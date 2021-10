Tàu ngầm lớp Yasen-M của Nga có gì khiến Mỹ phải run sợ?

Chuyên gia Peter Suciu cho rằng ngày nay Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc chế tạo các tàu ngầm hạt nhân tiên tiến thuộc nhiều lớp khác nhau và thậm chí còn đi trước đối thủ cạnh tranh là Mỹ về nhiều mặt. Ví dụ, ông Suchiu đã chọn tàu ngầm hạt nhân Yasen-M của Nga và tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ để so sánh các đặc điểm và khả năng chiến đấu của chúng. “Các tàu ngầm tiên tiến của Nga và Mỹ đều có lượng choán nước 13.800 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ. Tàu ngầm Yasen-M cũng có các thiết bị điện tử hiện đại trên tàu, chiều dài ít hơn một chút so với tàu tàu ngầm Mỹ và lò phản ứng KTP-6 mới, giúp giảm độ ồn của tàu ngầm” - nhà phân tích Peter Suciu lưu ý. Tuy nhiên, tàu ngầm của Hải quân Nga có một bất ngờ khó chịu khiến quân đội Mỹ thực sự sợ hãi. Nó nằm ở khả năng mang theo tên lửa siêu thanh Zircon của tàu ngầm Nga, điều này sẽ làm lu mờ bất kỳ lợi thế nào của hạm đội Mỹ, vì Hải quân Mỹ không hề sở hữu vũ khí như vậy. Tàu ngầm lớp Yasen-M của Nga nằm trong dự án 885M Yasen-M. Đây là một loạt các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất và là tàu ngầm mang theo tên lửa hành trình hạt nhân do Malakhit thiết kế và Sevmash đóng cho Hải quân Nga. Tàu ngầm lớp Yasen được dự kiến sẽ thay thế các tàu ngầm tấn công hạt nhân thời Liên Xô, hiện vẫn đang phục vụ trong biên chế Hải quân Nga. Tàu ngầm lớp Yasen-M sẽ có chiều dài thân là 130m với kích thước 130x13m. Yasen-M có thể mang theo 90 thuỷ thủ đoàn và có lượng choán nước đạt gần 14.000 tấn. Yasen-M là một loại tàu đánh chặn điển hình, được trang bị cho mình lò phản ứng nước điều áp tuabin OK-650KPM với công suất lên tới 200MWt. Giúp cho tàu ngầm lớp Yasen-M đạt tốc độ 31 hải lý/giờ (nhanh hơn cả các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu sân bay nhanh nhất). Độ sâu khi lặn của Yasen-M được thử nghiệm tới nay là chưa bao giờ vượt quá 1.804 feet (580m) và có độ sau an toàn là 1.475 feet (450m). Nhiều nguồn tin cho rằng Yasen-M có thể lặn sâu tối đa 600m. Yasen-M là tàu ngầm tiên tiến nhất trong hạm đội tàu ngầm của Nga và có thể mang từ 32 tên lửa hành trình P-800 Onyx đến 40 tên lửa Kalibr hoặc mang theo tên lửa siêu thanh Zircon mới có tầm bắn lên tới 4.500km.



Chuyên gia quân sự người Đức, ông Benjamin Brimelow nói rằng sức mạnh nổi bật đó cùng với 10 bệ phóng ngư lôi đang là mối quan tâm ngày càng tăng của Hải quân Mỹ và các đồng minh NATO.



Tàu ngầm Yasen-M của Nga có thể tấn công nhiều mục tiêu trên biển và mặt đất, nổi bật bởi tính bí mật cao về các hành động của chúng và khả năng tự chủ tuyệt vời trong các chuyến hành trình dài, điều này đang khiến Mỹ và NATO khiếp sợ. Nguồn ảnh: Pinterest.



Cận cảnh tàu ngầm lớp Yasen-M Kazan của Nga. Nguồn: NewWeapons Update.



