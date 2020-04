Trung Quốc xuất tên lửa khẩu Hồng Tiễn 12 ra khắp thế giới, thách cả Mỹ và Nga

Tập đoàn công nghiệp Quốc phòng Phương Bắc - Norinco của Trung Quốc cho biết vừa bàn giao một số lượng lớn tên lửa chống tăng Hồng Tiễn 12E (HJ-12E) cho một khách hàng nước ngoài giấu tên. Nguồn ảnh: Sina. Giá trị giao dịch không được Norinco tiết lộ. Ngoài ra các thông tin khác về số lượng hàng hoá hay đối tác đều được Norinco giữ bí mật. Nguồn ảnh: Sina. Tên lửa chống tăng có dẫn đường Hồng Tiễn 12 của Trung Quốc bắt đầu được biết tới từ năm 2014. Khi ra đời, Trung Quốc quảng cáo rằng Hồng Tiễn 12 vượt trội hơn mọi loại tên lửa chống tăng do Nga sản xuất và là đối thủ cạnh tranh duy nhất của FGM-148. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, hai tổ hợp FGM-148 hay còn có tên gọi khác là Javelin có các đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật khá tương đồng với tên lửa Hồng Tiễn 12 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, tên lửa của Trung Quốc cũng sử dụng hệ thống tìm kiếm hồng ngoại, bắn theo nguyên tắc "bắn - quên". Thậm chí trọng lượng trung bình của cả hai tổ hợp cũng tương đương vào khoảng 22 kg. Nguồn ảnh: Sina. Tầm bắn tối đa của Javelin với Hồng Tiễn 12 cũng tương tự nhau, tối đa vào khoảng 4000 mét và cả hai đều sử dụng đầu dò hồng ngoại rất đắt tiền. Nguồn ảnh: Sina. Không rõ, Trung Quốc sử dụng công nghệ đầu dò gì để ứng dụng vào tên lửa Hồng Tiễn 12, tuy nhiên một điều chắc chắn đó là giá bán của loại tên lửa này sẽ thấp hơn nhiều giá bán của Javelin trên thị trường quốc tế. Nguồn ảnh: Sina. Nếu các đặc tính chiến đấu của Hồng Tiễn 12 tương tự như của Javalin, đây sẽ trở thành một đối thủ "tiềm tàng" của Mỹ trên thị trường xuất khẩu vũ khí quốc tế. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù Trung Quốc cũng khẳng định mức giá của Hồng Tiễn 12 sẽ rẻ hơn so với Javelin, tuy nhiên cái giá cụ thể của phiên bản xuất khẩu - Hồng Tiễn 12E - tới nay vẫn chưa được Trung Quốc công khai. Nguồn ảnh: Sina. Trong tương lai, sẽ không quá ngạc nhiên khi Hồng Tiễn 12E của Trung Quốc xuất hiện và làm mưa làm gió ở Trung Đông - chiến trường nóng bỏng nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Sina. Video Tên lửa chống tăng HJ-10 và HJ-12 trong biên chế Quân đội Trung Quốc.

