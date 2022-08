Tên lửa Kh-101 của Nga sử dụng đến 35 con chip của Mỹ

Thông tin đến từ cơ quan tình báo Ukraine, trong một số vũ khí của Nga bị Ukraine thu giữ kể từ đầu cuộc chiến đã được tháo dỡ và sự thật đã được xác định. Chỉ riêng tên lửa hành trình tàng hình tấn công Kh-101 của Nga, còn được NATO định danh là AS-23A Kodiak, sử dụng tổng số 35 chip tích hợp do Mỹ sản xuất. Các chip được tìm thấy trong tên lửa Kh-101 của Nga được sản xuất bởi Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi và Micron Technology. Một danh sách đầy đủ các vi mạch đã qua sử dụng của Mỹ đã được gửi tới Lầu Năm Góc. Tổng số chip được tìm thấy trong tên lửa hành trình Kh-101 được liệt kê là 35 và rõ ràng là chỉ trong 4 hệ thống vũ khí, người Nga đã sử dụng tới 70 vi mạch do Mỹ sản xuất; một số lượng linh kiện điện tử không hề nhỏ. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu hệ thống vũ khí của Nga, đã được phát triển trong những thập kỷ gần đây sử dụng vi mạch do Mỹ sản xuất. Nhưng các linh kiện điện tử, mà tình báo Ukraine tìm thấy trong 4 loại vũ khí được trích dẫn, đã đặt ra một câu hỏi logic: Liệu Nga có khả năng sản xuất các linh kiện và chất bán dẫn quan trọng? Bất chấp các lệnh trừng phạt áp đặt lên nền kinh tế Nga trong những năm gần đây (kể từ năm 2014 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga), theo một cách nào đó, những con chip này đã đến tay các nhà phát triển và thiết kế vũ khí Nga? Tạp chí Military cho biết, hiện tại không có bằng chứng về việc mua bán trực tiếp linh kiện điện tử chip hay các bảng mạch giữa Mỹ và Nga; trên thực tế, thị trường này rất khó điều tiết, khi Moscow có thể đã mua chip từ bên thứ ba. Một khả năng khác là những con chip này là chip tái chế. Tuy nhiên, các chip đơn giản không phải là quân sự mà đó là các chip dân dụng, có thể mua trên các kênh thương mại điện tử và không nằm trong danh sách "chịu lệnh trừng phạt" của Mỹ. Các chuyên gia ở Mỹ (chẳng hạn như Skip Parish) đã đưa ra một mệnh đề thuyết phục rằng, công nghệ của phương Tây trong vũ khí của Nga nói lên hai điều chính: Thứ nhất là sự phụ thuộc của Nga vào công nghệ phương Tây; thứ hai là sự thất bại hoặc không tồn tại của Mỹ đối với các quy tắc buôn bán vũ khí quốc tế. Hãy cùng xem xét tên lửa hành trình tấn công tàng hình Kh-101 của Nga. Hai bức ảnh dưới đây chỉ cho thấy một phần trong số 35 vi mạch được tìm thấy trong tên lửa. Các chuyên gia phát hiện ra rằng, chúng trông giống như các vi mạch được sản xuất vào những năm 60 và 70 ở Mỹ. Những con chip cũ được tìm thấy trong vũ khí của Nga hiện nay, nghi ngờ được khai thác từ những thiết bị điện tử đã qua sử dụng của Mỹ, nhưng được tái chế lại và rao bán lại trên các trang thương mại điện tử. Nhưng một chuyên gia Ukraine lại phản đối ý kiến trên và cho biết, các chip được sử dụng trong tên lửa hành trình tấn công tàng hình Kh-101, có thể không phải là chip được tái chế, mà được sản xuất ở các nhà máy từ thời Liên Xô cũ như Nhà máy linh kiện vô tuyến Voronezh, Nhà máy Minsk, hoặc Nhà máy Integral. Có bằng chứng của Ukraine cho thấy, một số lượng đáng kể tên lửa Kh-101 bắn vào lãnh thổ Ukraine không trúng mục tiêu, điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi: Liệu hiệu suất bắn trúng mục tiêu thấp, có phải do những con chip có thiết kế cũ này hay không? Các vi mạch điện tử của công ty Mỹ Onsemi đã được tìm thấy trong một số hệ thống vũ khí của Nga. Tuy nhiên, công ty không phải chịu trách nhiệm về việc này, vì công ty này không sản xuất vi mạch quân sự, mà là các sản phẩm được bày bán công khai trên các thị trường dân sự. Tương tự là các công ty khác của Mỹ đã phản ứng với các cáo buộc rằng, họ đã không làm việc với thị trường Nga trong một thời gian dài, hoặc họ không tìm thấy sản phẩm của mình trong các hệ thống vũ khí được trích dẫn. Tất cả những điều này đặt ra một câu hỏi chung: Nếu Nga mua chip và cả loại chip phương Tây được tái chế từ một nước thứ ba, thì liệu các biện pháp trừng phạt công nghệ chống lại Nga có hiệu quả không? Đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là hóa ra, một số vi mạch có thể được tìm thấy trong mọi thiết bị điện gia dụng cũ hỏng.

