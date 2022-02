Tàu chiến Nga “tự do” qua mặt toàn bộ radar của Hải quân Ukraine

Bất chấp tuyên bố của Ukraine rằng, các tàu chiến và radar của họ kiểm soát hoàn toàn khu vực tây bắc của Biển Đen, theo dõi bất kỳ chuyển động nào của tàu chiến Nga; nhưng tàu chiến của Nga, đã tự do tiếp cận cảng Odessa của Ukraine, mà không hề bị cản trở. Hai ngày trước, một tàu trinh sát chiến đấu của Hải quân Nga, đã hoàn toàn có thể qua mặt tất cả các trạm radar của Hải quân Ukraine và tiếp cận trong phạm vi 10 km đến lãnh hải của Ukraine (gần cảng Odessa). Chiếc tàu này đã đã không bị phát hiện cho đến giây phút cuối cùng. Theo thông tin của truyền thông Nga, tàu trinh sát Ivan Khurs của Nga, đã di chuyển về phía tây bắc của Biển Đen, mà không hề bị lực lượng Hải quân Ukraine cản trở. Không rõ vì lý do gì, mà không một trạm radar nào của Hải quân Ukraine phát hiện ra con tàu Nga và chỉ phát hiện ra, khi đã có thể nhìn thấy con tàu bằng mắt thường. Chiếc Ivan Khurs khi đó cách Odessa 36 km, thì con tàu mới “chính thức” bị phía Ukraine phát hiện. Mặc dù những con tàu trinh sát Ivan Khurs của Hải quân Nga, có thể không gây ra mối đe dọa, nhưng có ý kiến cho rằng, có khả năng các đài radar của Hải quân Ukraine, có thể bị chế áp điện tử, nên không thể phát hiện ra. Tuy không có bằng chứng xác nhận điều này. Có khả năng tàu Ivan Khurs của Hải quân Nga đang thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, gần bờ biển Ukraine; nhưng rõ ràng, đây là một tín hiệu “cảnh báo” cho Kiev biết rằng, ngay cả khu vực Biển Đen, thuộc quyền quản lý của Ukraine, hiện cũng đang nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Nga. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi hai máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga, trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đến khu vực Kaliningrad vài ngày trước, phi hành đoàn của một trong những máy bay này, đã thực hiện chuyến bay huấn luyện gần biên giới NATO. Một chuyến bay như vậy đối với NATO có khả năng răn đe đặc biệt, nhất là với tính năng của MiG-31 lại được trang bị tên lửa tiến công siêu thanh Kinzhal, cũng như trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang xấu đi rõ ràng. Trên đoạn video được người dân quay gần Kaliningrad và được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy khoảnh khắc hạ cánh của máy bay chiến đấu MiG-31K, với tên lửa siêu thanh Kinzhal tại sân bay Chkalovsk. Theo người quay, đoạn video quay MiG-31 của Không quân Nga mang tên lửa Kinzhal được quay vào ngày 7/2. Điều này cho thấy Nga đã tiến hành một nhiệm vụ đặc biệt, để sử dụng loại máy bay như vậy. Với sự xuất hiện của tên lửa Kinzhal ở vùng Kaliningrad, như vậy hầu hết phần lãnh thổ châu Âu, đều được đặt dưới sự khống chế của máy bay MiG-31. Nên nhớ hiện nay, các quốc gia NATO, chưa thể có loại vũ khí nào có thể chống lại loại tên lửa siêu thanh này. Hiện tại máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga, với tên lửa siêu thanh Zircon, tập luyện với mục tiêu nào chưa rõ; nhưng trong mọi khả năng, các chuyến bay như vậy sẽ trở lên thường xuyên hơn tại Kaliningrad. Cũng vào buổi trưa ngày 8/2, cách biên giới Nga khoảng 10 km, một UAV tấn công TB2 của Quân đội Ukraine, đã được phát hiện. Chiếc UAV này đang thực hiện tập luyện một cuộc tấn công mô phỏng vào các đơn vị của Nga. Điều đặc biệt là chiếc UAV TB2 này thực hiện các hành động tấn công cùng với chiếc máy bay do thám Boeing RC-135W của Mỹ, mà thời điểm xảy ra vụ khiêu khích đã ở rất gần biên giới Nga. Trong hình ảnh được truyền thông Nga giới thiệu, người xem có thể thấy đường bay của UAV TB2 và máy bay trinh sát của Mỹ. Cả hai máy bay đều di chuyển cách nhau một khoảng ngắn và dọc theo các đường bay gần như giống hệt nhau; mặc dù sau đó không trùng nhau. Hiện chưa rõ chuyến bay của chiếc UAV TB2 kéo dài bao lâu, vì sau khi tiếp cận biên giới Nga, bộ phát đáp của chiếc UAV TB2 này đột ngột ngừng truyền dữ liệu và có thể do hai yếu tố: người điều khiển UAV có chủ đích tắt nó, hoặc sự tham gia của các thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Phía Nga cho rằng, các hành động như vậy của Ukraine là một hành động khiêu khích; tuy nhiên nhiều khả năng Nga đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp rất cứng rắn, chẳng hạn như sử dụng các tổ hợp tác chiến điện tử Avtobaza để đánh chặn việc điều khiển UAV của phía Ukraine. Video do người dân quay tại Kaliningrad, cảnh chiếc MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal hạ cánh.

Bất chấp tuyên bố của Ukraine rằng, các tàu chiến và radar của họ kiểm soát hoàn toàn khu vực tây bắc của Biển Đen, theo dõi bất kỳ chuyển động nào của tàu chiến Nga; nhưng tàu chiến của Nga, đã tự do tiếp cận cảng Odessa của Ukraine, mà không hề bị cản trở. Hai ngày trước, một tàu trinh sát chiến đấu của Hải quân Nga, đã hoàn toàn có thể qua mặt tất cả các trạm radar của Hải quân Ukraine và tiếp cận trong phạm vi 10 km đến lãnh hải của Ukraine (gần cảng Odessa). Chiếc tàu này đã đã không bị phát hiện cho đến giây phút cuối cùng. Theo thông tin của truyền thông Nga, tàu trinh sát Ivan Khurs của Nga, đã di chuyển về phía tây bắc của Biển Đen, mà không hề bị lực lượng Hải quân Ukraine cản trở. Không rõ vì lý do gì, mà không một trạm radar nào của Hải quân Ukraine phát hiện ra con tàu Nga và chỉ phát hiện ra, khi đã có thể nhìn thấy con tàu bằng mắt thường. Chiếc Ivan Khurs khi đó cách Odessa 36 km, thì con tàu mới “chính thức” bị phía Ukraine phát hiện. Mặc dù những con tàu trinh sát Ivan Khurs của Hải quân Nga, có thể không gây ra mối đe dọa, nhưng có ý kiến cho rằng, có khả năng các đài radar của Hải quân Ukraine, có thể bị chế áp điện tử, nên không thể phát hiện ra. Tuy không có bằng chứng xác nhận điều này. Có khả năng tàu Ivan Khurs của Hải quân Nga đang thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, gần bờ biển Ukraine; nhưng rõ ràng, đây là một tín hiệu “cảnh báo” cho Kiev biết rằng, ngay cả khu vực Biển Đen, thuộc quyền quản lý của Ukraine, hiện cũng đang nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Nga. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi hai máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga, trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đến khu vực Kaliningrad vài ngày trước, phi hành đoàn của một trong những máy bay này, đã thực hiện chuyến bay huấn luyện gần biên giới NATO. Một chuyến bay như vậy đối với NATO có khả năng răn đe đặc biệt, nhất là với tính năng của MiG-31 lại được trang bị tên lửa tiến công siêu thanh Kinzhal, cũng như trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang xấu đi rõ ràng. Trên đoạn video được người dân quay gần Kaliningrad và được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy khoảnh khắc hạ cánh của máy bay chiến đấu MiG-31K, với tên lửa siêu thanh Kinzhal tại sân bay Chkalovsk. Theo người quay, đoạn video quay MiG-31 của Không quân Nga mang tên lửa Kinzhal được quay vào ngày 7/2. Điều này cho thấy Nga đã tiến hành một nhiệm vụ đặc biệt, để sử dụng loại máy bay như vậy. Với sự xuất hiện của tên lửa Kinzhal ở vùng Kaliningrad, như vậy hầu hết phần lãnh thổ châu Âu, đều được đặt dưới sự khống chế của máy bay MiG-31. Nên nhớ hiện nay, các quốc gia NATO, chưa thể có loại vũ khí nào có thể chống lại loại tên lửa siêu thanh này. Hiện tại máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga, với tên lửa siêu thanh Zircon, tập luyện với mục tiêu nào chưa rõ; nhưng trong mọi khả năng, các chuyến bay như vậy sẽ trở lên thường xuyên hơn tại Kaliningrad. Cũng vào buổi trưa ngày 8/2, cách biên giới Nga khoảng 10 km, một UAV tấn công TB2 của Quân đội Ukraine, đã được phát hiện. Chiếc UAV này đang thực hiện tập luyện một cuộc tấn công mô phỏng vào các đơn vị của Nga. Điều đặc biệt là chiếc UAV TB2 này thực hiện các hành động tấn công cùng với chiếc máy bay do thám Boeing RC-135W của Mỹ, mà thời điểm xảy ra vụ khiêu khích đã ở rất gần biên giới Nga. Trong hình ảnh được truyền thông Nga giới thiệu, người xem có thể thấy đường bay của UAV TB2 và máy bay trinh sát của Mỹ. Cả hai máy bay đều di chuyển cách nhau một khoảng ngắn và dọc theo các đường bay gần như giống hệt nhau; mặc dù sau đó không trùng nhau. Hiện chưa rõ chuyến bay của chiếc UAV TB2 kéo dài bao lâu, vì sau khi tiếp cận biên giới Nga, bộ phát đáp của chiếc UAV TB2 này đột ngột ngừng truyền dữ liệu và có thể do hai yếu tố: người điều khiển UAV có chủ đích tắt nó, hoặc sự tham gia của các thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Phía Nga cho rằng, các hành động như vậy của Ukraine là một hành động khiêu khích; tuy nhiên nhiều khả năng Nga đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp rất cứng rắn, chẳng hạn như sử dụng các tổ hợp tác chiến điện tử Avtobaza để đánh chặn việc điều khiển UAV của phía Ukraine. Video do người dân quay tại Kaliningrad, cảnh chiếc MiG-31 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal hạ cánh.