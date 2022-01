Dàn tên lửa khủng của Nga sẵn sàng cứu nguy cho Donbass

Những nỗ lực của NATO, nhằm can thiệp vào tình hình ở Donbass, sẽ buộc Nga phải tấn công lực lượng NATO; không chỉ trên bộ, mà ngay cả từ hướng Biển Đen, bằng cách phóng hàng trăm tên lửa hành trình Calibre, vào các lực lượng này, nếu họ can thiệp vào Donetsk và Lugansk. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, Nga thậm chí có thể không cần phải đưa lực lượng vào Donbass; mà sử dụng các cuộc tấn công với hàng chục, thậm chí là hàng trăm tên lửa hành trình Calibre. Với hỏa lực chính xác và mạnh mẽ như vậy, sẽ đánh quỵ ý chí của NATO. Hiện nay, Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, có nhiều tàu nổi và tàu ngầm được trang bị tên lửa hành trình Calibre, đủ sức để tổ chức cuộc tấn công bằng tên lửa, tiêu diệt phần lớn đối phương có ý định đe dọa đối với Nga, hoặc công dân Nga. Khả năng của tên lửa hành trình Kalibr là quá đủ, để tấn công vào bất kỳ địa điểm nào ở Donbass; ngay cả khi NATO có thể điều chuyển hơn 40 nghìn quân tới khu vực này. Sau khi Hải quân Nga phóng hàng chục tên lửa hành trình Calibre vào quân khủng bố ở Syria, tiêu diệt chính xác các lực lượng khủng bố, không ai nghi ngờ về tính hiệu quả của loại vũ khí này của Nga. Theo truyền thông Nga, trước đó có bằng chứng cho thấy, hàng nghìn lính đánh thuê của Ukraine, có thể hiện diện ở Donbass, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào DPR và LPR trong những tháng tới. Còn sau khi NATO từ chối đàm phán bảo đảm an ninh với Nga, thì các đoàn tàu chở nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép và không bọc thép của Quân đội Nga, đã tiếp tục tới biên giới với Ukraine. Lý do vận chuyển vũ khí của Nga đến biên giới, là do xuất hiện thông tin cho rằng, NATO và Ukraine có thể tấn công biên giới phía Tây của Nga. Hơn nữa, sau tình huống ở Kazakhstan, nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột quân sự toàn diện là rất cao. Trong đoạn video được người đường đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy việc chuyển thiết bị quân sự của Nga về phía biên giới Ukraine. Trên sân ga, có thể nhìn thấy xe tải quân sự, thiết bị quân sự đặc biệt, xe chiến đấu bộ binh và nhiều thiết bị quân sự khác. Còn theo một số thông tin, số vũ khí trên của Quân đội Nga, được vận chuyển tới một doanh trại dã chiến nằm gần thành phố Klintsy sát gần biên giới Ukraine; nhưng hiện chưa có xác nhận về thông tin này. Quân đội Nga tuyên bố, việc triển khai một số lượng lớn quân đội và trang thiết bị, nhằm mục đích chính là đảm bảo an ninh cho biên giới Nga và những công dân Nga trên lãnh thổ DPR và LPR; và Nga có quyền vận chuyển vũ khí trên lãnh thổ của mình. Trước đó Nga đã tuyên bố, sẵn sàng đưa quân vào Donbass nếu Kiev cố gắng tiến hành một cuộc tấn công theo hướng này; vì tính mạng của vài trăm nghìn công dân Nga sẽ bị đe dọa. Còn cách đây vài giờ, UAV MQ-9 Reaper của Mỹ tiếp tục áp sát biên giới Nga từ hướng Crimea; theo thông tin, chiếc UAV MQ-9 đã tiếp cận cách biên giới Nga ở khoảng cách 20-25 km (40-45 km tính đến bờ biển). Cự ly như vậy là quá đủ để những chiếc UAV MQ-9 Reaper thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn Mark 82, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lên tới 40-50 km. Các các nguồn tin, chiếc UAV của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily (Italia). Được biết chiếc UAV MQ-9 Reaper thực hiện chuyến trinh sát kéo dài khoảng 20 giờ; nhưng các máy bay chiến đấu của Không quân Nga, đã không xuất hiện để ngăn chặn chiếc UAV này. Theo truyền thông Nga, những hành động khiêu khích nguy hiểm như vậy là dấu hiệu rõ ràng cho thấy NATO đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn với Nga; và rất có thể, hướng tấn công chủ yếu của NATO sẽ nhằm vào bán đảo Crimea. Video do người dân quay đưa lên mạng xã hội, về các đoàn tàu chở vũ khí của Nga, tiếp tục đến biên giới Ukraine.

