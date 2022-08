Phương Tây phát hiện những bí mật gì khi “mổ” tên lửa của Nga?

Tên lửa 9M544 Smerch của Nga sử dụng chip tùy chỉnh do công ty bán lẻ trực tuyến toàn cầu AliExpress của Trung Quốc cung cấp. 9M544 Smerch là tên lửa dẫn đường cỡ 300mm, chuyên để thiết kế tiêu diệt xe bọc thép, được phóng đi từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Tornado-S. Một tên lửa 300mm 9M544 Smerch không nổ, đã được Quân đội Ukraine bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu quốc phòng hiện đại (C4ADS), đặt tại Washington DC (Mỹ) nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu tại trung tâm này, có nhiệm vụ phát hiện ra những linh kiện nhập khẩu, được được sử dụng trong vũ khí của Nga. Mục đích của C4ADS là đang tìm kiếm các dấu hiệu vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, từ đó bịt các “lỗ hổng” từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng Nga có thể tiếp cận được nguồn cung cấp công nghệ từ phương Tây. Theo tờ The Drive, Trung tâm C4ADS đã tìm thấy các linh kiện điện tử trong bộ phận điều khiển của tên lửa 9M544 Smerch. Những linh kiện điện tử này, đã được sử dụng như bộ vi điều khiển trong khối TSOP66, LQF64, tụ điện SMD, đầu nối SMA và DB15... và đều do các công ty điện tử của phương Tây sản xuất. Tất cả các linh kiện điện tử trên dùng trong tên lửa 9M544 đều được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị dân dụng và gia dụng; những linh kiện này hoàn toàn không đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự như của phương Tây. Có lẽ vì vậy, Nga có thể mua các linh kiện như vậy từ AliExpress, vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây. AliExpress là một dịch vụ bán lẻ trực tuyến, có trụ sở tại Trung Quốc và thuộc sở hữu của Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba. Alibaba ra mắt vào năm 2010, liên kết các doanh nghiệp ở Trung Quốc và các công ty sản xuất khác trên toàn thế giới, để cung cấp sản phẩm cho người mua trực tuyến quốc tế. Chính vì vậy, Nga có thể mua thoải mái các linh kiện điện tử dân dụng của phương Tây, để lắp vào vũ khí của mình. Việc sử dụng vi mạch và chip không phải của Nga sản xuất, trong các vũ khí dẫn đường của Nga không phải là mới. Vào tháng 5 vừa qua, trang BulgarianMilitary.com cho biết, 35 con chip do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy trong tên lửa hành trình tàng hình mới nhất của Nga là Kh-101. Khám phá này không phải đến từ Trung tâm C4ADS của Mỹ, mà là từ tình báo Ukraine. Khi lực lượng tình báo mặt đất Ukraine kiểm tra một tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 của Nga không nổ và đã phát hiện ra các bí mật trên. Các chip được tìm thấy trong tên lửa Kh-101 của Nga được sản xuất bởi Texas Instruments, Atmel Corp, Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi và Micron Technology. Một danh sách đầy đủ các vi mạch của Mỹ trên tên lửa đã được gửi tới Lầu Năm Góc. Số lượng chip tương tự (35 linh kiện) cũng đã được tìm thấy trong radar trinh sát pháo binh của quân đội Nga 9S932-1. Nga đã tích hợp thiết bị radar tương tự vào hai hệ thống phòng không và hai loại trực thăng. Tức là chỉ trong hai hệ thống vũ khí, Nga sử dụng 70 con chip do Mỹ sản xuất. Vào cuối tháng 6, trang BulgarianMilitary.com đưa tin rằng, Nga đã bắt đầu sử dụng loại tên lửa này; đến nay ít nhất hai tên lửa đã được ghi nhận đã được sử dụng ở vùng Donbass. Nhưng tên lửa 9M544 Smerch cũng mới được Trung tâm C4ADS của Mỹ phân tích trong những tuần gần đây. Tên lửa 9M544 là một phần của gia đình tên lửa 9M54. Tên lửa loạt 9M54 là đầu đạn dẫn đường bằng vệ tinh, sử dụng đầu đạn nổ phá mạnh HE-Fragmentation, có thể tiêu diệt các mục tiêu di động như các xe bọc thép. Tên lửa dẫn đường 9M544 có đặc điểm tương tự như tên lửa nguyên bản 9M54, nhưng đã có nhiều cải tiến. Tên lửa gốc 9M54 nặng khoảng 820 kg và riêng đầu đạn của chúng nặng khoảng 250 kg, tầm bắn tối thiểu là 40 km và tối đa là 120 km. Tuy nhiên, loại tên lửa 9M544 được thử nghiệm vào năm 2020, đã đạt tầm bắn 200 km. Các loạt tên lửa dòng 9M54 là loại tên lửa đất đối đất, được Nga thiết kế để tiêu diệt nhân lực, phương tiện không bọc thép và hạng nhẹ, phá hủy các sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và các địa điểm của cơ cấu quân sự-công nghiệp. Phiên bản tên lửa dẫn đường 9M544 mới được Nga thử nghiệm trong thực chiến tại Ukraine,

