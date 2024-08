Thông tin mới nhất từ hãng thông tấn TASS của Nga tiết lộ một chiến dịch lớn đang diễn ra tại khu vực Zaporozhye do Nga kiểm soát, đó là quyết định sơ tán khẩn cấp hơn 70.000 cư dân của khu vực, bao gồm 18 khu định cư lớn trong khu vực Tokomak, Vasilivka, Enerhodar và một số nơi khác về tuyến sau. Hành động sơ tán dân về phía sau của Nga là phản ứng trước các cuộc tấn công bằng pháo binh ngày càng ác liệt của Quân đội Ukraine vào khu vực, đồng thời nhằm bảo vệ tính mạng của dân thường ở tiền tuyến. Trong quá trình sơ tán, Moscow cam kết sẽ cung cấp cho những người dân này chỗ ở, thực phẩm và hỗ trợ tài chính toàn diện để giảm bớt lo lắng. Đồng thời, điều kiện thời tiết dường như đang ủng hộ Quân đội Nga, dự báo cho thấy khu vực Orekhiv ở vùng Zaporozhye sẽ có thời tiết khô ráo và quang đãng trong hai tuần tới. Điều này không chỉ thuận lợi cho việc sơ tán người dân suôn sẻ, mà còn tạo cơ hội cho các biện pháp khả thi mà Quân đội Nga thực hiện. Tuy nhiên, việc này đang gây nghi vấn trong cộng đồng phân tích quân sự Nga. Một số blogger và nhà quan sát quân sự bày tỏ nghi ngờ về khả năng phòng thủ của Quân đội Nga ở Zaporozhye. Họ lo ngại rằng Quân đội Nga có thể lặp lại sai lầm của Izyum và Kherson, đó là sơ tán cư dân trước, sau đó quân đội cũng sẽ phải rút quân. Đặc biệt là thành phố chiến lược Tokmak, đây là một rào cản quan trọng đối với trung tâm giao thông phía ở nam là thành phố Melitopol, và vị trí chiến lược của nó là hiển nhiên. Một khi bị mất, nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ tình hình chiến tranh. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra lạc quan và cho rằng, chiến lược hiện tại của Quân đội Nga có thể là bố trí chiến thuật nhằm dụ địch vào chiều sâu để tiêu diệt. Họ chỉ ra rằng, Quân đội Nga đang lên kế hoạch kỹ lưỡng cho một cuộc chiến tranh tiêu diệt kiểu chiến tranh cơ động. Chiến lược này có ý định dụ quân Ukraine vào sâu trong khu vực do Nga kiểm soát, rồi dùng chiến thuật bao vây như gọng kìm để tiêu diệt. Chiến thuật này không chỉ kiểm tra khả năng tác chiến phối hợp của Quân đội Nga, mà còn đòi hỏi trí tuệ và khả năng thực thi chiến lược ở mức độ cao. Về trang bị, mặc dù Quân đội Nga có lực lượng tinh nhuệ bao gồm nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, T-90… nhưng việc thiếu quân số vẫn là vấn đề không thể bỏ qua. Ngoài ra, Quân đội Nga còn phải đối mặt với những thách thức như trang bị cũ và hiệu quả chiến đấu hạn chế của quân mới được huy động. Ngược lại, Quân đội Ukraine, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nước phương Tây, đang dần tăng cường hỏa lực và thiết giáp, đặc biệt là sự hỗ trợ sản xuất pháo binh do Rheinmetall của Đức và các công ty công nghiệp quốc phòng khác cung cấp cho Ukraine, điều này cho thấy hỏa lực khốc liệt của cả hai bên trên chiến trường trong tương lai. Vào ngày 4/8, Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cho biết, Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía đông Robotyne gần Verbove và phía đông bắc Robotyne gần Mala Tokmachka ở phía nam thị trấn Orekhiv, nhưng không có thay đổi nào được xác nhận đối với tiền tuyến trong khu vực. Một blogger người Nga cho biết, quân Nga đã tiến vào một khu vực rộng 4 km và sâu tới 800 mét về phía tây bắc và phía tây Robotyne. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn pháo binh số 69 của Nga thuộc quân đoàn số 35, Quân khu phía Đông (EMD), được cho là đang tích cực hoạt động chiến đấu trên hướng Zaporizhia. Tóm lại, việc sơ tán cư dân khu vực Zaporizhia không chỉ là phản ứng trực tiếp trước tình hình chiến trường hiện tại, mà còn là một phần trong quá trình điều chỉnh chiến lược của Quân đội Nga tại khu vực chiến lược này. Hướng đi của tình hình chiến tranh trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các quyết định chiến lược và việc thực hiện chiến thuật của cả hai bên, cũng như sự ủng hộ và ứng phó của cộng đồng quốc tế. Trong cuộc xung đột phức tạp này, sai lầm của mỗi bên có thể trở thành chìa khóa dẫn đến chiến thắng hay thất bại. (Nguồn ảnh: ISW, TASS, Sputnik, CNN).

