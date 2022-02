Tên lửa hành trình Calibre: Vũ khí tấn công chính xác của Nga

Ngày 21/12/2021, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, tàu ngầm thông thường mới của Nga, gần đây đã phóng tên lửa hành trình Calibre từ vùng biển Nhật Bản và đánh trúng mục tiêu trên mặt đất cách xa 1.000 km. Theo báo cáo, tên lửa hành trình Calibre là tên lửa hành trình đa năng, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường, dài khoảng 8 mét, nặng khoảng 2 tấn và có thể bay với tốc độ tối đa Mach 3; có khả năng tàng hình và tỷ lệ trúng mục tiêu cao. Nga có lịch sử tích lũy công nghệ lâu đời, về nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình. Ngay từ thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã muốn có một loại tên lửa hành trình sánh ngang với tên lửa Tomahawk của Mỹ, nên đã bắt đầu chương trình nghiên cứu và phát triển các loại tên lửa hành trình mới. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã kế thừa phát triển một loại tên lửa hành trình thông thường tầm xa đa năng, dựa trên công nghệ tên lửa hành trình của Liên Xô, được đặt tên là Calibre. Phiên bản tên lửa hành trình của Liên Xô bao gồm các phiên bản phóng từ trên không, phóng trên tàu nổi, trên bộ và từ tàu ngầm. Vào thời điểm đó, loại tên lửa này bị giới hạn bởi “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)”, nên Nga bị kiềm chế hơn trong việc phát triển loại tên lửa này. Khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phát triển tên lửa hành trình Calibre mới. Hiệu suất của mẫu cải tiến thậm chí còn tốt hơn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu cách xa 1.500 km. Tên lửa hành trình Calibre mới nhất, do Nga phát triển cho hải quân nước này, có tầm bắn đến 4.000 km, trọng lượng đầu đạn gần 1 tấn, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên bộ rất mạnh, có thể mang đầu đạn hạt nhân và thông thường. Do tính năng xuất sắc, khả năng đánh chặn với loạt tên lửa này đạt rất thấp, mức chính xác cao, nên quân đội Nga đã tăng gấp đôi số lượng tên lửa này trong biên chế chiến đấu. Từ quan điểm hiệu suất tổng thể, tên lửa hành trình Calibre có tầm bắn xa, uy lực lớn và khả năng tàng hình tốt. Calibre không chỉ kết hợp ưu điểm của tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ, và tên lửa chống hạm Flying Fish của Pháp; mà còn có mức độ đổi mới nhất định và có khả năng tác chiến thực tế mạnh mẽ. Hiện tại, các tàu chiến của Nga được trang bị tên lửa hành trình Calibre chủ yếu bao gồm khinh hạm Đề án 22350, tàu tên lửa nhỏ thuộc Dự án 21631 (Buyan-M), tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen, tàu ngầm thông thường lớp Kilo. Vào ngày 7/10/2015, 26 tên lửa hành trình Calibre đã được phóng từ các khinh hạm thuộc Hạm đội Caspian của Hải quân Nga, đi qua không phận của Iran và Iraq, đánh trúng chính xác các mục tiêu quân sự quan trọng của tổ chức khủng bố IS tại Syria. Đây là lần đầu tiên Hải quân Nga sử dụng tên lửa hành trình hạm đối đất, để tấn công các mục tiêu mặt đất tầm xa trong thực chiến. Màn ra mắt của loại tên lửa này, đã khiến phương Tây có cái nhìn khác về vũ khí chính xác tầm xa của Nga. Tên lửa hành trình Calibre phóng từ dưới mặt nước cũng có khả năng răn đe không kém. Vào ngày 8/12/2015, tàu ngầm thông thường lớp Kilo 636.3 mang tên Rostov-on-Don, mới được đưa vào trang bị cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, đã phóng 6 tên lửa hành trình Calibre từ Biển Địa Trung Hải. Tên lửa Calibre phóng từ tàu ngầm Rostov-on-Don, đã đánh chính xác vào sào huyệt của quân khủng bố ở khu vực Raqqa miền bắc Syria. Việc phóng thành công tên lửa hành trình từ tàu ngầm thông thường, chính thức đưa Nga là quốc gia thứ hai sau Mỹ, có khả năng răn đe từ dưới mặt nước. Về tính năng tác chiến của tên lửa hành trình Calibre, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ từng cho biết: “Tên lửa hành trình mới của Nga rất chính xác và có bán kính chiến đấu lớn. Hiện nhiều loại tàu chiến của Nga có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân, để đạt được mục tiêu là tiến công các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ và Canada mà không cần rời khỏi lãnh hải của Nga. Việc này đã đặt ra một thách thức lớn cho an ninh của Mỹ”; hết lời dẫn. Bằng việc đúc kết kinh nghiệm chiến đấu thực tế, Nga đã liên tục nâng cấp và cải tiến tên lửa hành trình Calibre. Ngày nay, loại tên lửa này đã trở thành “mũi tên sắc bén” để quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa, là vũ khí để Nga tiến hành cuộc chơi quân sự với Mỹ và phương Tây. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngày 21/12/2021, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, tàu ngầm thông thường mới của Nga, gần đây đã phóng tên lửa hành trình Calibre từ vùng biển Nhật Bản và đánh trúng mục tiêu trên mặt đất cách xa 1.000 km. Theo báo cáo, tên lửa hành trình Calibre là tên lửa hành trình đa năng, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường, dài khoảng 8 mét, nặng khoảng 2 tấn và có thể bay với tốc độ tối đa Mach 3; có khả năng tàng hình và tỷ lệ trúng mục tiêu cao. Nga có lịch sử tích lũy công nghệ lâu đời, về nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình. Ngay từ thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã muốn có một loại tên lửa hành trình sánh ngang với tên lửa Tomahawk của Mỹ , nên đã bắt đầu chương trình nghiên cứu và phát triển các loại tên lửa hành trình mới. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã kế thừa phát triển một loại tên lửa hành trình thông thường tầm xa đa năng, dựa trên công nghệ tên lửa hành trình của Liên Xô, được đặt tên là Calibre. Phiên bản tên lửa hành trình của Liên Xô bao gồm các phiên bản phóng từ trên không, phóng trên tàu nổi, trên bộ và từ tàu ngầm. Vào thời điểm đó, loại tên lửa này bị giới hạn bởi “Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)”, nên Nga bị kiềm chế hơn trong việc phát triển loại tên lửa này. Khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phát triển tên lửa hành trình Calibre mới. Hiệu suất của mẫu cải tiến thậm chí còn tốt hơn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu cách xa 1.500 km. Tên lửa hành trình Calibre mới nhất, do Nga phát triển cho hải quân nước này, có tầm bắn đến 4.000 km, trọng lượng đầu đạn gần 1 tấn, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên bộ rất mạnh, có thể mang đầu đạn hạt nhân và thông thường. Do tính năng xuất sắc, khả năng đánh chặn với loạt tên lửa này đạt rất thấp, mức chính xác cao, nên quân đội Nga đã tăng gấp đôi số lượng tên lửa này trong biên chế chiến đấu. Từ quan điểm hiệu suất tổng thể, tên lửa hành trình Calibre có tầm bắn xa, uy lực lớn và khả năng tàng hình tốt. Calibre không chỉ kết hợp ưu điểm của tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ, và tên lửa chống hạm Flying Fish của Pháp; mà còn có mức độ đổi mới nhất định và có khả năng tác chiến thực tế mạnh mẽ. Hiện tại, các tàu chiến của Nga được trang bị tên lửa hành trình Calibre chủ yếu bao gồm khinh hạm Đề án 22350, tàu tên lửa nhỏ thuộc Dự án 21631 (Buyan-M), tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen, tàu ngầm thông thường lớp Kilo. Vào ngày 7/10/2015, 26 tên lửa hành trình Calibre đã được phóng từ các khinh hạm thuộc Hạm đội Caspian của Hải quân Nga, đi qua không phận của Iran và Iraq, đánh trúng chính xác các mục tiêu quân sự quan trọng của tổ chức khủng bố IS tại Syria. Đây là lần đầu tiên Hải quân Nga sử dụng tên lửa hành trình hạm đối đất, để tấn công các mục tiêu mặt đất tầm xa trong thực chiến. Màn ra mắt của loại tên lửa này, đã khiến phương Tây có cái nhìn khác về vũ khí chính xác tầm xa của Nga. Tên lửa hành trình Calibre phóng từ dưới mặt nước cũng có khả năng răn đe không kém. Vào ngày 8/12/2015, tàu ngầm thông thường lớp Kilo 636.3 mang tên Rostov-on-Don, mới được đưa vào trang bị cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, đã phóng 6 tên lửa hành trình Calibre từ Biển Địa Trung Hải. Tên lửa Calibre phóng từ tàu ngầm Rostov-on-Don, đã đánh chính xác vào sào huyệt của quân khủng bố ở khu vực Raqqa miền bắc Syria. Việc phóng thành công tên lửa hành trình từ tàu ngầm thông thường, chính thức đưa Nga là quốc gia thứ hai sau Mỹ, có khả năng răn đe từ dưới mặt nước. Về tính năng tác chiến của tên lửa hành trình Calibre, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ từng cho biết: “Tên lửa hành trình mới của Nga rất chính xác và có bán kính chiến đấu lớn. Hiện nhiều loại tàu chiến của Nga có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân, để đạt được mục tiêu là tiến công các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ và Canada mà không cần rời khỏi lãnh hải của Nga. Việc này đã đặt ra một thách thức lớn cho an ninh của Mỹ”; hết lời dẫn. Bằng việc đúc kết kinh nghiệm chiến đấu thực tế, Nga đã liên tục nâng cấp và cải tiến tên lửa hành trình Calibre. Ngày nay, loại tên lửa này đã trở thành “mũi tên sắc bén” để quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa, là vũ khí để Nga tiến hành cuộc chơi quân sự với Mỹ và phương Tây. Nguồn ảnh: Pinterest.