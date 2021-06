Những vũ khí của Nhật khiến Bắc Kinh lo sợ tột cùng

Đứng đầu danh sách trong vũ khí răn đe của Nhật Bản với Trung Quốc, là tàu ngầm điện diesel lớp Soryu; đây là một trong những tàu ngầm tấn công phi hạt nhân tiên tiến nhất trên thế giới. Với lượng giãn nước 4.100 tấn, tàu ngầm có thể đạt tốc độ 13 hải lý/ giờ trên mặt nước và 20 hải lý/giờ khi lặn. Tàu ngầm lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi gắn ở mũi tàu, với tổng cộng 20 ngư lôi tốc độ cao Kiểu 89 và tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất. Các tàu ngầm của Nhật Bản cũng có thể là phương tiện phóng tên lửa hành trình tiến công mặt đất, nếu khái niệm tấn công phủ đầu của Nhật Bản thành hiện thực. Hiện lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản có 8 tàu ngầm lớp Soryu, và nhiều chiếc đang được đóng. Để đối phó với căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và hạm đội tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc ngày càng tăng, năm 2010, Nhật Bản đã quyết định tăng lực lượng tàu ngầm của họ từ 16 lên 22 chiếc. Hạm đội tàu ngầm của Nhật Bản đặc biệt đáng lo ngại đối với Trung Quốc, vì điểm yếu nhất của Hải quân Trung Quốc là tác chiến chống ngầm (ASW). Trung Quốc đã không có kinh nghiệm thực hành ASW trong thời chiến và thiếu hụt về mặt thể chế cả về kỹ năng và phương tiện. Mặt khác, Nhật Bản đã sử dụng tàu ngầm trong nhiều thập kỷ. Các thủy thủ đoàn tàu ngầm Nhật Bản, được đào tạo bài bản, ngang bằng với các đối tác Mỹ. Mặc dù không có các tàu ngầm hạt nhân, nhưng lực lượng tàu ngầm Nhật Bản là mối lo ngại số 1 của Trung Quốc. Vũ khí răn đe tiếp theo của Nhật Bản là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không F-15J của Lực lượng Phòng vệ trên không. F-15J là chiến đấu cơ hạng nặng hai động cơ. Phiên bản F-15J của Nhật Bản, với những điểm khác biệt nhỏ so với F-15 nguyên bản và được sản xuất trong nước, bởi công ty Mitsubishi Heavy Industries. F-15J được trang bị tên lửa dẫn đường hồng ngoại AAM-5, tương tự như tên lửa Sidewinder của Mỹ. Về tên lửa tầm trung là tên lửa AAM-4B, đây là tên lửa đầu tiên trên thế giới, được trang bị đầu dò radar mảng pha chủ động, mang lại cho F-15J lợi thế khác biệt, trước đối thủ Trung Quốc. Hơn 200 chiếc F-15J đã được chế tạo. Để giữ cho những chiếc máy bay hơn 30 năm tuổi này có thể cạnh tranh với thế hệ máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc, F-15J được nâng cấp với nhiều tính năng mới, nhất là khả năng đối phó điện tử, khả năng tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại. Mặc dù là một thiết kế cũ, nhưng F-15J vẫn là một thách thức lớn đối với Không quân Trung Quốc (PLAAF); và sau hơn ba thập kỷ phục vụ, F-15J vẫn được cho là ngang ngửa, với bất kỳ máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay của Trung Quốc. Về tàu chiến, tàu khu trục tên lửa có dẫn đường lớp Atago là những tàu chiến mặt nước có khả năng tác chiến cao nhất của Nhật Bản, được thiết kế để đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Với trọng lượng 10.000 tấn đầy tải, các tàu khu trục Atago nặng ngang ngửa với các tàu tuần dương thời Thế chiến II của Nhật Bản. Tàu khu trục Atago được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis do Mỹ thiết kế, biến nó trở thành con tàu phòng không di động mạnh, có khả năng tiêu diệt mọi loại máy bay và tên lửa đạn đạo. Tàu Atago được trang bị 96 giếng phóng tên lửa phóng thẳng đứng Mk.41; mỗi giếng chứa một tên lửa đất đối không SM-2, tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 hoặc tên lửa chống ngầm ASROC. Vũ khí chống hạm bao gồm 8 tên lửa chống hạm SSM-1B (tương đương với tên lửa Harpoon của Mỹ), ngoài ra còn có một hải pháo 127mm và hai hệ thống vũ khí phòng thủ tầm cực gần Phalanx. Mỗi chiếc Atago có thể mang theo một trực thăng SH-60 Seahawk và sáu ngư lôi chống ngầm Kiểu 73 đặt trên boong. Hiện Nhật Bản không có tàu sân bay, nhưng với tàu đổ bộ đa năng lớp Izumo, có thể biến thành tàu sân bay cho máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng F-35B. Với trọng lượng 27.000 tấn đầy tải và dài 245m, tàu khu trục lớp Izumo là tàu hải quân lớn nhất, được Nhật Bản chế tạo sau thế chiến hai. Tàu đổ bộ lớp Izumo, có sàn đáp và nhà chứa máy bay đủ rộng; mỗi tàu Izumo có thể chứa và phục vụ tối đa 14 máy bay trực thăng. Được trang bị trực thăng chống ngầm SH-60, mỗi chiếc Izumo có thể tuần tra một vùng nước rộng lớn, trong săn tìm tàu ngầm đối phương. Các tàu khu trục chở trực thăng mới của Nhật Bản còn được sử dụng trong vai trò đổ bộ cho trực thăng vận tải CH-47 Chinook và trực thăng tấn công AH-64 Apache cất và hạ cánh. Izumo có thể chở quân số của một tiểu đoàn của Nhật Bản, hoặc một trung đoàn bộ binh nhẹ của phương Tây, và thực hành đổ bộ quân vào bờ bằng trực thăng. Trung Quốc còn lo ngại lớp tàu Izumo, vì nó là một tàu sân bay đa năng và là một nền tảng của các phương tiện chống ngầm (ASW); đồng thời là phương tiện đổ bộ. Và với tư cách là một tàu sân bay đặc biệt, nó có thể triển khai một số máy bay chiến đấu tàng hình ở Biển Hoa Đông. Một vũ khí đặc biệt của Nhật Bản, khiến Trung Quốc e ngại nhất đó chính là Quân đội Mỹ. Hiệp ước Hợp tác và An ninh giữa Nhật Bản và Mỹ có nghĩa là Nhật Bản có quân đội mạnh nhất trên thế giới ủng hộ họ. Tất nhiên, việc Mỹ tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột Trung-Nhật nào cũng sẽ có điều kiện nghiêm ngặt. Chỉ khi nào Nhật Bản là nạn nhân của cuộc tấn công vũ trang và yêu cầu sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Nhưng một khi điều đó xảy ra và các điều kiện Hiệp ước được đáp ứng đầy đủ, điều đó có nghĩa là hầu như toàn bộ bộ máy quân sự của Mỹ, từ tàu ngầm tấn công hạt nhân ở căn cứ Guam đến máy bay ném bom tàng hình B-2 đóng tại Missouri, sẽ được sử dụng để giúp đỡ Nhật Bản. Liên minh quân sự Mỹ-Nhật là một trong những thành công lớn của Mỹ thời hậu thế chiến hai. Trước kia, liên minh được xây dựng để chống lại Liên Xô, trong một cuộc chiến tổng lực, chứ không chống lưng cho Nhật Bản, trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Việc Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột Trung-Nhật, gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tổng lực. Tuy nhiên, chừng nào các tranh chấp lãnh thổ của Nhật Bản và Trung Quốc còn căng thẳng thì khả năng Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc khủng hoảng cục bộ và leo thang thành một cuộc chiến tổng lực là hoàn toàn có thể xảy ra. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh tàu sân bay "trá hình" dưới tên gọi của "khu trục hạm" hiện đang phục vụ trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản. Nguồn: QPVN.

