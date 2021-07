Tàu trinh sát Trung Quốc lởn vởn ngoài khơi, Australia bực mình!

Truyền thông Australia cho biết, một tàu do thám của Trung Quốc, nhiều khả năng là tàu Thiên Vương Tinh, đã tiến hành trinh sát gần vùng biển Queensland của nước này. Đáng chú ý là cũng tại chính vùng biển này, hải quân Australia và Mỹ đang có cuộc tập trận chung, diễn ra trong tuần này. Cuộc tập trận mang tên Talisman Sabre 2021, diễn ra từ hôm 15/7 vừa rồi, được coi là cuộc tập trận thường niên, để tăng cường khả năng phối hợp giữa hải quân Australia và Mỹ. Việc một tàu do thám của Trung Quốc xuất hiện tại đây, được cho là sẽ có ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc tập trận chung đang diễn ra. Thậm chí, nhiều trang tin địa phương của Australia còn lo ngại rằng, tàu do thám của Trung Quốc với dàn ăng-ten cực mạnh, có thể nghe lén điện thoại của người dân địa phương. Các tàu do thám trinh sát điện tử của Trung Quốc, nổi tiếng nhất là phiên bản Type 815, luôn là gây ra nghi ngại cho nhiều quốc gia láng giềng, mỗi khi bị phát hiện gần các khu vực nhạy cảm. Về cơ bản đây không phải là tàu vũ trang, mỗi tàu do thám Type 815 của Hải quân Trung Quốc có chiều dài 130 mét, rộng 16,4 mét; mớm nước 6,5 mét và giãn nước 6000 tấn. Tàu có biên chế thủy thủ đoàn 250 người, được trang bị 3 vòm ăng-ten cỡ lớn, có khả năng thu thập các tín hiệu điện tử bị mã hóa, hoặc thậm chí theo dõi đường bay của tên lửa hành trình. Các tín hiệu được mã hóa sau đó sẽ được giải mã bằng hệ thống máy tính điện tử trên tàu, hoặc gửi về các căn cứ hải quân trong nước, để tiến hành bẻ khóa bằng siêu máy tính. Mặc dù không phải là tàu vũ trang, trinh sát hạm Type 815 của Trung Quốc vẫn được trang bị một khẩu pháo 37mm cùng 2 khẩu pháo 25mm. Về cơ bản dàn vũ khí này của tàu trinh sát Trung Quốc, không đủ khả năng giúp nó tự vệ khi xảy ra giao tranh trên biển. Hiện tại, trong biên chế của Hải quân Trung Quốc đang có 9 tàu trinh sát Type 815, chia ra nhiều phiên bản trong đó phổ biến nhất là phiên bản Type 815G và Type 815A. Các tàu trinh sát này dù đã đi vào hoạt động từ năm 1999, tuy nhiên tới nay vẫn được coi là một trong những loại tàu chiến bí ẩn và nguy hiểm bậc nhất của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Hải quân Trung Quốc - từ lực lượng tác chiến ven bờ phát triển thành cường quốc. Nguồn: CCTV.



