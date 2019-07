Tàu sân bay 4 tỷ USD của Anh lại tiếp tục bị... rò nước

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong chuyến hành trình chạy thử trên biển của mình đã buộc phải quay trở về bờ khẩn cấp do một vài ống dẫn nước bên trong thân tàu bị rò rỉ. Nguồn ảnh: BI. Sự cố rò rỉ đã khiến khoảng 200 tấn nước tràn vào bên trong tàu, nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ tuy nhiên giới chức quân sự của Anh khẳng định sự cố này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho tàu. Nguồn ảnh: BI. Sự cố xảy ra sau năm tuần hoạt động liên tục trên biển của tàu HMS Queen Elizabeth khiến nhiều người lo ngại về khả năng hoạt động thường trực trên biển của tàu sân bay này ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: BI. Đây không phải là lần đầu tiên tàu sân bay đắt nhất lịch sử của Hải quân Hoàng gia Anh gặp sự cố ngập nước có phần khá "ngớ ngẩn" này. Cách đây hơn một năm, tàu cũng từng gặp sự cố tương tự. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên trong lần sự cố trước đây, nguyên nhân bắt nguồn từ việc hệ thống tự động dập lửa trên tàu bị kích hoạt một cách không có chủ ý khiến vòi phun nước chữa cháy tự động xả nước ngập vài khoang tàu. Nguồn ảnh: BI. Tàu sân bay đắt nhất lịch sử của Anh này có giá gần 4 tỷ USD và hiện vẫn mới chỉ đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Tàu sân bay này đã được gia nhập biên chế Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 2017 nhưng dự kiến phải tới năm 2020 mới chính thức trực chiến được. Nguồn ảnh: BI. Anh sẽ đóng tổng cộng hai tàu sân bay thuộc lớp Queen Elizabeth để phục vụ cho lực lượng Hải quân nước này. Chiếc thứ hai dực kiến mang tên HMS Prince of Wales đang được mong đợi sẽ bắt đầu được đưa ra chạy thử nghiệm vào cuối năm nay. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, nếu như các sự cố về rò rỉ nước trên tàu sân bay Queen Elizabeth không được sớm khắc phục trên chiếc tàu sân bay thứ hai thuộc lớp này, rất có thể tàu HMS Prince of Wales cũng sẽ gặp sự cố tương tự trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Tổng chi phí đóng mới cho cả hai tàu sân bay chạy bằng đồng cơ nhiên liệu thường này là 6,2 tỷ Bảng - tương đương với khoảng 10,4 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35B cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

