Tên lửa chống tăng Hồng Tiễn-12 của Trung Quốc có gì nguy hiểm?

HJ-12 là loại tên lửa đa năng, có khả năng tiêu diệt các loại xe tăng, xe bọc thép, xe cơ giới; các loại công sự, tàu thuyền trên sông, gần bờ và thậm chí là cả trực thăng đang bay treo đổ quân. Xuất hiện lần đầu vào tháng 7/2014, tại triển lãm quốc phòng Eurosatory (Pháp), dù chỉ là mô hình, nhưng tên lửa chống tăng Hồng Tiễn-12 đã gây sự chú ý, vì đây là loại tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba đầu tiên của Trung Quốc. Sau đó, HJ-12 liên tục được trưng bày tại nhiều triển lãm khác nhau. Với cấu tạo nhỏ gọn nhất có thể, tên lửa HJ-12 có thể mang vác bằng sức người, bắn từ bệ phóng vác trên vai như tên lửa chống tăng Javelin nổi tiếng của Mỹ; tên lửa hoạt động theo nguyên tắc “bắn-quên”; xạ thủ chỉ cần lấy đường ngắm ban đầu, tên lửa tự động bay đến mục tiêu và tiến công theo kiểu “đột nóc” từ trên không.HJ-12 là sản phẩm hứa hẹn có tính cạnh tranh cao với các đối thủ tương tự như tên lửa FGM-148 Javelin của Mỹ và Spike của Israel. Những tính năng kỹ chiến thuật đã được NORINCO công bố cho thấy, HJ-12 không hề kém hơn các mẫu của Mỹ và Israel. Nhìn cấu tạo tổng thể, tên lửa HJ-12 như bản sao chép hoàn hảo của tên lửa FGM-148 Javelin của Mỹ; toàn bộ hệ thống gồm một ống phóng kiêm ống bảo quản (tên lửa được lắp sẵn trong ống phóng); một thiết bị tìm kiếm và để nhập dữ liệu mục tiêu vào tên lửa. Tổng chiều dài của ống phóng là 1,2 m, trọng lượng toàn bộ hệ thống là 22 kg; do trọng lượng và kích thước gọn nhẹ, do vậy HJ-12 hoàn toàn có thể bắn từ trên vai mà không cần có sự trợ giúp của bất kỳ hệ thống phụ trợ nào. Hệ thống ngắm bắn của tên lửa có một ống kính quan sát khẩu độ lớn, có thể quan sát cả trong điều kiện ban ngày, đêm và khói bụi; một máy đo khoảng cách laser được tích hợp cùng một máy tính, cung cấp các tham số cho tên lửa; xạ thủ có thể sử dụng hệ thống quan sát này để quan sát toàn cảnh khu vực mục tiêu. Tên lửa của tổ hợp HJ-12 hình trụ, có chiều dài 980 mm, đường kính 135 mm; đầu tên lửa là một bán cầu trong suốt, bên trong lắp đầu dò hồng ngoại; trên thân và cuối tên lửa có 4 cánh nâng, có thể gấp lại được và 4 loa phụt; trọng lượng của tên lửa là 17 kg. Ống phóng kiêm ống bảo quản của tên lửa chế tạo bằng vật liệu composite, dùng một lần, có các đầu để kết nối với thiết bị quan sát. Ống phóng có dây đeo và tay xách để tiện cho việc di chuyển; hai đầu là hai nắp đậy bằng nhựa tổng hợp, khi bắn xong, ống phóng cũ được vứt bỏ và ống phóng mới được lắp vào thay thế. HJ-12 sử dụng đầu dò hồng ngoại tương tự như loại Javelin của Mỹ, khi chuẩn bị bắn, xạ thủ sẽ tìm kiếm và khóa mục tiêu trên đường tin chữ thập của hệ thống ngắm bắn; các dữ liệu về mục tiêu được nhập vào tên lửa và xạ thủ chỉ nhấn cò cho tên lửa rời ống phóng, việc tìm kiếm mục tiêu do đầu dò của tên lửa đảm nhiệm và tên lửa bay đến mục tiêu theo một chế độ hoàn toàn tự động. Ở giai đoạn cuối hành trình, tên lửa bay vọt lên để lấy độ cao và tiến công mục tiêu từ phía trên, nơi thường được bảo vệ mỏng yếu nhất. HJ-12 sử dụng đầu đạn Tandem (sử dụng 2 liều nổ lõm, lắp nối tiếp), có khả năng xuyên 1.100 mm thép đồng nhất (RHA), HJ-12 có thể phá hủy những mục tiêu bọc thép kiên cố nhất.Tầm bắn tối đa của HJ-12 là 4 km, trong điều kiện chiến đấu ban đêm, HJ-12 bị giảm tầm bắn đi ½ do hạn chế của hệ thống quan sát quang học. Với dự án tên lửa Hồng Tiễn 12, đây là lần đầu tiên các nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc đã đưa ra thị trường một loại tên lửa chống tăng hiện đại, thuộc thế hệ mới nhất và cho thấy hiệu suất khá cao (theo công bố của nhà sản xuất); tổ hợp tên lửa mới này có thể bổ sung cho những hệ thống tên lửa chống tăng thế hệ 1, 2 hiện có trong biên chế Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Video Javellin - Tên lửa chống tăng chuyên chơi đòn hiểm: Đột nóc - Nguồn: QPVN

