang “cố tình chờ” để bị UAV Nga phát hiện và sau đó là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M. Về tên lửa tầm xa, Nga dường như hiện có rất nhiều hàng dự trữ, nếu không, họ sẽ không tiến hành "các cuộc tấn công chính xác tầm xa" thường xuyên vào Ukraine như vậy, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Theo tình báo Ukraine cho biết, trong các cuộc tấn công của Nga gần đây, loại tên lửa được sử dụng Nga sử dụng chủ yếu là tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-K, mà không có tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ tàu hải quân. Nhưng Kiev đừng vội mừng, ngày 31/3, trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Ukraine, Trung tướng Budanov, Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cho biết, Quân đội Nga đang tích lũy thêm tên lửa hành trình Kalibr. Ông Budanov cũng cho biết thêm, việc Nga không sử dụng tên lửa hành trình Kalibr thời gian qua không liên quan đến Hạm đội Biển Đen mất khả năng "tấn công chính xác tầm xa". Và Moscow có thể sẽ sớm sử dụng Kalibr để tấn công Ukraine. "Trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy tên lửa Kalibr được Nga sử dụng trở lại vì số lượng tên lửa Kh-101 đã giảm đáng kể". Budanov tin rằng, Kh-101 do máy bay ném bom chiến lược phóng có hiệu quả hơn so với Kalibr phóng từ trên biển; nhưng tên lửa Kh-101 của Nga có thể tạm thời hết và họ đang tích cực sản xuất để đủ cho cuộc tấn công mới. (Nguồn ảnh: Bild, Topwar, Ukrinform, CNN). Nga sử dụng bom nhiệt áp ODAB-1500 tấn công vào khu vực mỏ than Yuzhnodonbasskaya-3 ở Ugledar, thuộc Donbass, miền Đông Ukraine. Nguồn: Topwar.

