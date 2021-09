Taliban lái trực thăng Mỹ diễu hành chiến thắng để khiêu khích phương Tây

Sau khi Mỹ và lực lượng đồng minh rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã nhanh chóng chiếm thủ đô Kabul và lật đổ chính phủ thân phương Tây. Sau đó nhóm chiến binh nổi dậy đã tổ chức một cuộc diễu hành quân sự lớn vào ngày 1/9, để kỷ niệm chiến thắng của họ trước các lực lượng NATO của Mỹ và đồng minh. Sự kiện được tổ chức tại phía nam thành phố Kandahar, cuộc diễu hành đánh dấu sự kết thúc cuộc xung đột kéo dài 20 năm kể từ khi phương Tây tiến hành lật đổ chính quyền Taliban vào năm 2001 và thiết lập một hệ thống chính trị kiểu phương Tây tại Afghanistan. Thành phố Kandahar là thủ phủ của tỉnh cùng tên và là nơi sinh ra của phong trào Taliban từng lên nắm quyền vào giữa những năm 1990. Sự trỗi dậy của Taliban bắt đầu sau khi chính phủ thân Liên Xô bị lật đổ bởi các chiến binh Hồi giáo, với sự hỗ trợ vật chất khổng lồ từ phương Tây và đồng minh vào năm 1992. Hôm 1/9 vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều đoạn video về lực lượng Taliban được đăng tải, trong các đoạn video cho thấy các chiến binh Taliban diễu hành trên các phương tiện quân sự mà quân đội Mỹ và Afghanistan bỏ lại. Các tay súng vẫy cờ Taliban từ các xe thiết giáp Humvee, một số phương tiện trông còn rất mới. Ngoài ra, Taliban cũng tổ chức phô diễn khí tài trên không, với trực thăng Black Hawk bay trên trời treo cờ Taliban. Cuộc diễu hành ở Kandahar chứng kiến một lượng lớn thiết bị, vũ khí quân sự do Mỹ sản xuất, đã bị Taliban thu giữ từ quân chính phủ Afghanistan sau khi Mỹ rút quân, được trưng bày bao gồm các loại xe chiến đấu bọc giáp, thiết bị nhìn đêm và các tài sản khác. Bất ngờ nhất là trực thăng UH-60 Black Hawk, loại trực thăng vận tải chính của quân đội Mỹ và là điểm nhấn của cuộc duyệt binh. Sự xuất hiện của chiếc trực thăng UH-60 đã khiến những tuyên bố trước đó của phương Tây phải suy nghĩ lại, khi cho rằng Taliban sẽ không thể sử dụng máy bay do Mỹ cung cấp sau khi nắm quyền. Các đội bảo dưỡng và phi công do Mỹ đào tạo, những người đã đào thoát sang Taliban được cho là đã tham gia chuẩn bị và lái những chiếc máy bay này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các lực lượng vũ trang mới của Afghanistan do Taliban điều hành sẽ khó có thể tìm được phụ tùng thay thế cho các thiết bị hiện tại. Nhiều chuyên gia cho rằng, rất có thể Taliban sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nước láng giềng Iran, vốn có lịch sử lâu đời thiết kế các bộ phận cho máy bay trực thăng của Mỹ hoặc Trung Quốc, quốc gia từng triển khai một số lượng nhỏ Black Hawks và đã chế tạo các loại máy bay rất giống ở trong nước. Lễ diễu hành chiến thắng diễn ra sau khi Taliban chiếm được khối lượng vũ khí giá trị mà Mỹ đã bỏ lại cho họ. Bao gồm 48 máy bay, dù chưa rõ bao nhiêu chiếc còn hoạt động. Ngoài máy bay, Mỹ còn để lại 70 xe chống mìn và gần 30 chiếc xe thiết giáp Humvee ở Afghanistan. Theo báo cáo trước đó của quân đội Mỹ, quân đội Afghanistan trước khi sụp đổ vẫn vận hành khoảng 211 máy bay quân sự, gồm khoảng 167 phi cơ và trực thăng luôn trong tình trạng sẵn sàng cất cánh. Đồng thời sau sự kiện ngày 15/8, Uzbekistan cũng xác nhận có 46 máy bay của Afghanistan, gồm 24 trực thăng, đã tới quốc gia này trong chiến dịch đào thoát của quân nhân Afghanistan. Ngoài ra, trước khi rời Kabul hôm 30/8, quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa 73 máy bay. Cánh quạt và súng đã bị loại bỏ khỏi máy bay và trực thăng, trong khi các máy bay khác bị xì lốp, tháo bộ phận quan trọng khiến chúng đổ nghiêng ngả trên đường băng. Taliban đã nhanh chóng kiểm soát các căn cứ quân sự của quân đội Afghanistan và có được nhiều vũ khí hiện đại. Trong trận chiến với phe kháng chiến ở thung lũng Panjshir, Taliban được cho đã điều khiển trực thăng Black Hawk tấn công vào các mục tiêu tại đây. Trong một đoạn video tuyên truyền phát trên sóng truyền hình quốc gia Afghanistan, Taliban cũng đã giới thiệu các bộ quần áo gài thuốc nổ dùng để tấn công tự sát và bom xe trong một màn diễu hành vũ khí rầm rộ. Thêm vào đó, Taliban cũng đăng đoạn video cảnh các tay súng của họ biểu diễn các động tác võ thuật. Lễ diễu hành vũ khí này kéo dài 40 phút và khán giả là các lãnh đạo Taliban. Một nhóm chiến binh diễu hành với cờ Taliban, trước khi các phương tiện khác nhau kéo theo vũ khí và bom do Mỹ sản xuất. Các loại bom được diễu hành qua camera được gắn biển tên cụ thể. Nguồn ảnh: AION. Bất chấp việc Mỹ khẳng định rằng đã phá hủy hết vũ khí trước khi rút lui, Taliban vẫn thu được một lượng lớn khí tài gần như nguyên vẹn. Nguồn: Wion.



